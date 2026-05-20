افزایش ۵۰ درصدی اجرت تعمیرات خودرو؛ کارواشها هم گران شدند
عبدالرضا محمدی طامه، رییس اتحادیه دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو، در مصاحبه با تجارتنیوز، از افزایش چشمگیر اجرت تعمیرات خودرو خبر داد و اعلام کرد هزینه خدمات در برخی موارد بین ۴۰ تا ۵۰ درصد رشد داشته است.
او گفت: «کمبود و دشواری در تامین برخی لوازم یدکی مشاهده میشود و قیمتها نیز تا حدی بهصورت کاذب افزایش یافته است. در حوزه خدمات فنی قیمت اقلامی مانند روغن موتور بهشدت افزایش یافته است.»
محمدی ادامه داد: «نرخ خدمات کارواش بهدلیل افزایش بهای آب و برق و همچنین گرانی مواد شوینده بهطور چشمگیری تحت تاثیر قرار گرفته است.»