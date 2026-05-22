احمد مطهریاصل، امام جمعه تبریز، خطاب به دونالد ترامپ گفت: «ما به گفتههایمان عمل میکنیم.» او افزود جمهوری اسلامی تاکنون میگفت جنگ را منطقهای میکند، اما اکنون هشدار میدهد که اگر خلاف کنید، جنگ را بینالمللی خواهیم کرد.
مطهریاصل همچنین گفت «تمام خسارتهای جنگ» از کشتیها گرفته خواهد شد و از امروز فیبر نوری اینترنت بینالمللی که از سواحل جمهوری اسلامی میگذرد، «مشمول هزینه» است و در غیر این صورت، «اینترنت بینالمللی» قطع خواهد شد.
او در ادامه گفت جمهوری اسلامی هشدار داده بود با حزبالله و لبنان کاری نداشته باشند، اما اسرائیل گوش نمیدهد و اگر به کشتن «عزیزان مقاومت» ادامه دهد، بابالمندب نیز به دستور مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بسته خواهد شد.
محمدنبی موسویفرد، امام جمعه اهواز، با هشدار به آنچه «محور عبری-عربی-غربی» خواند، گفت اگر دشمن دچار «خطای راهبردی» شود، جمهوری اسلامی نهتنها تلآویو، بلکه ریاض، ابوظبی، کویت و منامه را نیز «با خاک یکسان» خواهد کرد.
او افزود جمهوری اسلامی آغازگر جنگ نبوده، اما «آنقدر مشت محکمی بر دهان آمریکا» خواهد کوبید تا «بازدارندگی کامل» محقق شود.
موسویفرد همچنین گفت «عدهای ضعیفالایمان» از ترس به «وعدههای پوچ استکبار» دل خوش کردهاند و کسانی که «نسخه تسلیم» میپیچند، «ترسو و زبون» هستند.
امام جمعه اهواز افزود تا پای جان بر سر عهد خود با مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ایستادهایم و فریب «لبخند فریبکارانه دشمن» را نخواهیم خورد.
او همچنین گفت اگر امروز در برابر «بدحجابی» سکوت شود، فردا باید شاهد «برهنگی محض» بود.
مقامهای روسیه اعلام کردند در حمله پهپادی شبانه اوکراین به یک خوابگاه دانشآموزی در منطقه لوهانسک، دستکم چهار نفر کشته و ۳۵ کودک زخمی شدند. همزمان سازمان ملل خبر داد حمله موشکی روسیه به یکی از انبارهای این سازمان، یک میلیون دلار کمک بشردوستانه در اوکراین را نابود کرده است.
خبرگزاری رویترز جمعه اول خرداد به نقل از مقامهای روسیه از حمله مرگبار به لوهانسک خبر داد و در عین حال تاکید کرد امکان تایید مستقل این گزارش را نداشته است و مقامهای اوکراینی نیز تاکنون واکنشی به آن نشان ندادهاند.
اوکراین در تلاش است کنترل منطقه لوهانسک را که روسیه در سال ۲۰۲۲ بهطور یکجانبه به خاک خود ضمیمه کرد، بازپس بگیرد. کییف تسلط مسکو بر این منطقه را «تصرف غیرقانونی» میداند.
یانا لانتراتوا، کمیسر حقوق بشر روسیه، در خصوص حمله به لوهانسک گفت هنگام وقوع این رویداد، ۸۶ نوجوان ۱۴ تا ۱۸ ساله در خوابگاه حضور داشتند و خواب بودند.
هر دو طرف جنگ هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد میکنند.
لئونید پاسچنیک، مقام منصوب روسیه در لوهانسک، اعلام کرد دو نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدهاند و نیروهای امدادی همچنان در جستوجوی کودکانی هستند که احتمال میرود زیر آوار گرفتار شده باشند.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این رویداد را «جنایتی هولناک» توصیف کرد و گفت: «این حمله به یک مرکز آموزشی انجام شده؛ جایی که کودکان و جوانان حضور داشتند.»
او افزود اولویت فعلی، آواربرداری و کمک به افرادی است که همچنان زیر آوار گرفتار هستند.
تصاویر و ویدیوهایی که مقامهای روسیه منتشر کردهاند، ساختمانهای آسیبدیده، آتشسوزی و انتقال مجروحان از زیر آوار را نشان میدهد.
