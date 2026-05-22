احمد مطهری‌اصل، امام جمعه تبریز، خطاب به دونالد ترامپ گفت: «ما به گفته‌هایمان عمل می‌کنیم.» او افزود جمهوری اسلامی تاکنون می‌گفت جنگ را منطقه‌ای می‌کند، اما اکنون هشدار می‌دهد که اگر خلاف کنید، جنگ را بین‌المللی خواهیم کرد.

مطهری‌اصل همچنین گفت «تمام خسارت‌های جنگ» از کشتی‌ها گرفته خواهد شد و از امروز فیبر نوری اینترنت بین‌المللی که از سواحل جمهوری اسلامی می‌گذرد، «مشمول هزینه» است و در غیر این صورت، «اینترنت بین‌المللی» قطع خواهد شد.

او در ادامه گفت جمهوری اسلامی هشدار داده بود با حزب‌الله و لبنان کاری نداشته باشند، اما اسرائیل گوش نمی‌دهد و اگر به کشتن «عزیزان مقاومت» ادامه دهد، باب‌المندب نیز به دستور مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بسته خواهد شد.