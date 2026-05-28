لتیشیا جیمز و جنیفر دونپورت، دادستان‌های کل نیویورک و نیوجرسی، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که قیمت بلیت‌های این دوره بسیار فراتر از تمام تورنمنت‌های گذشته است. شاکیان پرونده تاکید دارند که فیفا با استفاده از سیستم «قیمت‌گذاری پویا»، مبالغ نجومی از هواداران دریافت کرده است. بسیاری از خریداران نیز می‌گویند پس از پرداخت هزینه برای یک صندلی خوب، صندلی‌های نامرغوب‌تری در رده‌های عقب‌تر به آن‌ها اختصاص یافته است.

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، در پاسخ به این انتقادات از عملکرد این سازمان دفاع کرد. او کمبود بلیت در برابر تقاضای جهانی را دلیل اصلی این گرانی دانست. مسئولان قضایی اکنون خواستار دریافت اطلاعات دقیق درباره ساختار قیمت‌گذاری و جزئیات صندلی‌های ورزشگاه «مت‌لایف» نیوجرسی شده‌اند.

این ورزشگاه میزبانی هشت مسابقه از جمله بازی فینال در ۲۸ تیر است.