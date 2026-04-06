ترامپ: مردم ایران اگر اعتراض کنند کشته میشوند، مثل آن کشتیگیر جوان که اعدام شد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در سخنان امروز خود دو بار به اعدام صالح محمدی، کشتیگیر ۱۹ سالهای که به اتهام مشارکت در قتل دو مامور امنیتی در جریان اعتراضات ۱۸ دی در قم در روز آخر سال ۱۴۰۴ به دار آویخته شد، اشاره کرد.
او در نشست خبری خود درباره احتمال ازسرگیری اعتراضات در ایران گفت: «مردم ایران باید این کار را بکنند، اما پیامدها وخیم است. همانطور که میدانید اگر اعتراض کنند، فورا به آنها شلیک میشود. ببینید برای آن کشتیگیر جوان چه اتفاقی افتاد. او یکی از بهترین کشتیگیران جهان بود. او و دو دوستش را دار زدند. تنها چیزی که میخواستند، آزادی بود، اما آنها را با خشونت اعدام کردند.»
ترامپ گفت: «احتمالا ۴۵ هزار نفر کشته شدهاند. به همین دلیل در خانه میمانند، چون میدانند اگر از خانه خارج شوند، به آنها شلیک میشود و کشته خواهند شد.»
رییسجمهوری آمریکا پیش از این نشست خبری، در سخنرانی مراسم عید پاک در کاخ سفید نیز درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه معترضان ایرانی گفت: «مردم ایران وقتی صدای انفجار نمیشنوند، ناراحت میشوند. آنها میخواهند صدای بمبها را بشنوند، چون میخواهند آزاد باشند. و تنها دلیلی که به خیابان نمیآیند ـ شما این را میدانید ـ این است که به آنها گفته شده اگر اعتراض کنند، مانند آن کشتیگیر و دوستانش، فورا به آنها شلیک خواهد شد.»
صالح شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران مدال برنز جام بینالمللی سایتییف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورده بود.
جمهوری اسلامی، صالح محمدی را بامداد ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به اتهام مشارکت در کشتن دو مامور در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ اعدام کرد. او متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ بود.
باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیهای از تعلیق همکاری با افشین پیروانی، مدیر تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه، به دلیل «سفر به آمریکا» همزمان با عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی خبر داد. پرسپولیس مدعی شده که این سفر «مورد تایید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است».
این در حالیاست که ۱۰ روز پیش که علی بازگشا، سخنگوی باشگاه پرسپولیس، در واکنش به خبر رسانههای حکونی درباره اخراج پیروانی گفته بود او پیش از شروع جنگ با مدیران باشگاه برای سفر به آمریکا هماهنگ کرده است.
در بیانیه باشگاه پرسپولیس درباره اخراج پیروانی که امروز منتشر شده، آمده است: «در روزها و ایامی که شاهد حملات کشور متخاصم آمریکا به کشور عزیزمان هستیم، سفر اخیر مدیر تیم فوتبال پرسپولیس به این کشور مورد تایید ارکان مدیریتی باشگاه نبوده است. بر همین اساس و در راستای صیانت از جایگاه و شان باشگاه پرسپولیس، همکاری با ایشان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است.»
پیش از این، روزنامه حکومتی «فرهیختگان» با انتقاد از پیروانی به دلیل سفر به آمریکا نوشته بود: «حالا که مدیر یکی از بزرگترین تیمهای فوتبال ایران اقامت آمریکا را به وطنش ترجیح داده، میتواند تا هر وقت که خواست آنجا بماند، مهم نیست. اما اگر دوباره میخواست به ایران برگردد، بهتر است دیگر در فکر بازگشت به نیمکت پرسپولیس که خیلی از طرفدارانش را زیر بمب و موشکهای همین آمریکا از دست داده، نباشد.»
احمد دنیامالی، وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی دوباره بر موضع پیشین خود برای تغییر میزبانی بازیهای تیم ملی در جام جهانی از آمریکا به مکزیک تاکید کرده است: «درخواست ما از فیفا برای انتقال بازیهای ایران از آمریکا به مکزیک همچنان معتبر است اما هنوز پاسخی دریافت نکردهایم.»
به نوشته ایسنا، دنیامالی همچنین گفت: «اگر این درخواست پذیرفته شود، حضور ایران در جام جهانی قطعی خواهد بود. در غیر این صورت، تصمیم نهایی با دولت ایران است.»
