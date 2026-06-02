کمپین حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای از موج تازه بازداشت ، احضار و محکومیت فعالان صنفی و سیاسی در ایران انتقاد کرد.

این سازمان حقوق بشری نوشت: «برخورد با فعالان مدنی و سیاسی و فرهنگی به معنای تشدید خفقان و سرکوب صداهای منتقد در ایران است» و افزود: «این فعالان صدای بخش‌های مختلف جامعه‌ای هستند که در یک سال گذشته از یک طرف تحت خشن‌ترین اشکال سرکوب و از سوی دیگر زخم‌خورده حملات سنگین نظامی آمریکا و اسرائیل بودند.»

کمپین اشاره کرد که تنها از اول خرداد‌ماه دست‌کم هفت فعال سیاسی و مدنی و وکیل بازداشت، احضار و یا با حکم قضایی روبرو شدند و دست‌کم ۱۰ دانشجوی دانشگاه تهران در ارتباط با تجمعات دانشجویی پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته، به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند.

این سازمان حقوق بشری نوشتتداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان در شرایطی ادامه دارد که شماری از آنان که در ماه‌های گذشته بازداشت‌شده بودند، همچنان به صورت بلاتکلیف نگهداری می‌شوند.

کمپین حقوق بشر در این مورد به احمد رحیمی، استاد دانشگاه؛ همسرش: سهیلا حسینی، هنرمند و نقاش؛ فرزانه فرهبد، شاعر؛ و همسرش: علیرضا شایگان، معلم بازنشسته؛ عبدالرضا امانی‌فر، عضو کانون صنفی معلمان استان بوشهر و بازرس شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران اشاره کرد.