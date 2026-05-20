بر اساس گزارش شهروندان، هزینه‌های معمول زندگی در ماه‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و حتی خریدهای روزمره و ساده نیز برای بسیاری از شهروندان به چالشی جدی تبدیل شده است.

مخاطبی با اشاره به یارانه سه میلیون تومانی یک خانواده سه ‌نفره، گفت قیمت یک حلب روغن جامد پنج کیلویی به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

شهروندی از تهران نیز در پیامی مشابه نوشت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی پول یک کیلو مرغ هم نمی‌شود.

به گفته او، کالابرگ یک میلیون تومان است، اما با این مبلغ حتی پنج کیلوگرم سبزیجات و میوه هم نمی‌شود خرید.

در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز تاکید کردند ارزش واقعی کالابرگ با توجه به گرانی‌ها بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.

شهروندان می‌گویند با آن که مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ دیگر در بازار ایران ارزشی ندارد اما درآوردن همین پول برای برخی اقشار مانند کارگران، زحمت زیادی دارد.

شهروندی در پیامی نوشت: «یک بسته برنج یک کیلویی، یک بسته بال مرغ، شش عدد تخم‌مرغ و یک روغن کوچک خریدیم؛ مجموع آن شد دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان.»

خبرگزاری ایلنا اواسط اردیبهشت گزارش داده بود تورم سالانه اقلام خوراکی، بر اساس داده‌های رسمی، بین ۱۱۷ تا ۱۶۵ درصد است.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری، همان زمان در گفت‌وگو با ایلنا این عدد را «عجیب» خواند اما یادآوری کرد داده‌های میدانی نشان می‌دهند تورم واقعی خوراکی‌ها در عرض یک سال بیش از ۲۰۰ درصد بوده است.

توزیع عادلانه گرانی؛ از نان و تخم‌مرغ تا بستنی و کیک تولد

بسیاری از شهروندان به افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام روزمره اشاره کردند و گفتند تقریبا هیچ جنسی نیست که دست‌کم سه برابر گران‌ نشده باشد.

شهروندی نوشت برای پنج عدد نان لواش به همراه یک کیسه پلاستیکی، ۵۵ هزار تومان پرداخت کرده است.

مخاطبی دیگر با اشاره به هزینه تغذیه خانواده‌ها گفت یک خانواده معمولی اگر بخواهند هر روز صبح، ظهر و شب تخم‌مرغ مصرف کنند، باید ماهانه به طور میانگین هشت تا ۱۰ میلیون تومان هزینه کنند.

شهروندی از تهران فاکتور خرید خود را برای ایران‌اینترنشنال فرستاد و توضیح داد خرید ۱۱ قلم جنس شامل چند عدد تخم‌مرغ، یک بسته کوچک چای، یک سطل کوچک ماست، چند بسته بیسکوییت، چند کنسرو سبزیجات، ذرت و نخودفرنگی، دو میلیون و ۵۸۰ هزار تومان هزینه داشته و قیمت‌ها «نسبت به قبل از عید چند برابر شده‌» است.

هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت با اشاره به بحران اقتصادی، مردم را به «اسراف و افزایش بی‌رویه توقعات» متهم و آن‌ها را دعوت به «صرفه‌جویی» کرد.

او ۲۹ اردیبهشت هم بدون ارائه راهکار، گفت «حتما گرانی خواهیم داشت» و به مردم تاکید کرد باید «سختی جنگ» را بپذیرند.

در سال‌های گذشته نیز شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با گرانی و تورم در ایران، شهروندان را به «صرفه‌جویی»، «مقاومت» و حذف برخی مواد خوراکی و تفریحات روزمره از زندگی خود تشویق کرده بودند.

با این حال حتی پیش از جنگ و قبل از گرانی‌های افسارگسیخته فعلی نیز بخش بزرگی از شهروندان، گوشت، مرغ، لبنیات و برخی دیگر از اقلام غذایی را از سبد خرید خود حذف کرده بودند.

فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، ۲۹ اردیبهشت از کاهش ۲۵ درصدی مصرف مرغ در کشور و همچنین کاهش ۵۰ هزار تُنی میزان تولید ماهانه آن خبر داد.

مخاطبانی از شهرهای ماهشهر و بوشهر به قیمت بالای مرغ، کاهش عرضه در فروشگاه‌ها و ناتوانی شهروندان در خرید این محصول اشاره کردند.

شهروندی از استان بوشهر نیز با اشاره به فشار معیشتی، برای ایران‌اینترنشنال نوشت: «همه چیز گران شده است. حتی نمی‌توان یک بستنی خرید. کل درآمد را باید فقط برای نیازهای ضروری نگه داشت.»

شهروندی دیگر یادآوری کرد: «رفتم بقالی و سه قلم جنس شامل لوبیا، نخود و کشمش خریدم، شد ۷۰۰ هزار تومان.»

به گفته شهروندان، یک خرید ماهانه ساده دست‌کم ۱۱ میلیون تومان هزینه دارد.

یک مخاطب نیز با اشاره به اینکه قیمت یک کیک تولد کوچک یک کیلویی به یک میلیون تومان رسیده است، گفت: «دیگر حتی این خوشحالی کوچک را هم نمی‌توان داشت.»

فشار بر کارگران، بازنشسته‌ها و مستاجران

بخش دیگری از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال به فشار اقتصادی بر کارگران، بازنشسته‌ها و مستاجران اختصاص دارد.

شهروندی نوشت: «ما بازنشسته‌ها با این حقوق‌های پایین داریم له می‌شویم. حتی نمی‌توانیم به درمان خودمان برسیم.»

ده‌ها مخاطب یادآوری کردند پایه حقوق ۱۶ میلیون تومانی کارگران، حتی کفاف اجاره مسکن را هم نمی‌دهد، چه رسد به خرید روزمره یا گذران زندگی در حداقلی‌ترین شکل ممکن.

با این حال فشارها تنها مربوط به کارگران نمی‌شود و بخش بزرگی از حقوق‌بگیران با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

مخاطبی که خود را کادر درمان معرفی کرد، از افزایش سنگین هزینه مسکن خبر داد و نوشت: «سال گذشته بعد از ازدواجم، آپارتمانی با ۸۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره گرفتم. امسال صاحبخانه گفته باید یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رهن به همراه ۲۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کنم.»

بسیاری از شهروندان در هفته‌های اخیر، وضعیت اقتصادی کنونی را «له شدن زیر بار فقر و گرانی» توصیف کرده‌اند.