این حمله در حالی به وقوع پیوست که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، هفته گذشته پس از بازدید از محل حمله موشکی روسیه به یک ساختمان مسکونی در کییف که ۲۴ کشته، از جمله سه کودک، برجا گذاشت، وعده «پاسخ» داده بود.
حمله به انبار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اوکراین
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد انبار این نهاد که شامل تجهیزات اسکان اضطراری، زیرانداز و بستههای بهداشتی بود، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در جریان حمله موشکی روسیه به شهر دنیپرو تخریب شد.
برنادت کاستل-هالینگورث، نماینده این سازمان در کییف، گفت در این حمله دو نفر کشته شدند.
او افزود این کمکها قرار بود میان آوارگان و افراد آسیبدیده از جنگ در مناطق خط مقدم اوکراین توزیع شود.
سازمان ملل اعلام کرد نابودی این محمولهها، دسترسی افراد نیازمند به کمکهای حیاتی را در شرایطی که تخلیه ساکنان و آوارگی در مناطق جنگی ادامه دارد، دشوارتر میکند.
کاستل-هالینگورث ادامه داد: «این موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد، زیرا نخستین بار است که یکی از تاسیسات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هدف حمله قرار میگیرد.»
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل همچنین هشدار داد این حمله بخشی از روند گستردهتر حملات به کاروانها و تاسیسات بشردوستانه در اوکراین است.
بلومبرگ گزارش داد که ارزش خالص داراییهای لیونل مسی، ستاره ۳۸ ساله فوتبال آرژانتین، با احتساب درآمدهای فوتبالی، سرمایهگذاریها و قراردادهای تبلیغاتی، از یک میلیارد دلار فراتر رفته است.
بر اساس این گزارش، مسی در کنار کریستیانو رونالدو، از ثروتمندترین فوتبالیستهای جهان به شمار میرود. رونالدو پس از پیوستن به النصر عربستان، نخستین فوتبالیست تاریخ شد که به ثروت میلیارد دلاری رسید.
بلومبرگ نوشت که مسی از سال ۲۰۰۷ تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیون دلار دستمزد و پاداش دریافت کرده است. او پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲، پیشنهاد سالانه ۴۰۰ میلیون دلاری عربستان سعودی را رد کرد و به اینتر میامی پیوست.
قرارداد مسی با اینتر میامی شامل حق خرید سهام باشگاه و همکاری با سرویس اپلتیوی پلاس است. مالک اینتر میامی اعلام کرده درآمد سالانه مسی از این باشگاه، با احتساب این امتیازها، بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است.
مسی همچنین در حوزههای املاک، رستورانداری و ورزش سرمایهگذاری کرده و پدرش، خورخه مسی، مدیریت فعالیتهای تجاری او را بر عهده دارد.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد ۹ نفر را در لبنان به اتهام پیشبرد پروژههای حزبالله تحریم کرده است. در میان افراد تحریمشده، نام سفیر جمهوری اسلامی در بیروت و سه نماینده فراکسیون حزبالله در پارلمان لبنان دیده میشود.
جزییات بیشتر با می فرحات، خبرنگار ایراناینترنشنال
با وجود آنکه از زمان انتصاب مجتبی خامنهای بهعنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، هیچ تصویر یا ویدیویی از او منتشر نشده، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران گفت «قدرت و صلابت» او «فوق تصور» است.
زاکانی افزود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمادهاند «سیلی محکمی» به «دشمن آمریکایی» بزنند.
او گفت جمهوری اسلامی در جنگ اخیر، با وجود کشته شدن علی خامنهای و شماری دیگر، اجازه نداده اهداف دشمن از جمله سرنگونی جمهوری اسلامی محقق شود.
زاکانی افزود اسرائیل و آمریکا نتوانستهاند برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و «محور مقاومت» را از بین ببرند.
شهردار تهران همچنین گفت اگر تحریمها ادامه پیدا کند، کشورهایی که جمهوری اسلامی را تحریم میکنند «حق عبور از تنگه هرمز را از دست خواهند داد».
زاکانی همچنین گفت مسیر مذاکره باید بهدرستی پیموده شود، اما جمهوری اسلامی همواره با وعدههای «توخالی» لغو تحریمها پای میز مذاکره نشسته و در نهایت «دست خالی» مانده است.
او تاکید کرد جمهوری اسلامی باید «دیپلماسی مقتدرانه» را جایگزین «دیپلماسی التماسی» کند.