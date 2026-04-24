او همچنین با اشاره به گزارشی که به این کمیسیون ارائه شده است، گفت هنگام خارج شدن رهبر جمهوری اسلامی از زیر آوار، او در حال «ذکر گفتن» بود و آسیب‌های واردشده سطحی است و دچار شکستگی استخوان نشده است.

ولایتمدار از مردم خواست نگران نباشند زیرا مجتبی خامنه‌ای جلسات فرماندهی را برگزار کرده است و خود فرماندهی جنگ را بر عهده دارد

او با اشاره به اینکه توان نظامی جمهوری اسلامی نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است گفت چندین شهر موشکی دست‌نخورده باقی مانده است و نیروهای مسلح در سه شیفت کاری به ساخت موشک و پهپاد مشغولند

این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: «دشمن می‌داند ناوهایش لقمه موشک‌های ایرانی هستند و تنگه هرمز در مشت نیروهای ایرانی است.»

ولایتمدار افزود: «هر جنگی به مذاکره می‌رسد و امروز دشمن درخواست مذاکره داده است. پیروزی نهایی به زودی محقق خواهد شد.»