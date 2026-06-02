رییس پیشین موساد و نخست‌وزیر اسرائیل نیز در این مراسم، آشکارا از تغییر رژیم در ایران به عنوان هدفی دست‌یافتنی سخن گفتند.

گافمن در مراسم معارفه خود متعهد شد که عملیات پنهانی موساد علیه جمهوری اسلامی و متحدانش را ادامه دهد.

او گفت اقدامات اسرائیل علیه رژیم ایران و شبکه منطقه‌ای آن، توازن قدرت در خاورمیانه را تغییر داده است.

گافمن افزود: «اما کار هنوز تمام نشده است. قلب موساد در عملیات مخفیانه علیه اهدافش می‌تپد. ما به هر قیمتی از این ماموریت محافظت خواهیم کرد.»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز گفت نظام حاکم بر ایران سرانجام از میان خواهد رفت.

او اظهار داشت: «این رژیم تروریستی که سرنوشتش محو شدن از جهان است، و ما به تحقق این سرنوشت کمک خواهیم کرد، دیگر هرگز ما را با بمب‌های هسته‌ای و هزاران موشک بالستیک مرگبار تهدید نخواهد کرد.»

دیوید بارنئا، رییس پیشین موساد، نیز در مراسم خداحافظی خود تغییر رژیم در تهران را هدفی ممکن توصیف کرد.

بارنئا گفت: «تغییر رژیم در ایران یک هدف ممکن و دست‌یافتنی است. این ماموریتی شدنی است و روشن است که تحقق آن به عزم، صبر و پایبندی به هدف نیاز دارد.»

یک نظامی در رأس موساد

برخلاف چند رییس پیشین موساد، گافمن یک افسر حرفه‌ای اطلاعاتی نیست. او در سال ۱۹۷۶ در بلاروس، زمانی که بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود، متولد شد و در سال ۱۹۹۰ همراه خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرد.

گافمن مسیر حرفه‌ای خود را در ارتش طی کرد و پیش از انتصاب به ریاست موساد، به عنوان دبیر نظامی نتانیاهو فعالیت می‌کرد.

انتصاب او در اسرائیل بحث‌برانگیز بوده است؛ زیرا برخلاف سنت معمول، از درون ساختار حرفه‌ای موساد برنخاسته است.

حامیانش او را فرماندهی باتجربه و آزموده در میدان نبرد می‌دانند که تجربه مستقیم مقابله با حکومت ایران و نیروهای وابسته به آن را دارد، اما منتقدان می‌پرسند آیا باید فردی که از نزدیکان نتانیاهو محسوب می‌شود و سابقه کلاسیک اطلاعاتی ندارد، هدایت مهم‌ترین سازمان جاسوسی اسرائیل را بر عهده بگیرد؟

شهرت به شجاعت شخصی

گافمن همچنین به شجاعت فردی شهرت دارد. الکس وینستون، دبیر اخبار روزنامه اورشلیم‌پست، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت: «او آدم بسیار شجاعی است.»

وینستون به اقدامات گافمن در هفتم اکتبر اشاره کرد؛ زمانی که پس از اطلاع از حملات حماس، فورا خود را به منطقه نبرد رساند.

تصاویر دوربین‌های امنیتی که بعدا منتشر شد، او را در حال نبرد با نیروهای حماس در یکی از تقاطع‌های جنوب اسرائیل نشان می‌داد؛ جایی که مجروح شد و برای درمان به عقب منتقل گردید.

وینستون گفت: «او واقعا سوار ماشینش شد و مستقیم رفت تا با نیروهای حماس بجنگد.»

با وجود پرسش‌ها درباره انتصابش، وینستون معتقد است سال‌ها خدمت نظامی و تجربه میدانی، گافمن را برای این مسئولیت آماده کرده است.

او افزود: «سرنوشت اسرائیلی‌ها و یهودیان سراسر جهان اکنون در دستان او قرار دارد.»

این انتصاب برای جمهوری اسلامی چه معنایی دارد؟

برای تحلیلگران اسرائیلی که مسائل ایران را دنبال می‌کنند، انتصاب گافمن به معنای تداوم مسیر فعلی و شاید حتی تشدید آن است.

بن سبطی، پژوهشگر مسائل ایران در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل (INSS)، به ایران‌اینترنشنال گفت: «رومن گافمن فردی بسیار سخت‌گیر و سرسخت در قبال جمهوری اسلامی است.»

سبطی معتقد است رشد و پرورش گافمن در اتحاد جماهیر شوروی سابق، نگاه او به حکومت‌های اقتدارگرا را شکل داده است.

او گفت: «نباید فراموش کنیم که او از روسیه آمده و دوران کودکی و فرهنگش پر از تجربه زندگی در اتحاد شوروی بوده؛ چیزی که از نظر او شباهت زیادی به حکومت ایران دارد.»

به‌گفته سبطی، سال‌های حضور گافمن در مقام دبیر نظامی نتانیاهو باعث شده او شناختی کم‌نظیر از راهبرد اسرائیل در قبال ایران پیدا کند.

او افزود: «شاید گافمن بیش از هر فرد دیگری درباره عملیات‌ها، نحوه تفکر ایرانی‌ها و اقداماتی که اسرائیل باید انجام دهد اطلاع داشته باشد.»

تمرکز بر برنامه هسته‌ای، موشکی و نیروهای نیابتی

به‌گفته سبطی انتظار می‌رود گافمن نه تنها بر برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، بلکه بر شبکه نیروهای نیابتی تهران در منطقه، به‌ویژه حزب‌الله، تمرکز ویژه‌ای داشته باشد.

او با استفاده از یک اصطلاح عبری گفت: «او چاقو را بین دندان‌هایش گرفته است.»

این پژوهشگر پیش‌بینی کرد رییس جدید موساد تلاش خواهد کرد عملیات مخفیانه، جمع‌آوری اطلاعات و جذب عوامل را گسترش و فشار بر فعالیت‌های منطقه‌ای و شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی را افزایش دهد.

سبطی افزود همچنین انتظار می‌رود گافمن تمرکز ویژه‌ای بر مقابله با حزب‌الله و مختل کردن شبکه نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در سراسر منطقه داشته باشد.

وینستون نیز معتقد است مقابله با تهران و جلوگیری از بازسازی نفوذ منطقه‌ای آن همچنان اولویت اصلی موساد خواهد بود.

او گفت: «ما قطعا باید با این مشکل مقابله کنیم. این مهم‌ترین اولویت است.»

دبیر اخبار روزنامه اورشلیم‌پست افزود: «این هدف و اولویت گافمن نیز خواهد بود.»

موساد از نگاه برخی ایرانیان

برای شماری از ایرانیان، موساد دیگر صرفا یک سازمان اطلاعاتی نیست.

سوگند فخری، تحلیلگر مرکز امور امنیتی و خارجی اورشلیم (JCFA) و بازیگر ایرانی- اسرائیلی سریال «تهران» که درباره فعالیت ماموران موساد در داخل ایران است به ایران‌اینترنشنال گفت بارها از داخل ایران پیام دریافت کرده است.

او افزود: «مدت‌هاست که تعداد زیادی از ایرانیان داخل ایران برای من پیام می‌فرستند و می‌پرسند چگونه می‌توانند به موساد کمک کنند.»

فخری گفت: «مردم می‌خواهند همکاری کنند، می‌خواهند کمک کنند و با هر کسی که بتواند برای رهایی آنها از جمهوری اسلامی کاری انجام دهد، همکاری کنند.»