روزنامه وال‌استریت ژورنال شامگاه دوشنبه ۳۱ فروردین در گزارشی تحلیلی به بررسی ابعاد جدیدی از درگیری‌ها در خاورمیانه پرداخت.

حملات شبه‌نظامیان عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، این تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان را بیش از هر زمان دیگری به مرز درگیری آشکار با بغداد سوق داده است.

عراق مبدا نیمی از حملات پهپادی

مقامات سعودی در ارزیابی‌های خود برآورد کرده‌اند که نیمی از حدود ۱۰۰۰ حمله پهپادی انجام‌شده به این پادشاهی، از داخل خاک عراق انجام شده است.

این حملات شامل هدف قرار دادن پالایشگاه حساس «ینبع» در دریای سرخ و میادین نفتی در استان شرقی عربستان می‌شود.

وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد پهپادهای شلیک‌شده از عراق، فرودگاه غیرنظامی کویت و مراکزی در بحرین را نیز پس از اعلام آتش‌بس از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هدف قرار دادند.

شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی همچنین به مراکز کشورهای جنوبی خلیج فارس در داخل خاک عراق، از جمله کنسولگری کویت در بصره و کنسولگری امارات متحده عربی در اقلیم کردستان، حمله کرده‌اند.

قدرت‌گیری گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به تهران

وال‌استریت ژورنال نوشت شبه‌نظامیان عراقی وابسته به جمهوری اسلامی که دو دهه پیش و در پی حمله آمریکا شکل گرفتند، اکنون به قدرتی عظیم تبدیل شده‌اند.

این گروه‌ها شامل ده‌ها تشکل با حدود ۲۵۰ هزار عضو و بودجه‌ای چند میلیارد دلاری هستند که زرادخانه‌ای از موشک‌های دوربرد را در اختیار دارند.

گروه‌هایی مانند «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل حق» نفوذ قابل توجهی در حکومت عراق و ایران دارند.

رناد منصور، مدیر پروژه عراق در اندیشکده چتم‌هاوس، در این باره گفت: «احتمال فروپاشی یا تضعیف حکومت در تهران برای این گروه‌های مقاومت، مساله‌ای وجودی است؛ زیرا جمهوری اسلامی منبع اصلی قدرت آن‌هاست. استراتژی جمهوری اسلامی و این گروه‌های تحت فرمان، ایجاد هرج‌ومرج و نشان دادن پیامدهای جنگ علیه تهران است.»

تحلیل‌گران معتقدند برخلاف درگیری‌های گذشته، این بار شبه‌نظامیان با خویشتن‌داری کمتری عمل می‌کنند و در برخی موارد، به طور مستقیم در ساختار فرماندهی نظامی جمهوری اسلامی ادغام شده‌اند.

گسترش جنگ در داخل خاک عراق

کشورهای حوزه خلیج فارس پس از هفته‌ها تحمل حملات دقیق به زیرساخت‌های انرژی خود، اکنون به عراق به عنوان کشوری می‌نگرند که می‌توانند به آن حمله کنند و پاسخ تهدیدات را بدهند، بدون آن که بخواهند مستقیم خاک ایران را هدف قرار دهند.

مایکل نایتز، مدیر تحقیق در شرکت مشاوره استراتژیک «هورایزن انگیج»، معتقد است: «عراق جایی است که همه این کشورها می‌توانند به آن ضربه بزنند و این حملات نیز یک بازی منصفانه تلقی می‌شود. اگر آن‌ها بخواهند نشان دهند که هیچ حمله‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذارند، عراق جای خوبی برای قدرت‌نمایی است.»

به گفته نایتز، احتمال دارد عربستان سعودی حملات نمادینی را در عراق به عنوان هشدار به شبه‌نظامیان آغاز کند.

همچنین کویت و بحرین ممکن است به آمریکا اجازه دهند از خاک آن‌ها برای حملات موشکی علیه این گروه‌ها استفاده کند.

بحران دیپلماتیک و ضعف دولت مرکزی

این حملات روابط بغداد را با همسایگان عرب خود به شدت تیره کرده است.

عبدالعزیز علویشگ، معاون دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، معتقد است که در برخی موارد، شبه‌نظامیان از دولت ملی عراق قوی‌تر هستند.

او تاکید کرد: «دولت عراق باید قدرت خود را اعمال کند.»

در حال حاضر، آشفتگی سیاسی پس از انتخابات پارلمانی ماه نوامبر در عراق، توانایی رهبران این کشور را برای خلع سلاح شبه‌نظامیان کاهش داده است.

در حالی که گروه‌های وفادار به تهران با جدیت برای حفظ بقای خود می‌جنگند، مرزهای بین عراق و میدان جنگ منطقه‌ای، بیش از پیش محو شده است.