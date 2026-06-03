این رسانه چهارشنبه ۱۳ خرداد در مقاله‌ای، با استناد به صحبت‌های دو دیپلمات ارشد آشنا با سند محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت، این گزارش نشان می‌دهد دو جنگ اخیر چگونه به ایجاد معضلات هسته‌ای تازه‌ای منجر شده‌اند که پیش‌تر وجود نداشت.

بلومبرگ در توضیح دقیق‌تر این سند نوشت: «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو درباره خطرات تازه اشاعه هسته‌ای هشدار داده است. این خطرها از ذخایر بزرگ اورانیوم با غنای نزدیک به سطح ساخت بمب در ایران ناشی می‌شود. پیش از حمله هوایی ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۱) که آغازگر جنگی ۱۲روزه بود، این مواد برای اطمینان از این‌که به سمت ساخت تسلیحات منحرف نشده‌اند، تحت بازرسی هفتگی آژانس قرار داشتند. اکنون دیگر چنین نیست.»

دیپلمات‌های ارشد که به‌شرط ناشناس ماندن با این رسانه مصاحبه کرده‌اند، گفتند هرچه این مواد مدت بیشتری خارج از پادمان‌های آژانس باقی بمانند، خطر استفاده احتمالی از آنها با اهداف غیرصلح‌آمیز افزایش می‌یابد.

در این سند محرمانه ۱۱۹ صفحه‌ای که ماه گذشته در وین در اختیار کشورها قرار گرفت، تاکید شده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند درباره وضعیت این مواد هسته‌ای به جمع‌بندی برسد.

در بخش دیگری از این سند آمده است: «این موضوع موجب نگرانی از منظر اشاعه می‌شود، زیرا این مواد هسته‌ای که آژانس قادر به راستی‌آزمایی آنها نیست، مقدار زیادی اورانیوم با غنای بالا را شامل می‌شود.»

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ۱۲ اردیبهشت در جریان بازدید از نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی گفت در پی جنگ ۴۰ روزه، بخش بزرگی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران متوقف شده و قرار گرفتن این برنامه در معرض حملات نظامی، ارزیابی آژانس از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را به‌طور بنیادین تغییر داده است.

تازه‌ترین گزارش موسسه علوم و امنیت بین‌الملل که ۱۶ اردیبهشت منتشر شد از اقدام‌های احتمالا دفاعی جمهوری اسلامی در سایت زیرزمینی کوه کلنگ در جنوب مجتمع هسته‌ای نطنز خبر داد.

بر اساس این گزارش دو دهانه تونل شرقی این سایت به‌طور جزئی با «مواد خاکی خاکستری» مسدود شده‌اند. اقدامی که ظاهرا با هدف جلوگیری از ورود خودرو به این دو دهانه انجام گرفته است.

برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و نگرانی آمریکا از احتمال دستیابی آنها به سلاح هسته‌ای، مهم‌ترین محل اختلاف حکومت ایران با ایالات متحده است. تهران همواره اتهام تلاش برای رسیدن به سلاح اتمی را رد کرده است، از سوی دیگر غرب و در راس آنها آمریکا بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی می‌گویند تهران تلاش‌های خود برای رسیدن به سلاح هسته‌ای را پشت برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای پنهان می‌کند.

همزمان با مذاکرات جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی که یکی از محورهای آن ضرورت تعلیق برنامه هسته‌ای است، وال‌استریت ژورنال، ۱۵ اردیبهشت نیز در سرمقاله‌ای هشدار داد جمهوری اسلامی تلاش می‌کند چارچوب توافق را «مبهم» نگه دارد و سپس اجرای آن را فرسایشی کند؛ موضوعی که به نوشته این روزنامه، ضرورت تعیین دقیق خطوط قرمز آمریکا را دوچندان می‌کند.

بر اساس گفت‌وگوی وال‌استریت ژورنال با مقام‌های ارشد، آمریکا در مذاکرات خواهان آن است که جمهوری اسلامی به‌طور رسمی اعلام کند به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان برچیده شوند، هرگونه فعالیت هسته‌ای زیرزمینی ممنوع شود و بازرسی‌های فوری و بدون محدودیت، همراه با مجازات برای تخلف، انجام گیرد.

این روزنامه نوشت واشینگتن همچنین خواهان توقف ۲۰ ساله غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تحویل تمام مواد غنی‌شده است. در مقابل، جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز را ابتدا به‌صورت تدریجی و سپس به‌طور کامل بازگشایی کند؛ اقدامی که هم‌زمان با کاهش تدریجی محاصره آمریکا انجام خواهد شد.

بلومبرگ اواخر آبان سال گذشته نیز در گزارشی ، ابهام در وضعیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه را «عمیق‌تر» از پیش از وقوع این جنگ خوانده و نوشته بود که با در نظر گرفتن توقف بازرسی تاسیسات هسته‌ای واقع در ایران از سوی جمهوری اسلامی و نامعلوم ماندن محل ذخایر اورانیوم با غنای بالا، آژانس با وضعیت مبهم و «به‌شدت نگران‌کننده‌ای» مواجه است.

در آن گزارش آمده بود که تصاویر ماهواره‌ای جدید از فعالیت‌های تازه‌ای در اطراف سایت‌های بمباران‌شده هسته‌ای در فردو، نطنز و اصفهان حکایت دارند اما بازرسان نمی‌دانند این فعالیت‌ها صرفا با هدف «پاکسازی» انجام می‌شوند یا «انتقال مواد هسته‌ای».