دفتر حفظ و نشر آثار علی خامنهای در اطلاعیهای نوشت «شایعات» و برخی «گمانهزنیهای رسانهای» درباره جزئیات مراسم تشییعجنازه و خاکسپاری رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی «فاقد اعتبار» است و برنامهریزیهای لازم برای برگزاری این مراسم از سوی دستگاههای مسئول و «گروههای مردمی» در حال پیگیری است.
در این اطلاعیه آمده است برنامهها، اقدامات رسانهای و جزئیات مراسم تشییعجنازه و خاکسپاری خامنهای در اطلاعیههای بعدی ستاد بزرگداشت او اعلام خواهد شد.
این تکذیبیه پس از آن منتشر شد که محمدعلی توکلیزاده، معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، گفته بود فرماندهی مراسم تشییعجنازه خامنهای بر عهده سپاه پاسداران است، برای او سه روز بدرقه در نظر گرفته شده و مراسم تشییع در تهران دستکم ۲۴ ساعت طول خواهد کشید.
توکلیزاده، ۱۲ خرداد گفته بود احتمال برگزاری مراسم تشییعجنازه خامنهای در اواخر خرداد مطرح شده و پس از تهران، در قم و مشهد هم تشییعجنازه برگزار میشود.
خامنهای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در جریان حمله آمریکا و اسرائیل کشته شد، اما با گذشت بیش از سه ماه از مرگ او، هنوز مراسم تشییعجنازه و خاکسپاریاش برگزار نشده است.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال درباره اجازه اقامت ۴۸ ساعته تیم ملی در آمریکا برای هر بازی گفت: «آنها (آمریکا) که برای ما نمیتوانند برای تعیین تکلیف کنند، ما میهمان فیفا هستیم و با فیفا دراینباره صحبت میکنیم. ممکن است نظر آنها این باشد، اما مهم توافقی است که با فیفا داریم.»
این اظهارات تاج درحالی است که پیشتر گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده بود که تیم ملی فوتبال در جام جهانی ۲۰۲۶، در هر بار ورود به آمریکا، فقط ۴۸ ساعت در این کشور حضور خواهد داشت.
پس از تمایل نداشتن آمریکا به میزبانی از ایران، کمپ اصلی تیم ملی به تیخوانای مکزیک منتقل شد و این تیم تنها برای برگزاری مسابقات به آمریکا سفر میکند.
تاج در روزهای گذشته بر توافق با فیفا برای حضور در آمریکا تاکید زیادی کرده است، این درحالی است که فیفا نتوانست حضور او در کنگره خود در کانادا را تضمین کند و مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران و نایب رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا، به دلیل سابقه عضویت در سپاه پاسداران، اجازه ورود به کانادا را پیدا نکرد.
او که با شبکه ورزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتگو میکرد درباره ویزای تیم ملی گفت: «ویزای مکزیک کاملا حل شده اما درباره ویزای آمریکا فیفا به ما امیدواری داده که به عهده آنها بگذاریم و حل میکنند، ولی هنوز نمیشود گفت که ویزای آمریکا حل شده چون چیزی به ما اعلام نشده است.»
مهدی تاج درباره بحرانهای مالی فدراسیون فوتبال گفت: «ما پولهایی در فیفا داریم که به دلیل تحریمها به آن دسترسی نداریم. فیفا هزینههای کمپ و سفرهای ما را از این پولها میدهد.»
او گفت فدراسیون تلاش میکند تیم ملی از تیخوانای با هواپیما به لسآنجلس و سیاتل پرواز کند: «فاصله ما با لسآنجلس به صورت زمینی ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه است ولی شرط عقل آن است که با هواپیما برویم، فقط ۴۵ دقیقه راه است. این درخواست سرمربی تیم ملی است.»
اداره کل هواپیمایی کشوری کویت چهارشنبه اعلام کرد پروازها در دو ترمینال فرودگاه بینالمللی کویت پس از حمله بامدادی موشکی و پهپادی ایران که به ترمینال ۱ خسارت جدی وارد کرد، از سر گرفته شد. در این حمله یک نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند.
