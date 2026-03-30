‌مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره گفت‌وگو با «یک رژیم جدید و منطق‌تر» در ایران، از وجود شکاف‌هایی در رهبری جمهوری اسلامی خبر داد.

روبیو با خودداری از ارائه جزئیات درباره افراد در تماس با آمریکا گفت: «نامی از آن‌ها نمی‌برم، چون ممکن است برایشان در داخل ایران مشکل ایجاد شود.»

او در عین حال افزود که برخی افراد در ایران «به‌صورت خصوصی حرف‌های درستی می‌زنند» و ارتباطاتی برقرار شده که پیش‌تر سابقه نداشته است.

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد هنوز مشخص نیست این افراد به قدرت خواهند رسید یا توان اجرای تعهدات را دارند و گفت: «ما این موضوع را آزمایش خواهیم کرد و امیدواریم چنین باشد.»

او همچنین تصریح کرد اظهارات ترامپ نشان می‌دهد که او، با وجود تهدیدها، همچنان «دیپلماسی را ترجیح می‌دهد.»

وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به تهدیدهای حکومت ایران درباره ایجاد سازوکاری برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز، گفت که جامعه جهانی باید به این موضوع توجه کند.

او تاکید کرد جمهوری اسلامی در تلاش است سیستمی ایجاد کند که بر اساس آن تعیین کند چه کشتی‌هایی از آب‌های بین‌المللی عبور کنند.

روبیو افزود که چنین اقدامی بیش از آمریکا، به سایر کشورهای جهان آسیب خواهد زد.

وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه وابستگی انرژی ایالات متحده به این مسیر محدود است، گفت بخش عمده‌ای از جهان به تنگه هرمز وابسته است و در صورت بروز اختلال، این کشورها بیشترین آسیب را خواهند دید.