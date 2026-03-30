ارتش اسرائیل اعلام کرد یکی دیگر از اهداف حملات اخیر در تهران، زیرساختهای نظامی مستقر در مجموعه دانشگاه «امام حسین»، وابسته به سپاه پاسداران، بوده است. به گفته ارتش اسرائیل، این دانشگاه بهعنوان نهاد آکادمیک اصلی سپاه و در عین حال یک مرکز پشتیبان برای فعالیتهای نظامی عمل میکند.
ارتش اسرائیل تاکید کرده که در این دانشگاه تحت پوشش غیرنظامی، فعالیتهای تحقیق و توسعه تسلیحات پیشرفته انجام میشود.
بر اساس این گزارش، در جریان این عملیات چندین بخش از زیرساختهای نظامی این مجموعه هدف قرار گرفته است؛ از جمله تونلهای باد که مورد استفاده برای آزمایش موشکهای بالستیک، یک مرکز شیمی مرتبط با تحقیق و توسعه سلاحهای شیمیایی و بخشهای مهندسی و فناوری که در توسعه موشکها و سایر تسلیحات نقش داشتهاند.
ارتش اسرائیل تاکید کرده است که این حملات با هدف وارد کردن آسیب گسترده به توان تولید و توسعه تسلیحات انجام شده و بخشی از تلاشها برای تضعیف صنایع نظامی ایران به شمار میرود.