موشکها و پهپادها رهگیری شدند، اما بقایای سلاحهای ایرانی بر زمین سقوط کرد و باعث تخریب شد.
مقامهای فرودگاهی در چند پیام در شبکههای اجتماعی اعلام کردند همه پروازهای کویت ایرویز در ترمینال چهار و همه پروازهای جزیرا ایرویز از و به ترمینال پنج پس از آنکه تیمها «ارزیابی خسارت را تکمیل و تدابیر ایمنی لازم را اجرا کردند» از سر گرفته شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده چهارشنبه ۱۳ خرداد در کمیته خارجی سنا آمریکا گفت: «ما دیگر حملات مداوم در داخل ایران برای تضعیف توان نظامی آن انجام نمیدهیم، زیرا عملیات خشم حماسی پایان یافته است.»
او افزود: «در پاسخ به این پرسش که چه کسی پیروز شد، میتوانم بگویم ما پیروزی را تعریف میکنیم. پیروزی را نابودی پایگاه صنعتی دفاعی آنها، کاهش قابلتوجه شمار پرتابگرهای موشکی، کاهش چشمگیر ذخایر پهپادی و همچنین نابودی آنچه از نیروی هوایی آنها باقی مانده بود و از بین بردن کامل نیروی دریایی متعارف آنها میدانیم.»
روبیو گفت: «همه اینها از بین رفته است. بنابراین من این را پیروزی میدانم و ما نیز چنین ارزیابی کردیم. هدف عملیات همین بود.»
همزمان با افزایش واکنشهای منطقهای و جهانی به حملات بامداد ۱۳ خرداد جمهوری اسلامی به کویت و بحرین، وزارت امور خارجه کویت کاردار تهران را احضار و دو دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. وزارت امور خارجه هند نیز اعلام کرد فرد کشتهشده در حمله به فرودگاه کویت، شهروند این کشور است.
وزارت امور خارجه کویت در بیانیهای که عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد انتشار یافت، اعلام کرد که با احضار حامد حمید یعقوبیفر، کاردار موقت سفارت جمهوری اسلامی، اعتراض رسمی خود درباره ادامه تجاوزهای جمهوری اسلامی را به او تحویل داده است.
این بیانیه همچنین تصریح میکند که دو عضو هیات دیپلماتیک جمهوری اسلامی بهعنوان «عنصر نامطلوب» شناسایی شدهاند و از آنها خواسته شده حداکثر ظرف ۲۴ ساعت خاک کویت را ترک کنند.
در بخشی از این بیانیه به امضای حمد سلیمان المشعان، معاون وزیر امور خارجه کویت، آمده است: «این تصمیم در پی ادامه تجاوز بیرحمانه و بیوقفه ایران با استفاده از موشکهای بالستیک و پهپادها اتخاذ شده است؛ حملاتی که بامداد امروز بار دیگر از سر گرفته شد و شماری از تاسیسات غیرنظامی و مراکز حیاتی، از جمله فرودگاه بینالمللی کویت، را هدف قرار داد.»
طبق اعلام این وزارتخانه، حملات بامداد چهارشنبه، یک کشته و دستکم ۶۳ زخمی بر جای گذاشت و به وارد آمدن «خسارتهای مادی به تاسیسات حیاتی و اماکن دیپلماتیک» منجر شد.
مقامهای کویت همه آسیبدیدگان را غیرنظامی اعلام کردهاند، اما در این سند و دیگر بیانیههای دولت کویت مشخص نشده مقر دیپلماتیکی که هدف قرار گرفته، متعلق به کدام کشور است.
معاون وزیر امور خارجه کویت در این بیانیه حملات بامداد چهارشنبه را «تجاوز آشکار» خواند، بار دیگر با تاکید بر «محکومیت و تقبیح شدید» این حملات، اعلام کرد که این کشور «با استفاده از خاک یا حریم هوایی خود برای هرگونه اقدام خصمانه علیه هر کشوری» قاطعانه مخالفت میکند.
