طبق این روایت، فعالیت رادی میان اعماق آب و دل آتش در جریان بود. او در صفحه اینستاگرامش از زیبایی‌های ناشناخته دریا می‌نوشت؛ از سکوت، از تاریکی و از جایی که باید نفس را نگه داشت تا زنده ماند.

دوستانش می‌گویند روحیه‌ای آرام و در عین حال جسور داشت. کسی که هم به دل خطر می‌رفت و هم از تنهایی و سکوت لذت می‌برد. غواصی برای او فقط یک مهارت نبود، بخشی از نگاهش به زندگی بود.

اما ۱۹ دی‌ماه، او حضور در خیابان را انتخاب کرد. رادی در خیابان میرداماد نجف‌آباد، به میان جمعیت معترضان رفت و در لحظاتی که تلاش می‌کرد چند معترض جوان را از دست نیروهای امنیتی دور کند، از بالای مسجد به سمتش شلیک شد.

در جریان سرکوب مردم،‌ دو گلوله جنگی به قفسه سینه‌ رادی اصابت کرد. دوستانش با عجله او را به کلینیک هاتف رساندند اما به دلیل عدم پذیرش، به بیمارستان منتظری منتقل شد. در آنجا پیکرش به‌صورت پنهانی به‌وسیله نیروهای حکومتی ربوده شد و خانواده برای چند روز، هیچ اطلاعی از سرنوشتش نداشت.

در این مدت، به گفته نزدیکان، تماس‌هایی با خانواده برقرار و گفته می‌شد که حسین زنده است و در بازداشت به سر می‌برد؛ روایتی که تنها به سردرگمی و فشار روانی بیشتر انجامید.

در نهایت، پس از حدود یک هفته، پیکر او با شرایطی خاص و با گرفتن تعهد از خانواده تحویل داده شد.

رادی در خانواده‌ای بزرگ شد که سابقه حضور در جنگ را دارد؛ عمویش در جنگ ایران و عراق کشته شد و پدرش نیز از مجروحان همان جنگ است.

ایران‌اینترنشنال پیش از این در گزارشی جداگانه به کشته‌شدن شماری از آتش‌نشانان در جریان اعتراضات دی‌ماه پرداخت. افرادی که در شهرهای مختلف، خارج از چارچوب و ماموریت کاری داوطلبانه، اغلب در حال کمک به دیگران، هدف شلیک قرار گرفتند و جان باختند.