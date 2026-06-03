بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگو با شبکه سیانبیسی اعلام کرد او و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره موضوعات اصلی مرتبط با ایران دیدگاه مشترک دارند.
نتانیاهو گفت: «گاهی اختلافنظرهای تاکتیکی داریم، اما آنها را حلوفصل میکنیم.»
او درباره حزبالله گفت: «بسیاری از کسانی که اسرائیل را هدف قرار میدهند در بیروت هستند.»
به گفته نخستوزیر اسرائیل «کار در ایران هنوز تمام نشده است، اما آنها تضعیف شدهاند».
نتانیاهو افزود: «باز کردن تنگه هرمز از نظر نظامی ممکن است و در صورت نیاز به تشدید نظامی، تصمیم را به دونالد ترامپ واگذار میکنم.»
او گفت: «ایران هنوز با خارج کردن مواد هستهای موافقت نکرده است، اما فشارها در حال افزایش است و هر دو روز یکبار با دونالد ترامپ گفتوگو میکنم.»
نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت: «باید به مردم ایران برای سرنگونی حکومتشان کمک شود، اما تغییر حکومت زمانی رخ نمیدهد که ما بخواهیم.»
لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، بر اساس گزارش جدید مرکز بینالمللی مطالعات ورزشی (CIES)، گرانترین بازیکن جهان است. ارزش این بازیکن ۱۸ ساله اسپانیایی ۳۵۸ میلیون یورو برآورد شده است.
ارلینگ هالند، مهاجم منچسترسیتی، با ارزش ۲۲۷ میلیون یورو در رتبه دوم این فهرست قرار دارد. یامال و هالند تنها بازیکنان فوتبال جهان هستند که ارزش آنها از مرز ۲۰۰ میلیون یورو عبور کرده است.
کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی رئال مادرید، با ارزش تقریبی ۱۶۶ میلیون یورو در رتبه سوم این ردهبندی قرار گرفته است.
مایکل اولیسه، بازیکن فرانسوی بایرن مونیخ، با ارزش ۱۴۰ میلیون یورو در جایگاه چهارم قرار دارد.
مورگان راجرز، بازیکن ۲۳ ساله استون ویلا، با ارزش ۱۳۶ میلیون یورو در رتبه پنجم این فهرست ایستاده است.
خبرگزاری واس عربستان سعودی گزارش داد فیصل بن فرحان بن، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با ایمن صفدی، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه اردن، حملات جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت دو کشور دانستند.
دو طرف در این گفتوگو اعلام کردند حملات تهران تلاشها برای کاهش تنشهای کنونی را تضعیف کرده است و درباره تحولات اخیر منطقه رایزنی کردند.
آنها همچنین بر تلاش مشترک برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه تاکید کردند.
رسانههای دولتی جمهوری اسلامی تصاویری را منتشر کردند که به گفته آنها حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به اهدافی در کویت و بحرین در طول شب را نشان میدهد؛ در پی این حملات ترمینال مسافربری فرودگاه کویت آسیب دید.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که پدافند هوایی آن با موفقیت چندین پهپاد را سرنگون کرده و به هیچیک از پرسنل یا تجهیزات آمریکایی آسیبی وارد نشده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده است که ماموریت دریایی «آسپیدس» در عملیات مینروبی در تنگه هرمز، «نقش اصلی» را بر عهده بگیرد.
بر اساس سندی که رویترز چهارشنبه ۱۳ خرداد به آن دست یافته، این طرح بهعنوان سهم اروپا در ابتکار مشترک تحت رهبری فرانسه و بریتانیا در خصوص تنگه هرمز مطرح شده است.
با این حال، در سند سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که تاریخ آن به پنجم خرداد بازمیگردد، اجرای این طرح به «فراهم شدن شرایط» منوط شده است.
