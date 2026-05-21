خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد رامین زله و کریم معروف‌پور، دو زندانی سیاسی، صبح پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت اعدام شدند.

میزان اتهام‌های این دو زندانی را «عضویت در گروه‌های تجزیه‌طلب»، «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «قیام مسلحانه» و مشارکت در «اقدامات تروریستی» اعلام کرد.

بر اساس گزارش میزان، زله در مرداد ۱۴۰۳ و معروف‌پور در فروردین ۱۴۰۰ بازداشت شده بودند و حکم اعدام آن‌ها پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.

در همین حال، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد حکم اعدام علی نادر العبیدی، ۲۷ ساله، و فاضل شیخ کریم، ۲۹ ساله، دو زندانی عراقی، سحرگاه دوشنبه ۱۷ فروردین در زندان مرکزی کرج اجرا شده است.

به گزارش این سازمان، این دو زندانی سیاسی در یک پرونده مشترک با اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت نادر العبیدی و شیخ کریم، دو شهروند اهل شهر عماره عراق، به اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی در کرج بازداشت شده بودند.

به گفته این منبع، آن‌ها پیش از صدور حکم، ۱۱ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار داشتند، سپس به بند اطلاعات سپاه در زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شدند و در نهایت برای اجرای حکم اعدام به زندان مرکزی کرج انتقال یافتند.

با اعدام این چهار زندانی سیاسی، شمار زندانیان اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، طی ۶۵ روز، به دست‌کم ۳۶ نفر رسید.