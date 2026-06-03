غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۳ خرداد در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و اسرائیل گفت در کوتاهنیامدن مقابل «دشمن» جمهوری اسلامی هیچ اختلافی میان مسئولان وجود ندارد.
او با تاکید بر ادامه جنگ افزود: «دشمن اسرائیلی، نابودی و عدم ما را میخواهد؛ ما هم به دنبال اضمحلال این غده سرطانی هستیم؛ فلذا جنگ ما با استکبار و اذناب او ادامه خواهد داشت.»
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفت: «آینده بسیار بسیار بهتر، حتی بهتر از قبل از جنگ را پیشرو خواهیم داشت.»
هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد پروازها تا زمان تکمیل اقدامات لازم و اطمینان از آمادگی فرودگاه بینالمللی کویت برای ازسرگیری عملیات، تعلیق و به فرودگاههای جایگزین هدایت شد. در این اطلاعیه آمده است تیمهای فنی بررسی و ارزیابی خسارتهای واردشده را آغاز کردهاند.
هواپیمایی کشوری کویت اعلام کرد پروازها تا زمان تکمیل اقدامات لازم و اطمینان از آمادگی فرودگاه بینالمللی کویت برای ازسرگیری عملیات، تعلیق و به فرودگاههای جایگزین هدایت شد.
در این اطلاعیه آمده است تیمهای فنی بررسی و ارزیابی خسارتهای واردشده به تاسیسات و سامانههای عملیاتی در پی حمله جمهوری اسلامی را آغاز کردهاند تا روند تعمیر و بازسازی در اسرع وقت انجام شود.
مقامهای مسئول درباره زمان دقیق ازسرگیری کامل فعالیتهای فرودگاه توضیح بیشتری ارائه نکردند.
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی رسمی وزارت دفاع کویت، اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه با چند پهپاد ترمینال ۱ فرودگاه بینالمللی کویت را هدف قرار داد که به وارد شدن خسارتهای مادی گسترده و زخمی شدن چند نفر منجر شد.
او گفت مجروحان خدمات درمانی لازم را دریافت کردند و وضعیت آنها تحت رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی وزارت دفاع تاکید کرد نیروهای مسلح با هماهنگی نهادهای ذیربط اوضاع را زیر نظر دارند و در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تحولات جدید هستند. او افزود نیروهای مسلح همه اقدامات لازم را برای حفظ امنیت و ثبات کشور اتخاذ خواهند کرد.
تصویر منتشرشده در رسانههای اجتماعی، بقایای سوخته یک شی را در منطقه صباحالناصر کویت پس از گزارشها درباره رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی نشان میدهد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد موج دیگری از پهپادهای جمهوری اسلامی که قصد حمله به نیروهای آمریکا در کویت را داشتند، بامداد چهارشنبه نتوانست به اهداف مورد نظر اصابت کند و پدافند هوایی آمریکا چندین پهپاد را سرنگون کرد.
در یکی از جدیترین تبادلهای نظامی از زمان آغاز آتشبس، جمهوری اسلامی بامداد چهارشنبه موشکهایی به سوی کویت و بحرین شلیک کرد، در حالی که ایالات متحده حملات تازهای را علیه جزیره قشم انجام داد. ارتش آمریکا اعلام کرد یک نفتکش در مسیر یک بندر ایرانی را با شلیک یک موشک هلفایر هدف قرار داده و آن را «از کار انداخته» است.
اسرائیل و حزبالله لبنان نیز با وجود وعده رییسجمهوری آمریکا برای کاهش تنش، حملات جدیدی را علیه یکدیگر انجام دادند.
آمریکا روز سهشنبه تحریمهایی را علیه چهار صرافی ایرانی ارزهای دیجیتال از جمله نوبیتکس، و همچنین چهار شهروند ایرانی مرتبط با آنها وضع و اعلام کرد که جمهوری اسلامی از فناوری رمزارز در دور زدن تحریمها استفاده میکند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جلسه با نمایندگان سنا گفت مذاکرهکنندگان ایالات متحده پیشنهادی مبنی بر رفع تحریمها در ازای بازگشایی تنگه هرمز به حکومت ایران ارائه نکرده است. او بار دیگر تاکید کرد که هرگونه رفع تحریم منوط به کنار گذاشتن برنامه هستهای تهران است.
مراسم معارفه، رومان گوفمن، رییس جدید موساد، برگزار شد. او در این مراسم با اشاره به عملیاتها علیه جمهوری اسلامی گفت: «به توسعه روشها برای غافلگیری ادامه میدهیم.» بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، نیز در این مراسم گفت: «موساد همچنان در خط مقدم مبارزه با تجاوزگری جمهوری اسلامی خواهد بود.»
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران تجمع کردند.
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سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ در ارتباط با قتل اخیر مهشید فلاحی، زن ترنس ۳۲ ساله، در سنندج گزارش داداو حدود دو هفته پیش با چاقو به قتل رسید و سرش از پیکرش جدا شد. پیکر مثلهشده مهشید چند روز پیش در نزدیکی سد سنندج پیدا شد و چند روز بعد نیز سر او در یکی از خیابانهای شهر کشف شد.
سیمرغ به نقل از کنشگران کوییر و فعالان کرد داخل ایران نوشت مهشید سالها پیش از سوی خانواده خود طرد شده و بیخانمان و کارتنخواب بود و از بازماندگان خشونت جنسی به شمار میرفت.
طبق گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، پیکر مهشید همچنان در پزشکی قانونی نگهداری میشود و هیچیک از اعضای خانواده برای تحویل پیکر او اقدام نکردهاند.
در حالی که برخی گزارشهای اولیه، قتل مهشید فلاحی را به اسلامگرایان سلفی نسبت داده بودند، اما هنوز هویت عامل یا عاملان این قتل مشخص نیست.