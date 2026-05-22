محمدجواد حاجعلیاکبری، امام جمعه تهران، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمادهتر از همیشه و دست به ماشه هستند و اگر دشمنان «دست به کار احمقانهای بزنند»، این بار «موشکهای جدیدی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکردهاند» و اسرائیل نیز «نفسش به شماره خواهد افتاد».
او در خطبههای نماز جمعه تهدید کرد در صورت تشدید درگیریها، به جای «جنگ منطقهای»، جنگ «فرامنطقهای» رخ خواهد داد و به جای محدود شدن تنگه هرمز، بابالمندب نیز بسته خواهد شد.
حاجعلیاکبری افزود اگر زیرساختهای جمهوری اسلامی هدف قرار گیرد، «از تمام حامیان دشمن در منطقه، زیرساختزدایی خواهد شد».
امام جمعه موقت تهران همچنین گفت «پرونده انتقام خون تکتک شهدا، از رهبر شهید تا دانشآموزان، باز خواهد ماند» و جمهوری اسلامی «غرامتها را خواهد ستاند» و شروط مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را «قاطعانه» مطالبه خواهد کرد.