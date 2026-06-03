خبرگزاری واس عربستان سعودی گزارش داد فیصل بن فرحان بن، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با ایمن صفدی، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه اردن، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت دو کشور دانستند.

دو طرف در این گفت‌وگو اعلام کردند حملات تهران تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های کنونی را تضعیف کرده است و درباره تحولات اخیر منطقه رایزنی کردند.

آنها همچنین بر تلاش مشترک برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه تاکید کردند.