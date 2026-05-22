جامعه جهانی بهائی در بیانیه‌ای اعلام کرد بشری مصطفوی، زن باردار بهائی اهل رفسنجان، در میان ده‌ها شهروند بهائی است که هم‌زمان با تشدید کارزار بی‌رحمانه جمهوری اسلامی برای آزار و سرکوب بهائیان در ایران بازداشت و زندانی شده‌اند.

در این بیانیه آمده است از زمان آغاز درگیری‌های اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت، دستگیر یا زندانی شده‌اند و بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانه‌ها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.

جامعه جهانی بهائی اعلام کرد بشری مصطفوی که پیش‌تر تبرئه شده بود، پس از نقض حکم در دادگاه تجدیدنظر، اکنون باید در دوران بارداری چهار ماه را در زندان کرمان بگذراند و درخواست‌های او برای مرخصی، از جمله برای مراجعه پزشکی و انجام آزمایش ضروری بارداری، رد شده است.

جامعه جهانی بهائی همچنین به اظهارات قاضی در جریان فرجام‌خواهی دادستان علیه حکم تبرئه مصطفوی اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از نقش تعصبات مذهبی در آزار بهائیان دانست. به گفته این بیانیه، قاضی خطاب به او گفته بود: «شما بهائی هستید و در کشور اسلامی باید تاوان بهائی بودن خود را بدهید.»

در این بیانیه همچنین آمده است دیدار احمدی و ناهید نعیمی، دو زن بهائی که پیش‌تر همراه با مصطفوی بازداشت و سپس تبرئه شده بودند، از پنجم اردیبهشت دوران محکومیت خود را آغاز کرده‌اند و شکیلا قاسمی، زن ۲۶ ساله بهائی اهل کرمان، بیش از ۱۰۰ روز است در بازداشت به سر می‌برد.

این بیانیه همچنین به وضعیت پیوند نعیمی و برنا نعیمی اشاره کرده و از شکنجه، اعدام نمایشی و اعتراف‌گیری اجباری از این دو شهروند بهائی خبر داده است.