در مقابل عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی به مراکزی هستند که ایالات متحده اجازه استفاده از آنها را برای حمله به کشتیرانی غیرنظامی و نقض آتشبس داده است.»
او افزود: «هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع روبهرو خواهد شد. آنچه تحریمها و جنگ نتوانستند به دست آورند، با جنگ بیشتر نیز به دست نخواهد آمد.»
بامداد چهارشنبه ۱۳ خرداد خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، از شنیده شدن صدای انفجار در محدوده جزیره قشم خبر داد. پس از آن فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد که با شلیک موشک به موتورخانه یک نفتکش بدون بار ایرانی که در مسیر بندر خارک در حرکت بود، این کشتی را از کار انداخت.
همزمان با این خبرها، ارتش کویت و اندکی بعد وزارت کشور بحرین از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی در این کشورها برای مقابله با حملات پهپادی و موشکی خبر دادند.
سپس سپاه پاسداران اعلام کرد که در پاسخ به حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی سپاه در جنوب جزیره قشم، یک پایگاه آمریکایی در یکی از کشورهای منطقه و همچنین مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا را هدف گرفته است. در بیانیه سپاه پاسداران همچنین آمده بود که در «پاسخ به حمله آمریکا به یک نفتکش ایرانی»، به یک کشتی متعلق به آمریکا و اسرائیل به نام پانایا حمله کرده است.
سنتکام نیز حمله نیروهای آمریکایی به اهدافی در قشم را واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه خواند.
با آغاز روز چهارشنبه مقامهای رسمی در کویت اعلام کردند که یکی از اهداف هدف حمله در کویت، فرودگاه بینالمللی این کشور بوده است.
در بیانیههای رسمی منتشر شده از سوی حکومت بحرین به مکان دقیق اصابت موشکها اشاره نشده است. فرماندهی کل نیروی دفاع این کشور اهداف را «غیرنظامی» خواند. ناوگان پنجم نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین مستقر است.
یک شهروند هندی کشته شد
وزارت خارجه هند عصر چهارشنبه ۱۳ خرداد در بیانیهای حمله به فرودگاه بینالمللی کویت را محکوم و اعلام کرد یک شهروند این کشور در این حمله جان باخته است و چند شهروند هندی دیگر زخمی شدهاند. وزارت خارجه هند همچنین از طرفها خواست چنین حملاتی را متوقف کنند.
ارتش کویت نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد عبدالله علی عبدالله السالم الصباح، وزیر دفاع این کشور، از مصدومان حملات اخیر به تاسیسات غیرنظامی و حیاتی، از جمله فرودگاه بینالمللی کویت، عیادت کرده است.
ادامه واکنشهای منطقهای علیه جمهوری اسلامی
احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه عرب، حملات جمهوری اسلامی به کویت و بحرین را محکوم کرد و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط آن شد. او هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و مراکز حیاتی را نقض جدی حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل دانست و گفت این حملات امنیت و ثبات منطقه را تهدید میکند.
اتحادیه عرب همچنین با اشاره به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان، این حملات را تشدید خطرناک تنشها توصیف کرد و نسبت به پیامدهای ادامه آن هشدار داد. این نهاد همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و بر حمایت از اقدامهای این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود تاکید گذاشت.
ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، نیز حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات غیرنظامی در کویت و بحرین، از جمله فرودگاه بینالمللی کویت، را محکوم کرد. او این حملات را نقض حاکمیت دو کشور و مغایر با اصول حقوق بینالملل دانست و خواستار تلاش برای جلوگیری از پیامدهای بیشتر و کاهش تنش در منطقه شد.
قطر نیز در بیانیهای حملات جمهوری اسلامی به اهداف غیرنظامی در کویت و بحرین را بهشدت محکوم کرد و آن را نقض جدی حاکمیت این دو کشور خواند. وزارت خارجه قطر اعلام کرد این حملات نقض آشکار کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آنها و همچنین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه است.
