این حملات بر شهرهای بزرگ از جمله کی‌یف و دنیپرو، سومین شهر پرجمعیت اوکراین، متمرکز بود و پس از هشدارهای روسیه درباره حملات «نظام‌مند» به پایتخت این کشور انجام شد.

روسیه ماه گذشته در پی حمله پهپادی به یک خوابگاه در منطقه لوهانسک، از مناطق اشغال‌شده اوکراین، هشدار داد که حملات علیه کی‌یف را تشدید می‌کند. کی‌یف هدف قرار دادن این خوابگاه را رد کرده است.

حملات بامداد سه‌شنبه به کی‌یف، سومین حمله سنگین به این شهر در کمتر از یک ماه بود.

تبادل آتش میان دو کشور و تشدید حملات از سوی روسیه در حالی ادامه دارد که مذاکرات میان آنها با میانجیگری آمریکا متوقف شده است. هم‌زمان، پیشروی‌های روسیه در میدان نبرد امسال کُند شده و کی‌یف حملات خود به پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده است.

زلنسکی خواستار ارسال تجهیزات پدافند هوایی شد

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، گفت روسیه در حمله شبانه ۷۳ موشک و بیش از ۶۰۰ پهپاد شلیک کرده است و از واشینگتن خواست برای جبران کاهش ذخایر کی‌یف، رهگیرهای موشکی پاتریوت بیشتری ارسال کند.

زلنسکی در تلگرام نوشت: «این یک حمله گسترده و پیامی کاملا روشن از سوی روسیه بود: اگر اوکراین در برابر حملات موشک‌های بالستیک و دیگر موشک‌ها محافظت نشود، این حملات ادامه خواهد یافت.»

100 %

کرملین نیز گفت که «اقدامات تروریستی غیرانسانی» ارتش اوکراین «علیه غیرنظامیان» جنگ را به «پارادایمی تازه» وارد کرده است.

زلنسکی هفته گذشته در نامه‌ای به دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، و کنگره، خواستار سامانه‌های پدافند هوایی شد. مقام‌ها گفتند تا روز دوشنبه پاسخی دریافت نکرده بود.

آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، از شرکای این کشور خواست برای کمک به اوکراین و افزایش فشار بر روسیه «اقدام‌های مشخص» انجام دهند و خواستار تحریم‌های شدیدتر و حمایت نظامی بیشتر شد.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسکو در میدان نبرد در حال شکست خوردن است. هیچ تعداد موشکی نمی‌تواند این را تغییر دهد. آنچه ما می‌توانیم تغییر دهیم، توانایی روسیه برای ادامه ترور است.»

آمریکا اصلی‌ترین تامین‌کننده خارجی تسلیحات برای اوکراین بوده است، اما کی‌یف همچنین از طریق ابتکاری در چارچوب ناتو که متحدان اروپایی آن تامین مالی می‌کنند، موشک‌های پاتریوت خریداری کرده است.

روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است .

100 %

نوعی آخرالزمان

جنگ مسکو ده‌ها هزار اوکراینی را کشته، بخش بزرگی از جمعیت این کشور را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده و و سبب ویرانی شهرها، شهرک‌ها و روستاها شده است. روسیه در حال حاضر حدود یک‌پنجم خاک اوکراین را در کنترل دارد.

اوکراین نیز در جریان حملات به روسیه یا مناطق اشغالی تحت کنترل روسیه، اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده است، هرچند در مقیاسی بسیار کوچک‌تر از آنچه روسیه هدف قرار داده است. هر دو طرف هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد می‌کنند.

حملات بامداد سه‌شنبه به کی‌یف شش کشته و بیش از ۸۰ زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های محلی دنیپرو نیز گفتند ۱۶ نفر، از جمله دو پسر خردسال، در طول شب کشته شدند. روسیه در طول روز سه‌شنبه نیز بار دیگر این شهر را هدف حمله قرار داد و دست‌کم دو نفر دیگر زخمی شدند.

در کی‌یف، دست‌کم ۹ ساختمان بلند، یک مهدکودک، یک درمانگاه، دفترها و ساختمان‌های اداری آسیب دیدند و به گفته شرکت برق دی‌تک، این حمله سبب قطع موقت برق ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان شد.

در جریان این حملات بیش از ۴۰ هزار نفر به شبکه مترو کی‌یف پناه بردند؛ رقمی که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.

به گفته مقام‌های محلی خارکیف در شمال‌شرق اوکراین، یک کودک در میان ۱۴ نفری بود که در این حملات زخمی شدند.

موشک‌های هایپرسونیک

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد در این حمله ۳۳ موشک بالستیک که رهگیری‌شان دشوار است و هشت موشک هایپرسونیک زیرکون به کار گرفته شد؛ رقمی که به نظر می‌رسد بیشترین تعداد استفاده هم‌زمان از چنین موشک‌هایی در طول جنگ باشد.

به گفته مسکو، زیرکون هزار کیلومتر بُرد دارد و با سرعتی معادل ۹ برابر سرعت صوت حرکت می‌کند. یگان‌های نیروی هوایی اوکراین ۴۰ موشک و ۶۰۲ پهپاد را سرنگون یا خنثی کردند، اما نام هیچ موشک زیرکونی در میان آنها ذکر نشده بود.

وزارت دفاع روسیه گفت با استفاده از تسلیحات دوربرد و دقیق، «حمله‌ای گسترده» به تاسیسات صنایع دفاعی انجام داده و حملاتش به ۱۰ تاسیسات تولید نظامی در کی‌یف اصابت کرده است.

لهستان، عضو ناتو، گفت پس از حملات روسیه به اوکراین، جنگنده‌های نظامی خود را برای حفاظت از حریم هوایی‌اش به پرواز درآورد.

در ۲۴ ساعت گذشته مناطقی در روسیه نیز هدف حمله قرار گرفتند. مقام‌های محلی در تلگرام گفتند پالایشگاه نفت ایلسکی در منطقه کراسنودار در جنوب روسیه پس از حمله پهپادی دچار آتش‌سوزی شد. ارتش اوکراین نیز این حمله را تایید کرد.

مقام‌های محلی گفتند در منطقه بلگورود در مرز اوکراین، پسری ۱۱ ساله پس از برخورد یک پهپاد اوکراینی به خانه‌ای زخمی شد.

خبرگزاری‌های روسیه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش دادند روسیه در طول شب ۱۴۸ پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است.