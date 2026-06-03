و شگفت‌انگیز اینکه چمپیونزشیپ، لیگ دست دوم انگلستان هم با ۳۷ بازیکن، در جمع ۱۰ لیگ پر بازیکن جام جهانی ۲۰۲۶ است. حتی بیشتر سری آ برزیل (۳۲ بازیکن)، لیگ برتر پرتغال و لیگ ستارگان قطر (هر کدام ۲۹ بازیکن).

و جالب‌تر از همه اینها جایگاه ششم لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی در این رده‌بندی و پس از «بیگ فایو» است؛ این لیگ آسیایی در جام جهانی پیش رو، ۴۶ نماینده دارد.

پس از لیگ برتر انگلستان، بوندس لیگا با ۱۰۱ بازیکن، لالیگا با ۸۲ بازیکن، لیگ یک فرانسه با ۸۱ و سری آ ایتالیا با ۶۶ بازیکن، بیشترین نماینده در میان ۱۲۴۸ بازیکن حاضر را در بزرگترین تورنمنت فوتبال دنیا دارند.

اما بیشترین نماینده را در جام جهانی، منچسترسیتی با ۱۹ بازیکن، بایرن مونیخ با ۱۸ بازیکن، آرسنال و پاری‌سن‌ژرمن هرکدام با ۱۶ بازیکن، بارسلونا با ۱۴ بازیکن و سپس منچستر یونایتد و کریستال پالاس با ۱۳ بازیکن، بیشترین نماینده را در جام جهانی دارند.

و عجیب اینجاست که با حذف بازیکنان رئال مادرید از تیم ملی اسپانیا، این تیم حتی به اندازه الهلال و النصر که هر کدام ۱۱ بازیکن در جام جهانی دارند، هم نماینده‌‌ در این مسابقات ندارد. رئال، ثروتمندترین باشگاه دنیا فقط ۱۰ بازیکن در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد داشت.

در کل دنیا، ۴۴۹ باشگاه از ۷۱ کشور، حداقل یک نماینده در فهرست بازیکنان منتخب جام جهانی کانادا، آمریکا و مکزیک دارند.

و البته عجیب اینجاست که از میان ۴۸ تیم حاضر در جام جهانی، شش تیم هیچ بازیکنی از لیگ داخلی فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در فهرست خود ندارند؛ کیپ‌ورد، کوراسائو، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، سنگال و اروگوئه.

در مقابل، تیم ملی انگلستان (۲۱ بازیکن از ۲۶ نفر) و آلمان (۱۹ از ۲۶) به‌شدت به بازیکنان شاغل در لیگ‌های داخلی خود تکیه کرده‌اند؛ همان‌طور که جمهوری چک و اسپانیا (۱۷ از ۲۶) نیز چنین کرده‌اند. در تیم ملی ایران هم ۱۷ بازیکن از لیگ برتر انتخاب شده‌اند و ۹ بازیکن منتخب امیر قلعه‌نویی، در لیگ‌های خارجی بازی می‌کنند.