به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، درباره تحریم‌های جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی گفت: «در حالی که اقتصاد ایران در حال سقوط آزاد است، حکومت تصمیم گرفته فناوری دارایی‌های دیجیتال را برای دستورکار فاسد خود به کار بگیرد، از جمله برای دور زدن تحریم‌ها و انتقال ثروت از کشور.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود درباره تحریم صرافی نوبیتکس اعلام کرد که این صرافی «حمایت قابل توجهی» به جمهوری اسلامی ارائه داده و تعداد «قابل توجهی» از تراکنش‌های دیجیتال مرتبط با سپاه و بانک مرکزی ایران را تسهیل کرده است.

همچنین در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: «پس از آغاز عملیات نظامی آمریکا در ایران، نوبیتکس نقش مهمی در حفاظت و جابه‌جایی دارایی‌ها و انتقال وجوه از ایران ایفا کرد تا ثروت حکومت را حتی با وجود قطعی اینترنت محفوظ نگه دارد.»