او همچنین گفت: «بر اساس مقررات فیفا، کشور میزبان باید امنیت تیمها را تضمین کند. با توجه به نزدیک شدن جام جهانی، ارائه این تضمینها در شرایط کنونی قابل تردید است.»
وزیر ورزش دولت جمهوری اسلامی همچنین در جریان دیدار با وزیر ورزش روسیه در آنتالیای ترکیه گفت: «اگر هر کشوری غیر از آمریکا میزبان جام جهانی بود از این شرایط محروم میشد اما شاهد سکوت این مجامع هستیم.»
این اظهارات دنیامالی درحالی است که جیانی اینفانتینو، رییس فدراسیون جهانی فوتبال، هفته گذشته تاکید کرد تیم ملی فوتبال ایران طبق برنامه در جام جهانی شرکت خواهد کرد.
پیش از این تایمز لندن خبر داده بود که فیفا با انتقال بازیهای جام جهانی ایران به مکزیک موافقت نخواهد کرد.
با این حال مهدی تاج سه هفته پیش درباره حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: «در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی در کشور مکزیک برگزار شود.»
در سیوچهارمین روز از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، نبض ورزش در ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس به کندی میزند. مفاهیمی چون «دیپلماسی ورزش» و «توسعه ورزشی» جای خود را به بخشنامههای جنگی و پناهندگی ورزشکاران دادند.
با آغاز جنگ، تمامی رقابتهای داخلی در ایران متوقف شد. اما آنچه بیش از همه ساختار ورزش را تحت تاثیر قرار داده، بخشنامه وزارت ورزش است که حضور تیمهای ملی و باشگاهی در «کشورهای متخاصم» را ممنوع کرده است.
این دستور، مستقیما بازی تراکتور با شبابالاهلی در لیگ نخبگان آسیا را تحت تاثیر قرار داده است؛ مسابقهای که قرار است کمتر از ۲ هفته دیگر در جده عربستان سعودی برگزار شود.
آیا تراکتور به جده میرود؟
پرونده باشگاه تراکتور تبریز اکنون به پیچیدهترین گره دیپلماتیک فوتبال ایران تبدیل شده است.
مدیریت باشگاه با ارسال نامهای رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC)، اعلام کرد که بهدلیل شرایط جنگی منطقه، ابهامهای جدی در مورد تضمین امنیت کامل در خاک عربستان سعودی وجود دارد و خواستار انتقال بازی به یک «کشور امن» شد.
محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، با لحنی تند بر تصمیم خود پافشاری میکند.
او گفت: «تصمیم ما برای عدم سفر به عربستان قطعی و ثابت است. وقتی پیش از این به بهانههای واهی ایران را ناامن خواندند و ما را از حق میزبانی محروم کردند، حالا چطور انتظار دارند در شرایطی که منطقه درگیر جنگ است و عربستان امنیت ندارد، ما به آنجا برویم؟»
او همچنین تاکید کرد که اگر ایافسی با تغییر محل بازی موافقت نکند، این باشگاه شکایت خود را به دیوان حکمیت ورزش (CAS) و فیفا خواهد برد.
در سوی دیگر، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، گفت که کنفدراسیون فوتبال آسیا علیرغم تمام رایزنیها، همچنان بر میزبانی سعودیها اصرار دارد و تضمینهای امنیتی لازم را داده است. حال باید دید در نهایت تراکتور راهی جده خواهد شد یا خیر.
لغو پروازها و سفرهای زمینی؛ از آنتالیا تا پناهندگی در استرالیا
وضعیت تیمهای ملی ایران تصویری از استیصال و فروپاشی است. لغو پروازها، ملیپوشان را به طی مسیرهای زمینی طولانی سوق داده است.
تیم ملی زنان پس از جام ملتهای آسیا در استرالیا، مسیری طولانی را از طریق ترکیه و مرز زمینی بازرگان طی کرد تا به کشور بازگردد؛ سفری که تحت تاثیر خبر پناهندگی دو بازیکن این تیم، عاطفه رمضانیزاده و فاطمه پسندیده، در استرالیا قرار داشت.
تیم ملی مردان نیز که برای آمادهسازی جام جهانی ۲۰۲۶ با اتوبوس به ترکیه رفت، در حالی برابر نیجریه شکست خورد و بر کاستاریکا غلبه کرد که فضای اردو کاملا سیاسی و جنگی بود.
