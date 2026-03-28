پزشکیان با انتقاد از رویکرد سپاه پاسداران در مورد افزایش تنش و تداوم حملات به کشورهای همسایه، نسبت به تبعات اقتصادی این وضعیت هشدار داده است.

به گفته منابع آگاه، او تاکید کرده است که بدون برقراری آتش‌بس، اقتصاد ایران ظرف سه هفته تا یک ماه با فروپاشی کامل روبه‌رو خواهد شد.

در این میان، پزشکیان همچنان خواستار بازگرداندن اختیارات اجرایی و مدیریتی به دولت شده است. این درخواست نیز مخالفت صریح وحیدی را به دنبال داشته است. فرمانده سپاه پاسداران در مقابل انتقادهای پزشکیان، اجرا نشدن اصلاحات ساختاری به‌دست دولت پیش از آغاز درگیری‌ها را عامل وضعیت فعلی دانسته است.

در روزهای گذشته رسانه‌های اسرائیلی به نقل از مقام‌های این کشور درباره نشانه‌هایی از شکاف میان قوای مختلف در ساختار حاکمیت ایران خبر داده بودند.

۲۴ اسفند روزنامه تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت: «نشانه‌هایی از شکاف در رژیم ایران دیده می‌شود. ما اکنون در حال ایجاد شرایط مناسب برای سرنگونی رژیم هستیم اما در نهایت، همه‌چیز به مردم ایران بستگی دارد.»

رسانه اسرائیلی وای‌نت نیز ۱۹ اسفند گزارش مشابهی از بروز شکاف داخلی درون ساختار حاکمیت ایران خبر داد.

جنگ در حالی وارد هفته پنج خود می‌شود که به تدریج آثار اقتصادی آن خود را در سطوح پایین جامعه نشان می‌دهد. گزارش‌ها از شهرهای بزرگ نشان می‌دهد که اکثریت دستگاه‌های خودپرداز فاقد پول نقد هستند، خودپردازها کار نمی‌کنند یا به‌طور فیزیکی از دسترس شهروندان خارج شده‌اند، و خدمات بانکی آنلاین برای چند بانک اصلی، از جمله بانک ملی به‌طور ادواری متوقف می‌شود.

از سوی دیگر، پیام‌های دریافتی از سوی تعدادی از کارمندان دولت حکایت از این دارد که حقوق و مزایای بخش‌های گسترده‌ای از حقوق‌بگیران در سه ماه گذشته به‌طور منظم پرداخت نشده است.

ناظران معتقدند این اختلاف نظر در هسته مرکزی قدرت، نشان‌دهنده بن‌بستی است که جمهوری اسلامی در توازن میان سیاست‌های نظامی و بقای اقتصادی با آن دست به گریبان است.