این وزارتخانه با تاکید بر مخالفت کامل قطر با هدف قرار دادن اهداف غیرنظامی و زیرساختهای حیاتی، خواستار دور نگه داشتن منطقه از پیامدهای حملات غیرموجه و کاهش تنشها برای بازگرداندن امنیت و ثبات منطقهای و جهانی شد. قطر همچنین همبستگی کامل خود را با کویت و بحرین اعلام کرد و گفت از اقدامهای این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود حمایت میکند.
تاکید سپاه بر اعمال «قواعد جدید» در تنگه هرمز و اخراج آمریکا از منطقه
در همین حال، سپاه پاسداران در پیامی به مناسبت سالمرگ روحالله خمینی، نخستین رهبر جمهوری اسلامی، اعلام کرد «دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدیدی» است که به گفته این نهاد، «ملت ایران و نیروهای مسلح در میدان، بهویژه در عرصه مدیریت و کنترل تنگه هرمز» تحمیل کردهاند.
در بیانیه سپاه آمده است: «مقاومت تا نابودی کامل توطئههای استکباری، اخراج بیگانگان از غرب آسیا و آزادی قدس شریف با نابودی رژیم صهیونیستی، مقتدرانه ادامه خواهد یافت.»
سپاه پاسداران همچنین بر ادامه آنچه «مقاومت» خواند، تاکید کرد و آن را بخشی از راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی دانست.
با وجود پایان جنگ ۴۰ روزه با آمریکا و اسرائیل و برقراری آتشبس، جمهوری اسلامی همچنان به حملات پراکنده اما مستمر علیه کشورهای همسایه ادامه داده و تبادل آتش میان تهران و نیروهای ایالات متحده در منطقه نیز متوقف نشده است.
پیش از حمله بامداد چهارشنبه، کویت روز ۱۱ خرداد از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی خود خبر داد و سپاه پاسداران نیز در بیانیهای اعلام کرد که در پی حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمزگان، «پایگاه هوایی مبدا تجاوز» را هدف قرار داده و «اهداف پیشبینیشده» را منهدم کرده است.
همان روز فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در شبکه ایکس اعلام کرد در پاسخ به «تجاوز بیاساس» جمهوری اسلامی در دوره آتشبس، حملات «دفاع از خود» را علیه سایتهای راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادهای جمهوری اسلامی در گورک و قشم انجام داده است.
۹ خرداد نیز رسانه بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که سامانههای پدافند هوایی کویت طی ۲۴ ساعت منتهی به ۹ خرداد موفق به رهگیری یک فروند موشک «فاتح ۱۱۰» جمهوری اسلامی شدند، اما بقایای آن به پایگاه هوایی علی السالم برخورد کرد و چند آمریکایی دچار جراحات جزئی شدند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در گفتوگو با شبکه سیانبیسی اعلام کرد او و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره موضوعات اصلی مرتبط با ایران دیدگاه مشترک دارند.
نتانیاهو گفت: «گاهی اختلافنظرهای تاکتیکی داریم، اما آنها را حلوفصل میکنیم.»
او درباره حزبالله گفت: «بسیاری از کسانی که اسرائیل را هدف قرار میدهند در بیروت هستند.»
به گفته نخستوزیر اسرائیل «کار در ایران هنوز تمام نشده است، اما آنها تضعیف شدهاند».
نتانیاهو افزود: «باز کردن تنگه هرمز از نظر نظامی ممکن است و در صورت نیاز به تشدید نظامی، تصمیم را به دونالد ترامپ واگذار میکنم.»
او گفت: «ایران هنوز با خارج کردن مواد هستهای موافقت نکرده است، اما فشارها در حال افزایش است و هر دو روز یکبار با دونالد ترامپ گفتوگو میکنم.»
نخست وزیر اسرائیل در ادامه گفت: «باید به مردم ایران برای سرنگونی حکومتشان کمک شود، اما تغییر حکومت زمانی رخ نمیدهد که ما بخواهیم.»