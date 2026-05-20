رسانه رهبر جمهوری اسلامی پیامی منتسب به مجتبی خامنهای به مناسبت دومین سالگرد ابراهیم رئیسی منتشر کرد.
در این پیام آمده است «خصوصیات رئیسی موجب دلگرم شدن دوستان ایران از جمله مجاهدان جبهه قدرتمند مقاومت و بسیاری از دلسوزان نظام میشد.»
ویژگیهای ابراهیم رئیسی در این پیام «مسئولیتپذیری، جوانگرایی، توجه به عدالت، دیپلماسی فعال و نافع و بهویژه مردمی بودن» عنوان شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه درباره تنشها با تهران گفت احتمال دارد ایالات متحده برای وارد کردن «ضربهای بزرگ»، بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند.
همزمان، جیدی ونس در نشست خبری کاخ سفید تاکید کرد تهران باید وارد مذاکره شود و از دستیابی به سلاح هستهای صرفنظر کند.
او هشدار داد اگر این فرصت از دست برود، گزینه جنگ همچنان روی میز خواهد بود.
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، آخرین اظهارات مقامهای آمریکایی را مورد بررسی قرار میدهد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با هشدار نسبت به تشدید بحران در صورت عدم مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین، از مردم خواست «صرفهجویی» را جدی بگیرند.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به این سخنان گفت پزشکیان بهجای ارائه راهکار عملی، بار دیگر مسئولیت مشکلات را متوجه مردم کرده و از آنان خواسته است مصرف آب، برق، گاز و بنزین را کاهش دهند.
او افزود پزشکیان با طرح هشدارهایی درباره کمبود منابع، در واقع به نهادهای نظامی درگیر جنگ پیام میدهد که ادامه وضعیت کنونی میتواند کشور را در آیندهای نزدیک با بحران جدی در تامین آب، برق و سوخت مواجه کند.
شیرازی تاکید کرد دولت پزشکیان هیچ برنامه مشخص و موثری برای حل این مشکلات ندارد.
ایمان شمسایی، رییس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس، خبر استعفای محمدباقر قالیباف از ریاست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی را «کذب محض و دروغی آشکار» خواند و منتشرکنندگان آن را به «خیانت» متهم کرد.
او در پیامی نوشت ادعای این جریان «امتداد همان خط تخریبی است که تا دیروز فرماندهان را نشانه میرفت و امروز شهدای والامقام را».
شمسایی افزود این جریان سابقه «هجمه» به فرماندهان نظامی، دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مراجع تقلید و شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه دارد.
در ادامه پیام او آمده است: «شایسته است این آقایان برای توجیه خیانت خود در شرایط جنگی پشت ژستهای انقلابی پنهان نشوند و بیش از این به توجیه رفتارهای آسیبزای خود در شرایط حساس کنونی نپردازند.»
شمسایی تاکید کرد قالیباف همچنان ریاست هیات مذاکرهکننده حکومت را بر عهده دارد و بهتازگی نیز به پیشنهاد مسعود پزشکیان و تایید مجتبی خامنهای، بهعنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین منصوب شده است.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اختلاف در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی منتشر شده است.
احمد حسینی، رییس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران، با اشاره به افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی قیمت قطعات خودرو در ماههای اخیر گفت این موضوع ناشی از «تورم سالیانه و افزایش هزینههای تولید و واردات» است.
او افزود: «افزایش قیمتهای اخیر در بازار لوازم یدکی صرفا در چارچوب تورم سالیانه و هزینههای جاری بوده و با وجود شرایط ناپایدار منطقه، هنوز شاهد اثرگذاری مستقیم بحرانهای جنگی بر نرخ قطعات نیستیم.»
به گفته حسینی، تعرفههای گمرکی و هزینههای انبارداری حدود ۲ برابر شده، هزینه حملونقل کانتینرها ۸ تا ۱۰ برابر افزایش یافته و همچنین دستمزدها حدود ۶۰ درصد و هزینههای انرژی و عوارض دولتی بیش از ۵۰ درصد رشد کردهاند.
او ادامه داد: «بخش عمدهای از تبادلات کالایی کشور از طریق امارات انجام میشد که اکنون با اختلال مواجه شده است. فعالان این صنف در حال تلاش برای یافتن مبادی ورودی جایگزین برای قطعات و مواد اولیه هستند تا از کمبود کالا در بازار جلوگیری کنند.»
آرسنال پس از ۲۲ سال قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلستان شد. تصویر جاویدنام عارف جعفرزاده، هوادار ۳۲ ساله آرسنال از شهر رشت، به دست یک هنرمند انگلیسی روی دیوار ستارههای این تیم در شمال لندن نقش بست.
آیدین مقیمی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.