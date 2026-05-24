لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «اگر در نتیجه مذاکرات برای پایان دادن به درگیری با ایران، متحدان عرب و مسلمان آمریکا در منطقه به توافق‌های ابراهیم بپیوندند، این توافق می‌تواند به یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ خاورمیانه تبدیل شود.»

او خطاب به «عربستان سعودی و دیگر کشورها» نوشت: «اکنون زمان آن است که برای آینده یک خاورمیانه‌ جدید جسور باشید. من انتظار دارم، همان‌طور که رییس‌جمهور ترامپ پیشنهاد داده است، شما در واقع به پیمان‌های ابراهیم بپیوندید و عملا به درگیری عربی-اسرائیلی پایان دهید.»

این سناتور آمریکایی تاکید کرد: «اگر از رفتن در این مسیر که رییس‌جمهور ترامپ پیشنهاد داده است خودداری کنید، پیامدهای شدیدی برای روابط آینده ما خواهد داشت و این پیشنهاد صلح را غیرقابل‌قبول خواهد کرد. افزون بر این، از نگاه تاریخ، این موضوع به‌عنوان یک خطای محاسباتی بزرگ دیده خواهد شد.»

گراهام در ادامه خطاب به ترامپ نوشت: «بر موضع خود در گرفتن یک توافق خوب با ایران پافشاری کنید. به همان اندازه مهم، بر موضع خود در اصرار بر اینکه عربستان سعودی و دیگران به پیمان‌های ابراهیم بپیوندند به‌عنوان بخشی از این مذاکرات پافشاری کنید.»