ملیپوشان در مراسم آغاز مسابقه، کولهپشتیهایی به یاد دانشآموزان کشتهشده میناب و تصاویری از ویرانیهای جنگ در دست داشتند. در این میان سایه حذف سردار آزمون بهدلیل مواضع انتقادی و مصادره اموالش از سوی قوه قضاییه بر سر ملیپوشان بود.
لیگ برتر؛ زیستن با شرایط جنگی در تهران
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، رسما اعلام کرد که فوتبال ایران باید «زندگی با شرایط جنگی» را بیاموزد.
لیگ برتر، پرمخاطبترین رقابت داخلی که با ۶۲ بازی باقیمانده معلق شده، قرار است از اوایل اردیبهشت بهصورت متمرکز برگزار شود.
تهران با ورزشگاههای شهرقدس و دستگردی، محتملترین گزینه برای میزبانی از این رقابتهای سرد و بدون تماشاگر است تا شاید حداقل، قهرمان این فصل خونبار مشخص شود.
تیم ملی فوتبال ایتالیا با شکست در مرحله پلیآف مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، برای سومین دوره متوالی حذف شد و همچنان بزرگترین غایب تورنمنت بزرگ فوتبال جهان باقی ماند. تیم جنارو گتوزو امشب در ضربات پنالتی با نتیجه چهار بر یک برابر بوسنی شکست خورد و از صعود بازماند.
آتزوری، قهرمان چهار دوره جام جهانی، در مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز همین تجربه را داشت و نتوانست به مرحله نهایی صعود کند.
در دیگر دیدار، جمهوری چک با پیروزی برابر دانمارک در ضربات پنالتی به جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
ترکیه و سوئد دیگر نمایندگان فوتبال اروپا هستند که در روز آخر به جام جهانی آمریکا راه یافتند.
جیانی اینفانتینو، رییس فدراسیون جهانی فوتبال، تاکید کرد تیم ملی فوتبال ایران طبق برنامه در جام جهانی شرکت خواهد کرد. او به شبکه انپلاس یونیویژن گفت: «ما میخواهیم ایران بازی کند؛ آنها در جام جهانی بازی خواهند کرد. هیچ برنامه ب، ج یا د وجود ندارد؛ فقط برنامه الف است.»
اینفانتینو همچنین گفت: «در شرایط پیچیده ژئوپولیتیکی زندگی میکنیم، اما وظیفه ما متحد کردن است. میدانیم وضعیت پیچیده است، اما تلاش میکنیم ایران در بهترین شرایط در این جام جهانی بازی کند.»
این اظهارات رییس فیفا درحالی در روز سی و دوم جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا و اسراییل بیان میشود که تیم ملی خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا آماده میکند، اما در یک تصمیم متناقض وزارت ورزش دولت جمهوری اسلامی، حضور تیمهای ملی و باشگاهی ایران در کشورهایی را که «متخاصم» خوانده، ممنوع اعلام کرده است.
از سوی دیگر اینفانتینو پس از دیدار با اعضای تیم ملی فوتبال در ترکیه، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «فیفا به حمایت از تیم ادامه خواهد داد تا بهترین شرایط ممکن برای آمادهسازی آنها برای جام جهانی فراهم شود.»
همچنین سایت ESPN در گزارشی درباره حضور اینفانتینو در اردوی تیم ملی نوشت: «اینفانتینو پس از سفر از فلوریدا به آنتالیا ترکیه، جایی که تیم ملی یکی از بازیهای تدارکاتی پایانی خود را برگزار کرد، با بازیکنان و مقامهای فدراسیون فوتبال ایران دیدار کرد.»
این رسانه اشاره کرده که جنگ اخیر تردیدهایی درباره حضور ایران در جام جهانی ایجاد کرده و اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی، مسئولان فوتبال و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مطرح شده است.
مطابق برنامه، تیم ملی در جام جهانی باید دیدارهای مرحله گروهی را در کالیفرنیا و سیاتل آمریکا برگزار کند.
پس از آنکه ترامپ تردیدهایی درباره تامین امنیت تیم ملی مطرح کرد، برخی مقامهای جمهوری اسلامی پیشنهاد دادند بازیهای مرحله گروهی به مکزیک منتقل شود.