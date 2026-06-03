ههنگاو: دادگاه تجدیدنظر، احکام زندان سه نفر از بازداشتشدگان دیماه ۱۴۰۴ را تایید کرد
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که احکام حبس سه نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ بهنامهای اسماعیل شیخینیا، سعید مقصودی و محمود تلخآبی که در زندان شیبان اهواز محبوس هستند، توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان عیناً تایید شده است.
بر اساس این گزارش، حکم شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به حسینعلی حاتمی، وکیل مدافع پرونده، ابلاغ شده است که بر پایه آن، حکم بدوی شیخینیا و مقصودی تایید شده است. این دو زندانی سیاسی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اهواز از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و یک سال اجبار به حضور در ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ایذه محکوم شده بودند.
به گفته ههنگاو، شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان نیز حکم ۵ سال حبس تعزیری تلخآبی را تایید کرد. این زندانی سیاسی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اهواز بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۵ سال حبس، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال حضور در اداره امر به معروف و نهی از منکر محکوم شده بود. بر اساس این گزارش، دادگاه تجدیدنظر، مجازاتهای تکمیلی شامل ممنوعالخروجی و حضور در ستاد امر به معروف را لغو کرده است.
شیخینیا و مقصودی در هشتم دیماه و تلخآبی در نهم دیماه سال گذشتهدر جریان اعتراضات شهرستان ایذه بازداشت و سپس به زندان شیبان اهواز منتقل شدند.