مقام شورای عالی نظام پرستاری: حقوق پرستاران پاسخگوی هزینههای اولیه زندگی در تهران نیست
یک مقام شورای عالی نظام پرستاری اعلام کرد دریافتی فعلی پرستاران حتی «پاسخگوی هزینههای اولیه زندگی در تهران» نیست، و بر لزوم «اجرای فوقالعاده خاص با لحاظ سقف امتیاز» تاکید کرد.
یوسف رحیمی، نایب رییس اول شورای عالی نظام پرستاری، به خبرگزاری ایسنا گفت یک پرستار با حقوق میانگین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومانی قادر به تأمین حداقلهای معیشتی نیست، و هشدارد داد که در صورت تداوم این وضعیت، خروج نیروهای پرستاری از بیمارستانها تشدید خواهد شد.
او تاکید کرد دریافتی پرستاران به نحوی نیست که یک پرستار مجرد بتواند نیازهای اولیه خود یعنی خوراک، پوشاک و مسکن را تامین کند.