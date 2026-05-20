ایمان شمسایی، رییس مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس، خبر استعفای محمدباقر قالیباف از ریاست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی را «کذب محض و دروغی آشکار» خواند و منتشرکنندگان آن را به «خیانت» متهم کرد.
او در پیامی نوشت ادعای این جریان «امتداد همان خط تخریبی است که تا دیروز فرماندهان را نشانه میرفت و امروز شهدای والامقام را».
شمسایی افزود این جریان سابقه «هجمه» به فرماندهان نظامی، دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مراجع تقلید و شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه دارد.
در ادامه پیام او آمده است: «شایسته است این آقایان برای توجیه خیانت خود در شرایط جنگی پشت ژستهای انقلابی پنهان نشوند و بیش از این به توجیه رفتارهای آسیبزای خود در شرایط حساس کنونی نپردازند.»
شمسایی تاکید کرد قالیباف همچنان ریاست هیات مذاکرهکننده حکومت را بر عهده دارد و بهتازگی نیز به پیشنهاد مسعود پزشکیان و تایید مجتبی خامنهای، بهعنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین منصوب شده است.
در هفتههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره اختلاف در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی منتشر شده است.
احمد حسینی، رییس کمیسیون تخصصی لوازم یدکی اتاق اصناف ایران، با اشاره به افزایش ۲۰ تا ۳۵ درصدی قیمت قطعات خودرو در ماههای اخیر گفت این موضوع ناشی از «تورم سالیانه و افزایش هزینههای تولید و واردات» است.
او افزود: «افزایش قیمتهای اخیر در بازار لوازم یدکی صرفا در چارچوب تورم سالیانه و هزینههای جاری بوده و با وجود شرایط ناپایدار منطقه، هنوز شاهد اثرگذاری مستقیم بحرانهای جنگی بر نرخ قطعات نیستیم.»
به گفته حسینی، تعرفههای گمرکی و هزینههای انبارداری حدود ۲ برابر شده، هزینه حملونقل کانتینرها ۸ تا ۱۰ برابر افزایش یافته و همچنین دستمزدها حدود ۶۰ درصد و هزینههای انرژی و عوارض دولتی بیش از ۵۰ درصد رشد کردهاند.
او ادامه داد: «بخش عمدهای از تبادلات کالایی کشور از طریق امارات انجام میشد که اکنون با اختلال مواجه شده است. فعالان این صنف در حال تلاش برای یافتن مبادی ورودی جایگزین برای قطعات و مواد اولیه هستند تا از کمبود کالا در بازار جلوگیری کنند.»
آرسنال پس از ۲۲ سال قهرمان لیگ برتر فوتبال انگلستان شد. تصویر جاویدنام عارف جعفرزاده، هوادار ۳۲ ساله آرسنال از شهر رشت، به دست یک هنرمند انگلیسی روی دیوار ستارههای این تیم در شمال لندن نقش بست.
آیدین مقیمی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال بر خریدهای روزمره چندمیلیونی، گرانی و کمیاب شدن دارو و کاهش توان خرید خانوادهها تاکید دارد. به گفته شهروندان، یارانهای که دولت به خانوادهای سه نفره میدهد، حتی کمتر از قیمت روغن جامد پنج کیلوگرمی است.
بر اساس گزارش شهروندان، هزینههای معمول زندگی در ماههای اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و حتی خریدهای روزمره و ساده نیز برای بسیاری از شهروندان به چالشی جدی تبدیل شده است.
مخاطبی با اشاره به یارانه سه میلیون تومانی یک خانواده سه نفره، گفت قیمت یک حلب روغن جامد پنج کیلویی به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.
شهروندی از تهران نیز در پیامی مشابه نوشت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی پول یک کیلو مرغ هم نمیشود.
به گفته او، کالابرگ یک میلیون تومان است، اما با این مبلغ حتی پنج کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمیشود خرید.
در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کردند ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانیها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
شهروندان میگویند با آن که مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر در بازار ایران ارزشی ندارد اما درآوردن همین پول برای برخی اقشار مانند کارگران، زحمت زیادی دارد.
شهروندی در پیامی نوشت: «یک بسته برنج یک کیلویی، یک بسته بال مرغ، شش عدد تخممرغ و یک روغن کوچک خریدیم؛ مجموع آن شد دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.»
خبرگزاری ایلنا اواسط اردیبهشت گزارش داده بود تورم سالانه اقلام خوراکی، بر اساس دادههای رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، همان زمان در گفتوگو با ایلنا این عدد را «عجیب» خواند اما یادآوری کرد دادههای میدانی نشان میدهند تورم واقعی خوراکیها در عرض یک سال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.
توزیع عادلانه گرانی؛ از نان و تخممرغ تا بستنی و کیک تولد
بسیاری از شهروندان به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام روزمره اشاره کردند و گفتند تقریبا هیچ جنسی نیست که دستکم سه برابر گران نشده باشد.
شهروندی نوشت برای پنج عدد نان لواش به همراه یک کیسه پلاستیکی، ۵۵ هزار تومان پرداخت کرده است.
