وزارت خارجه جمهوری اسلامی حمله اخیر آمریکا را «نقض آتشبس» خواند
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای حمله آمریکا به یک نفتکش و جزیره قشم را محکوم کرد و این حملات را نقض آتشبس خواند.
این وزارتخانه «مسئولیت روشن حاکمان کویت و بحرین» را در ارتباط با حملات شب گذشته مورد تاکید قرار داد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر کشورهای منطقه را تهدید کرد و نوشت از همه ظرفیتها برای مقابله با این اقدامات، «از جمله هدف قرار دادن مبدا حملات»، استفاده خواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: «بدیهی است مسئولیت آثار و پیامدهای ناشی از این وضعیت بر عهده متجاوزان و همه طرفهایی است که با در اختیار گذاشتن قلمرو و امکانات خود، آنها را در ارتکاب اعمال تجاوزکارانه علیه ایران یاری میدهند.»
سعود عبدالعزیز العطوان، سخنگوی وزارت دفاع کویت، از زخمی شدن چند نفر در حمله پهپادی جمهوری اسلامی به فرودگاه بینالمللی کویت خبر داد.
عطوان صبح چهارشنبه ۱۳ خرداد با انتشار بیانیهای، اقدام جمهوری اسلامی را «تجاوز جنایتکارانه» خواند و گفت شماری از پهپادهای متخاصم، ساختمان ترمینال مسافری یک فرودگاه کویت را هدف قرار دادند.
به گفته سخنگوی وزارت دفاع کویت، این حمله موجب وارد آمدن خسارات مادی گسترده به ساختمان ترمینال و همچنین جراحت چند نفر شد که خدمات و مراقبتهای پزشکی لازم را دریافت کردهاند.
او تاکید کرد نیروهای مسلح کویت با هماهنگی نهادهای مسئول در حال پیگیری وضعیت هستند، در آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تحول جدید قرار دارند و تمامی تصمیمات لازم را برای حفظ امنیت و ثبات کشور اتخاذ خواهند کرد.
وزارت دفاع کویت همچنین خبر داد سامانههای پدافندی سه موشک بالستیک را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند، رهگیری و سرنگون کردند.
با وجود برقراری آتشبس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده از ۱۹ فروردین، درگیریهای پراکنده میان دو طرف همچنان ادامه دارد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد ۱۳ خرداد اعلام کرد در پاسخ به اقدامات جمهوری اسلامی، چند فروند موشک بالستیک و پهپاد و یک «ایستگاه کنترل زمینی» در قشم را منهدم کرده است.
ایستگاه کنترل زمینی، مرکز یا مجموعهای از تجهیزات ارتباطی و رایانهای است که برای هدایت، کنترل و دریافت اطلاعات پهپادها و دیگر سامانههای بدون سرنشین به کار میرود.
در سوی دیگر، سپاه پاسداران اعلام کرد در واکنش به حمله به قشم، پایگاههای آمریکا در کویت را هدف حملات موشکی قرار داده است.
سپاه پاسداران همچنین از حمله به مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا و پایگاه هوایی این کشور در «یکی از کشورهای منطقه» خبر داد.
ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین مستقر است.
اداره کل هوانوردی کشوری کویت ۱۳ خرداد اعلام کرد در پی حمله جمهوری اسلامی به ترمینال مسافری فرودگاه بینالمللی کویت، طرح اضطراری در این فرودگاه به اجرا درآمده است.
این نهاد تایید کرد در جریان این حمله، خسارات شدیدی به شماری از تاسیسات فرودگاهی وارد شده و چند نفر نیز زخمی شدهاند.
اداره کل هوانوردی کویت همچنین از تعلیق تمامی پروازها تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت پروازها به فرودگاههای جایگزین هدایت شدهاند.
