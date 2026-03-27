یک تحلیل منتشرشده در سندیکای اخبار یهودیان (Jewish News Syndicate) هشدار میدهد که ادامه حیات جمهوری اسلامی بدون شکست کامل نظامی، نهتنها امنیت منطقه را تهدید میکند، بلکه پیام ضعف به رقبای جهانی غرب مخابره خواهد کرد.
این یادداشت به قلم «ملانی فیلیپس» (Melanie Phillips)، روزنامهنگار و تحلیلگر بریتانیایی، تحت عنوان «کار را تمام کنید، آقای رئیسجمهور!» نوشته شده و استدلال میکند که برخلاف برخی ارزیابیها، [حکومت] ایران در میدان نظامی در حال عقبنشینی است. به نوشته او، «پدافند هوایی تقریباً نابود شده، نیروی دریایی از بین رفته و توان موشکی بهشدت کاهش یافته است.»
با این حال، نویسنده تاکید میکند که جمهوری اسلامی همچنان یک بازیگر خطرناک باقی مانده و با بستن تنگه هرمز و ادامه حملات موشکی به اسرائیل و کشورهای خلیج فارس، به فشار خود ادامه میدهد.
هشدار درباره پیامدهای عدم شکست کامل [حکومت] ایران فیلیپس در این مطلب هشدار میدهد که اگر [حکومت] ایران بتواند از جنگ جان سالم به در ببرد و دوباره خود را بازسازی کند، «نهتنها تهدید منطقه ادامه خواهد یافت، بلکه این تصور شکل میگیرد که رهبر جهان آزاد یک قدرت پوشالی است.»
او به نقل از کارشناسان دفاعی اسرائیل، از جمله «دن شوفتان» (Dan Schueftan)، مینویسد که شکست آمریکا در این جنگ میتواند به تضعیف جایگاه غرب در برابر چین و روسیه منجر شود.
نقش سیاستهای گذشته غرب در این تحلیل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی متوجه سیاستهای پیشین غرب دانسته شده است. بهویژه، توافق هستهای سال ۲۰۱۵- که در دوران باراک اوباما منعقد شد - به گفته نویسنده، به [حکومت] ایران فرصت داد تا برنامه هستهای خود را پیش ببرد.
فیلیپس همچنین اشاره میکند که [حکومت] ایران توانسته با دور زدن تحریمها و فروش نفت، منابع مالی لازم برای توسعه زیرساختهای نظامی، از جمله «شهرهای موشکی» زیرزمینی، را تامین کند.
فیلیپس مینویسد فاجعه واقعی، تلفات انسانی و تخریب گسترده - از جمله در میان مردم ایران - است که نتیجه سیاستهای مماشاتآمیز غرب است.
او تاکید میکند که غرب به اشتباه تصور میکند همه بحرانها با مذاکره قابل حل هستند، در حالی که جمهوری اسلامی با منطق ایدئولوژیک و مذهبی متفاوتی عمل میکند؛ منطقی که حتی «شهادت» را پیروزی میداند.
جنگ نامتقارن و چالشهای پیشرو این گزارش تاکید دارد که جمهوری اسلامی با تکیه بر «جنگ نامتقارن» - از جمله حمله به زیرساختهای غیرنظامی - توانسته هزینههای جنگ را برای طرف مقابل افزایش دهد، در حالی که غرب خود را به قواعد محدودکننده پایبند میداند.
در همین حال، نویسنده معتقد است که در نگاه ایدئولوژیک حاکم بر تهران، حتی بقا در جنگ نیز بهعنوان «پیروزی» تلقی میشود؛ موضوعی که به گفته او، از سوی غرب بهدرستی درک نشده است.
درخواست برای «پایان کار» این تحلیل در نهایت نتیجه میگیرد که تنها راه پایان دادن به تهدید ایران، «شکست کامل» این رژیم است. نویسنده از دولت دونالد ترامپ میخواهد که از اعلام پیروزی زودهنگام خودداری کرده و «کار را بهطور کامل به پایان برساند».
اطلاعات و تصاویر ارسالی به ایراناینترنشنال از یک انفجار شدید در محدوده مرکز خرید گل یاس کاشان حوالی ۱:۳۰ بامداد جمعه هفتم فروردین خبر میدهد. این انفجار سبب قطعی برق در برخی از محلههای این شهر شده است.
گفته میشود این مرکز خرید که در بلوار امام رضا، حد فاصل میدان کتاب و بلوار عباسزاده قرار دارد، متعلق به سپاه است و مجموعهای از ساختمانهای متعلق به این نهاد نیز در کوچههای منتهی به این مرکز خرید قرار دارند.
نشریه هیل در گزارشی نوشت جنگ در ایران بخش کوچک اما مهمی از زنجیره تامین پیچیدهای را که به تولید تراشههای جهان کمک میکند، تهدید میکند، زیرا این درگیری، دسترسی به بخش عمدهای از هلیوم جهان را محدود میکند.
هیل در این گزارش که پنجشنبه ششم فروردین منتشر شد، نوشت قطر حدود یک سوم هلیوم جهان را تولید میکند؛ گازی که در فرآیند تولید نیمههادیها نقش اساسی دارد.
این نشریه اشاره کرد که اختلال در تولید هلیوم در قطر به دلیل حملات جمهوری اسلامی، تولید گاز طبیعی قطر و هلیومی را که در کنار آن استخراج میشود، مختل کرده است.
هیل به نقل از سیمون کروم، استاد مدیریت زنجیره تامین در دانشگاه سن دیهگو، نوشت: «شما دو مشکل دارید؛ اینکه تولید ندارید و در لجستیک و حمل و نقل دچار وقفه میشوید.»
