محمدنبی موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز، با هشدار به آنچه «محور عبری-عربی-غربی» خواند، گفت اگر دشمن دچار «خطای راهبردی» شود، جمهوری اسلامی نه‌تنها تل‌آویو، بلکه ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را نیز «با خاک یکسان» خواهد کرد.

او افزود جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده، اما «آن‌قدر مشت محکمی بر دهان آمریکا» خواهد کوبید تا «بازدارندگی کامل» محقق شود.

موسوی‌فرد همچنین گفت «عده‌ای ضعیف‌الایمان» از ترس به «وعده‌های پوچ استکبار» دل خوش کرده‌اند و کسانی که «نسخه تسلیم» می‌پیچند، «ترسو و زبون» هستند.

امام جمعه اهواز افزود تا پای جان بر سر عهد خود با مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ایستاده‌ایم و فریب «لبخند فریبکارانه دشمن» را نخواهیم خورد.

او همچنین گفت اگر امروز در برابر «بدحجابی» سکوت شود، فردا باید شاهد «برهنگی محض» بود.