در این سند آمده است وضعیت موجود ایجاب میکند اتحادیه اروپا «سهمی معنادار» در ائتلاف موقت به رهبری فرانسه و بریتانیا در تنگه هرمز داشته باشد؛ ائتلافی که «پس از فراهم شدن شرایط و بهصورت مستقل از طرفهای درگیر در جنگ» عملیاتی خواهد شد.
سرویس اقدام خارجی (EEAS) بازوی دیپلماتیک اتحادیه اروپا به شمار میرود که مسئولیت هماهنگی سیاست خارجی، امنیتی و مدیریت روابط بینالمللی این اتحادیه با کشورهای جهان و سازمانهای بینالمللی را عهدهدار است.
رویترز در ادامه نوشت هرگونه تغییر در ماموریت و اختیارات آسپیدس نیازمند موافقت تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است و هنوز مشخص نیست که اعضای این بلوک از چنین پیشنهادی حمایت خواهند کرد یا خیر.
آسپیدس ماموریت دریایی دفاعی اتحادیه اروپا است که از فوریه ۲۰۲۴ با هدف حفاظت از کشتیهای تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آبهای منطقه در برابر حملات حوثیهای یمن آغاز به کار کرد.
بهدنبال آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و حملات سپاه پاسداران به شناورها در منطقه، کشتیرانی در تنگه هرمز با اختلال روبهرو شده است. این تحولات به نگرانیها درباره امنیت مسیرهای ناوبری در منطقه دامن زده و به رشد قیمت انرژی در بازارهای جهانی انجامیده است.
سپاه پاسداران ۱۳ خرداد در بیانیهای اعلام کرد دشمن چارهای جز پذیرش «قواعد جدید» میدان، بهویژه در زمینه مدیریت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، نخواهد داشت.
نقش مینهای احتمالی در معادلات تنگه هرمز
در هفتههای اخیر، گمانهزنیهای متعددی درباره احتمال مینگذاری در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
با این حال، شبکه انبیسینیوز ۹ خرداد گزارش داد ارتش آمریکا تاکنون این گمانهزنیها را تایید نکرده است.
بر اساس این گزارش، در جریان عملیات جستوجو با استفاده از پهپادهای زیرآبی، سامانههای رباتیک و هواپیماهای سرنشیندار و بدون سرنشین، برخی اشیای مشابه مین شناسایی شدهاند، اما هیچیک از این موارد تاکنون بهعنوان مین دریایی به تایید قطعی ارتش آمریکا نرسیدهاند.
پیشتر کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، اعلام کرده بودند این دو کشور قصد دارند رهبری یک ماموریت چندملیتی را بهمنظور تامین امنیت مسیرهای کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بر عهده بگیرند.
۱۱ خرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نسبت به هرگونه مداخله احتمالی ناتو در تحولات تنگه هرمز هشدار داد و گفت: «هر اقدامی که منجر به پیچیدهتر شدن وضعیت شود، قطعا عاقلانه نیست.»
چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن برای پایان دادن به جنگ، بهدلیل تداوم اختلافات بر سر بحران تنگه هرمز، پرونده هستهای جمهوری اسلامی و مناقشه لبنان با ابهامات جدی روبهرو است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، ۱۲ خرداد اعلام کرد هیات آمریکایی پیشنهادی مبنی بر رفع تحریمها در ازای بازگشایی تنگه هرمز به حکومت ایران ارائه نکرده است.
او بار دیگر تاکید کرد هرگونه رفع تحریم منوط به برچیده شدن برنامه هستهای تهران است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند.
ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، حمله به غیرنظامیان در فرودگاه بینالمللی کویت را به شدیدترین لحن محکوم کرد و با ابراز همدردی با آسیبدیدگان، بر همبستگی کامل لندن با مردم کویت و شرکای این کشور در خلیج فارس تاکید کرد.
او در پیامی اعلام کرد که مردم کویت و شرکای منطقهای این کشور شایسته امنیت هستند و افزود حفظ آتشبس اهمیت حیاتی دارد.
کوپر همچنین از ایران خواست بهطور کامل در گفتوگوها مشارکت کند تا زمینه دستیابی به صلح فراهم شود.