او افزود: «این موضوع پیچیدهتر میشود زیرا بسیاری از محصولات دیگر در زنجیره تامین از خاورمیانه عبور میکنند، چه تنگه هرمز باشد و چه کانال سوئز.»
هیل اشاره کرد درگیری با حکومت ایران که اکنون بیش از سه هفته به طول انجامیده، به ویژه برای بازارهای انرژی مخرب بوده است. بهویژه که تهران پس از حملات ایالات متحده و اسرائیل در نهم اسفند، با هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاورمیانه، از جمله زیرساختهای گاز و نفت، به این حملات پاسخ داده است.
جمهوری اسلامی همچنین تنگه هرمز، آبراهی که خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل میکند و حدود یک پنجم نفت جهان از طریق آن صادر میشود، مسدود کرده است.
به نوشته این نشریه، این موضوع باعث شده است که قیمت نفت گاهی اوقات به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. اما در شرایطی که توجه زیادی به بازارهای نفت و گاز معطوف شده است، همین عوامل نیز در حال ایجاد اختلال در عرضه هلیوم هستند.
بر اساس این گزارش، حملات جمهوری اسلامی، کارخانههای گاز طبیعی قطر را هدف قرار داده، به طوری که به نوشته رویترز، صادرات هلیوم این کشور پس از یکسری حملات، ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت.
هیل اضافه کرد انجمن صنایع نیمههادی در پاسخ به سازمان زمینشناسی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳میلادی در مورد خطر عرضه هلیوم، خاطرنشان کرده بود که این گاز «ماده اولیه حیاتی» برای تولید نیمههادیها است.
این انجمن نوشته بود: «خواص منحصر به فرد هلیوم به عنوان یک گاز بیاثر و یک رسانای حرارتی بالا، آن را برای استفاده در کارکردهایی که نیاز به جلوگیری از واکنشهای شیمیایی ناخواسته و تضمین کنترل و دقت دمای ویفر (یک برش نازک و گرد از مواد نیمه هادی) دارند، ایدهآل میکند.»
هانا دومن، تحلیلگر ارشد تحقیقاتی در مرکز امنیت و فناوریهای نوظهور جورج تاون، به این نشریه گفت که گاز هلیوم میتواند علاوه بر خنک کردن منابع نور لیتوگرافی، برای کمک به خنک کردن ویفرها در طول فرآیندهایی مانند حکاکی و رسوبگذاری نیز استفاده شود.
بر اساس این گزارش، حکاکی، رسوبگذاری و فوتولیتوگرافی، همگی مراحل مختلفی در فرآیند ایجاد الگوهای پیچیدهای هستند که ویفرها را به تراشه تبدیل میکنند. هلیوم همچنین میتواند برای اهداف دیگری مانند تشخیص نشتی استفاده شود.
پیشتر شبکه خبری بلومبرگ چهارشنبه پنجم فروردین گزارش داده بود که شرکت «اِیر گَس» یکی از بزرگترین شرکتهای فعال در حوزه گازهای صنعتی، پس از آسیب دیدن میدان گاز مایع قطر در پی حملات هوایی جمهوری اسلامی، سفارشهای هلیوم خود را کاهش میدهد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان از یورش ماموران امنیتی به خانه شماری از فعالان صنفی معلمان و اعضای این شورا در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۴ خبر داد و نوشت که علاوه بر تفتیش خانهها، وسایل ارتباطی این افراد و خانوادههایشان ضبط شده است.
در اطلاعیه این شورا آمده است: «بر اساس گزارشهای دریافتی، در تاریخ ۲۵ اسفندماه، مأاوران امنیتی به منزل مجتبی گودرزی، عضو کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز و از اعضای شورای هماهنگی، یورش برده و بدون ارائه حکم قانونی، وسایل ارتباطی او را ضبط کردند. در همین روز، منوچهر آقابیگی، از اعضای انجمن صنفی فرهنگیان کرمانشاه و عضو شورای هماهنگی، نیز پس از یورش ماموران به منزلش بازداشت شد و تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری او در دست نیست.»
افزون بر این، ماموران اطلاعات سپاه روز ۲۸ اسفند بدون ارائه حکم قانونی به خانههای محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی؛ پروین سلیمی، عضو هیاتمدیره کانون صنفی معلمان تهران؛ و مسعود زینالزاده، عضو دیگر کانون تهران حمله و وسایل ارتباطی آنها را ضبط کردند.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است در حالی که ایران در معرض حملات روزانه آمریکا و اسرائیل است، به نظر میرسد که سیستم امنیتی از طریق تداوم سرکوب فعالان صنفی معلمان بر ناتوانی خود در جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی سرپوش میگذارد.
وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که وزیر خارجه و نخستوزیر این کشور در واشینگتن با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا دیدار و «راههای تقویت همکاریهای دفاعی و امنیتی در شرایط کنونی» را بررسی کردند.
حساب رسمی این وزارتخانه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این دیدار در روز پنجشنبه ششم فروردین انجام شده است و در آن «همکاریهای راهبردی و راههای تقویت و توسعه این همکاریها بهویژه در حوزههای دفاعی و امنیتی» مورد بررسی قرار گرفت.
به نقل از این وزارتخانه دو طرف همچنین بر «اهمیت ادامه هماهنگی و رایزنی مشترک برای مقابله با چالشهای منطقهای» تاکید کردند و آن را ضرورتی برای تقویت امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی خواندند.