دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، سه‌شنبه ۱۱ فروردین در خطابی تند به «کشورهای غیرهمراهی» که به‌دلیل اختلال در تنگه هرمز با کمبود سوخت جت مواجه شده‌اند، گفت این کشورها باید خودشان برای تامین نیازشان اقدام کنند.

او در پستی در تروث سوشال تاکید کرد: «همه کشورهایی که به‌خاطر تنگه هرمز نمی‌توانید سوخت جت تهیه کنید، مثل بریتانیا که از مشارکت در زدن سر حکومت ایران خودداری کرد، برایتان یک پیشنهاد دارم: یک، از آمریکا بخرید، ما به‌اندازه کافی داریم. و دو، کمی شجاعت دیرهنگام پیدا کنید، به تنگه [هرمز] بروید و خودتان آن را بگیرید.»

ترامپ افزود: «باید یاد بگیرید از خودتان دفاع کنید. آمریکا دیگر برای کمک به شما آنجا نخواهد بود؛ همان‌طور که شما برای ما نبودید.»

او در ادامه تاکید کرد: «ایران عملا از پا درآمده است. بخش سخت کار انجام شده. بروید و نفت خودتان را بگیرید.»

ترامپ در پست دیگری با انتقاد از فرانسه نوشت این کشور اجازه نداده هواپیماهایی که به مقصد اسرائیل پرواز می‌کرده‌اند و حامل تجهیزات نظامی بوده‌اند، از حریم هوایی‌اش عبور کنند.

او اضافه کرد: «فرانسه در قبال آنچه "قصاب ایران" خوانده می‌شود - که با موفقیت حذف شد - (اشاره به علی خامنه‌ای، دیکتاتور ایران) بسیار غیرهمکار بوده است.»

ترامپ در ادامه هشدار داد: «ایالات متحده این موضوع را به خاطر خواهد سپرد.»