روزنامه الجریده کویت نیز به نقل از منابع رسمی این کشور گزارش داد در حمله پهپادی جمهوری اسلامی، مخازن سوخت فرودگاه کویت هدف قرار گرفتند که باعث وقوع آتشسوزی گسترده در محل شد.
این رسانه به نقل از وزارت دفاع کویت نوشت حمله حکومت ایران «زیرساختهای حیاتی» کشور را نشانه رفته بود.
تهران اغلب حملات خود را با استناد به فعالیت پایگاههای نظامی ایالات متحده در کشورهای منطقه توجیه میکند. این در حالی است که تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاهها و هتلها، از جمله اهداف حملات حکومت ایران از زمان آغاز درگیریها بودهاند.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین ۱۳ خرداد در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به اقدامات خصمانه خود «از طریق تجاوزات مستمر با موشکها و پهپادها» ادامه میدهد و به اهداف غیرنظامی در بحرین حمله میکند.
این نهاد هشدار داد بهکارگیری عامدانه موشک و پهپاد برای هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و اموال خصوصی، «نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه» محسوب میشود.
فرماندهی کل نیروی دفاع بحرین از همه شهروندان و ساکنان این کشور خواست ضمن رعایت «حداکثر احتیاط»، از نزدیک شدن یا دست زدن به هرگونه شی ناشناس یا مشکوکی که ممکن است در نتیجه حملات جمهوری اسلامی بر جای مانده باشد، خودداری کنند و فورا آن را گزارش دهند.
این نهاد همچنین از رهگیری و انهدام سه موشک و شماری پهپاد خبر داد و تاکید کرد تمامی نیروها و تجهیزات آن در بالاترین سطح آمادگی برای حفاظت از کشور قرار دارند.
این حملات در حالی انجام گرفته است که چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر پرونده هستهای جمهوری اسلامی، بحران تنگه هرمز و مناقشه لبنان همچنان با ابهامات جدی روبهروست.
تیم ملی فوتبال ایران در حالی در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از سفر به مکزیک به مصاف تیم ملی مالی میرود که با تصمیم کادرفنی، این بازی پشت درهای بسته و بدون حضور رسانهها برگزار خواهد شد.
این در حالی است که سایر تیمهای حاضر در جام جهانی با حضور تماشاگران و رسانهها بازیهای پیش از جام جهانی خود را برگزار کردند و با مراسم ویژه راهی آمریکا شدند اما تیم ملی به دلیل مسائل سیاسی داخل ایران نتوانست بازیهای تدارکاتی خود را در تهران برگزار کند.
تیم ملی قرار بود در آخرین بازی تدارکاتی خود پیش از جام جهانی در آمریکا به مصاف پورتوریکو برود، اما پس از انتقال کمپ تیم ملی به تیخوانا در مکزیک، این مسابقه لغو شد و شاگردان امیر قلعهنویی احتمالا با گرانادا دیدار خواهند کرد.
پیشتر مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال در گفتگویی تلویزیونی گفت که برای بازی تدارکاتی تیم ملی با مالی، چندین صد هزار دلار پرداخت شده است: «ما ۱۰۰ هزار دلار به مالی دادیم که بیاید، پول هواپیمایشان را دادیم، پول هتلشان را هم دادیم. در این شرایط بازی هماهنگ کردن خیلی سخت است.»
آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اعلام کرد پیشبینی میشود قطعی برق خانههای از اواخر خرداد یا اوایل تیرماه آغاز شود و مردم ایران احتمالا به مدت سه ماه با این شرایط روبهرو باشند.
او در مصاحبه با عصرایران گفت برای حفظ فعالیت صنعت کشور، لازم است مردم روزانه دو ساعت خاموشی را تحمل کنند و همراهی عمومی در این دوره ضروری است.
نجفی افزود: «برای اقتصاد کشور لازم است که مردم این ازخودگذشتگی را داشته باشند، اما راهکار اصلی در سرمایهگذاری بخشهای مختلف بر روی دستگاههای ذخیرهساز برق نهفته است.»