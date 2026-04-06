او در نشست خبری خود درباره احتمال ازسرگیری اعتراضات در ایران گفت: «مردم ایران باید این کار را بکنند، اما پیامدها وخیم است. همان‌طور که می‌دانید اگر اعتراض کنند، فورا به آن‌ها شلیک می‌شود. ببینید برای آن کشتی‌گیر جوان چه اتفاقی افتاد. او یکی از بهترین کشتی‌گیران جهان بود. او و دو دوستش را دار زدند. تنها چیزی که می‌خواستند، آزادی بود، اما آن‌ها را با خشونت اعدام کردند.»

ترامپ گفت: «احتمالا ۴۵ هزار نفر کشته شده‌اند. به همین دلیل در خانه می‌مانند، چون می‌دانند اگر از خانه خارج شوند، به آن‌ها شلیک می‌شود و کشته خواهند شد.»

رییس‌جمهوری آمریکا پیش از این نشست خبری، در سخنرانی مراسم عید پاک در کاخ سفید نیز درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه معترضان ایرانی گفت: «مردم ایران وقتی صدای انفجار نمی‌شنوند، ناراحت می‌شوند. آن‌ها می‌خواهند صدای بمب‌ها را بشنوند، چون می‌خواهند آزاد باشند. و تنها دلیلی که به خیابان نمی‌آیند ـ شما این را می‌دانید ـ این است که به آن‌ها گفته شده اگر اعتراض کنند، مانند آن کشتی‌گیر و دوستانش، فورا به آن‌ها شلیک خواهد شد.»

صالح شهریور ۱۴۰۳ با دوبنده تیم ملی کشتی آزاد ایران مدال برنز جام بین‌المللی سایتی‌یف را در کراسنویارسک روسیه به دست آورده بود.

جمهوری اسلامی، صالح محمدی را بامداد ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به اتهام مشارکت در کشتن دو مامور در شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ اعدام کرد. او متولد ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ بود.