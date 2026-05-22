بقایی سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران را «ادامه روند دیپلماتیک» توصیف کرد
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران گفت: «این رفتوآمدها علیرغم اینکه پرترافیکتر شده، تداوم همان روند دیپلماتیک است.»
منیر روز جمعه وارد تهران شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت: «یک هیاتی از قطر در حال مذاکره با عباس عراقچی، وزیر خارجه، هستند اما میانجی مذاکرات همچنان طرف پاکستانی است.»
بقایی گفت: «نمیتوانیم بگوییم ضرورتا به جایی رسیدهایم که توافق نزدیک باشد. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است.»