مخاطبی دیگر با اشاره به هزینه تغذیه خانوادهها گفت یک خانواده معمولی اگر بخواهند هر روز صبح، ظهر و شب تخممرغ مصرف کنند، باید ماهانه به طور میانگین هشت تا ۱۰ میلیون تومان هزینه کنند.
شهروندی از تهران فاکتور خرید خود را برای ایراناینترنشنال فرستاد و توضیح داد خرید ۱۱ قلم جنس شامل چند عدد تخممرغ، یک بسته کوچک چای، یک سطل کوچک ماست، چند بسته بیسکوییت، چند کنسرو سبزیجات، ذرت و نخودفرنگی، دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومان هزینه داشته و قیمتها «نسبت به قبل از عید چند برابر شده» است.
همزمان با افزایش قیمتها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت با اشاره به بحران اقتصادی، مردم را به «اسراف و افزایش بیرویه توقعات» متهم و آنها را دعوت به «صرفهجویی» کرد.
او ۲۹ اردیبهشت هم بدون ارائه راهکار، گفت «حتما گرانی خواهیم داشت» و به مردم تاکید کرد باید «سختی جنگ» را بپذیرند.
در سالهای گذشته نیز شماری از مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با گرانی و تورم در ایران، شهروندان را به «صرفهجویی»، «مقاومت» و حذف برخی مواد خوراکی و تفریحات روزمره از زندگی خود تشویق کرده بودند.
با این حال حتی پیش از جنگ و قبل از گرانیهای افسارگسیخته فعلی نیز بخش بزرگی از شهروندان، گوشت، مرغ، لبنیات و برخی دیگر از اقلام غذایی را از سبد خرید خود حذف کرده بودند.
فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، ۲۹ اردیبهشت از کاهش ۲۵ درصدی مصرف مرغ در کشور و همچنین کاهش ۵۰ هزار تُنی میزان تولید ماهانه آن خبر داد.
مخاطبانی از شهرهای ماهشهر و بوشهر به قیمت بالای مرغ، کاهش عرضه در فروشگاهها و ناتوانی شهروندان در خرید این محصول اشاره کردند.
شهروندی از استان بوشهر نیز با اشاره به فشار معیشتی، برای ایراناینترنشنال نوشت: «همه چیز گران شده است. حتی نمیتوان یک بستنی خرید. کل درآمد را باید فقط برای نیازهای ضروری نگه داشت.»
شهروندی دیگر یادآوری کرد: «رفتم بقالی و سه قلم جنس شامل لوبیا، نخود و کشمش خریدم، شد ۷۰۰ هزار تومان.»
به گفته شهروندان، یک خرید ماهانه ساده دستکم ۱۱ میلیون تومان هزینه دارد.
یک مخاطب نیز با اشاره به اینکه قیمت یک کیک تولد کوچک یک کیلویی به یک میلیون تومان رسیده است، گفت: «دیگر حتی این خوشحالی کوچک را هم نمیتوان داشت.»
فشار بر کارگران، بازنشستهها و مستاجران
بخش دیگری از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال به فشار اقتصادی بر کارگران، بازنشستهها و مستاجران اختصاص دارد.
شهروندی نوشت: «ما بازنشستهها با این حقوقهای پایین داریم له میشویم. حتی نمیتوانیم به درمان خودمان برسیم.»
دهها مخاطب یادآوری کردند پایه حقوق ۱۶ میلیون تومانی کارگران، حتی کفاف اجاره مسکن را هم نمیدهد، چه رسد به خرید روزمره یا گذران زندگی در حداقلیترین شکل ممکن.
با این حال فشارها تنها مربوط به کارگران نمیشود و بخش بزرگی از حقوقبگیران با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.
مخاطبی که خود را کادر درمان معرفی کرد، از افزایش سنگین هزینه مسکن خبر داد و نوشت: «سال گذشته بعد از ازدواجم، آپارتمانی با ۸۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره گرفتم. امسال صاحبخانه گفته باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن به همراه ۲۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کنم.»
بسیاری از شهروندان در هفتههای اخیر، وضعیت اقتصادی کنونی را «له شدن زیر بار فقر و گرانی» توصیف کردهاند.
نیروهای مسلح اردن روز چهارشنبه اعلام کردند یک پهپاد ناشناس را پس از ورود به حریم هوایی این کشور رهگیری و سرنگون کردند. در بیانیه این نهاد آمده است این پهپاد بامداد چهارشنبه در منطقه بلیله در استان جرش هدف قرار داده بود.
منطقه بلیله در شمال اردن قرار دارد.
به گفته نیروهای مسلح اردن، این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و خسارتها به آسیبهای جزئی مادی محدود بوده است.
جزئیات بیشتری درباره مبدا پرتاب این پهپاد منتشر نشده است.
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از نگرانی دانشآموزان، دانشجویان و والدین آنها در پایان سال تحصیلی حکایت دارد.
شهروندان در پیامهای خود تاکید کردند قطع اینترنت و مجازی شدن کلاسها، به افت کیفیت آموزش انجامیده است.
لیلا سعادتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.