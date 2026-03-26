یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال پنج‌شنبه ششم فروردین در پیامی نوشت: «ساعت پنج صبح، صنایع نظامی دفاعی ورنامخواست در استان اصفهان هدف قرار گرفت و از آن زمان آب شهر قطع شده است.»

بر اساس یکی از پیام‌های رسیده، ساعت ۶:۴۵ صبح ساختمانی در بندرعباس هدف حمله قرار گرفت.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که ساعت ۳:۱۰ بامداد، انفجارهای مهیب شهر اصفهان را به مدت حدود ۱۰ دقیقه لرزاند.

ساعت پنج صبح نیز چندین انفجار شدید دیگر در سطح شهر به گوش رسید.

در شیراز، ساعت ۱:۱۰ بامداد صدای جنگنده و پنج انفجار گزارش شد.

یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال خبر داد در ملایر، بامداد پنج‌شنبه صدای مکرر جنگنده‌ها از آسمان شهر شنیده شده است.

سایر انفجارهای صبح پنج‌شنبه

شهروندی گزارش داد ساعت ۹ صبح، صدای انفجار شدید و عبور جنگنده بین سلماس و ارومیه به گوش رسید.

از ساعت ۹:۳۰ نیز مخاطبان از وقوع انفجارهای متعدد در غرب تهران خبر دادند. ساعت ۹:۳۲ صدای پدافند و انفجار در حوالی شهرک اکباتان گزارش شد.

روایت‌های مردمی همچنین از وقوع دو انفجار حدود ساعت ۱۱:۴۵ در سپاه چمران جم حکایت دارند.

موج گسترده انفجارهای ظهر پنج‌شنبه

طبق روایت‌های مخاطبان ایران‌اینترنشنال، حدود ساعت ۱۲:۲۶ در دست‌کم ۱۰ نقطه کرمانشاه انفجارهایی رخ داد و جنگنده‌ها در ارتفاع پایین پرواز می‌کردند.

حدود ۱۲:۳۰، انفجارهایی در محدوده پارک کوهستان کرمانشاه گزارش شد.

گزارشی دیگر حاکی است ساعت ۱۲:۳۷ مناطق کوهستانی کرمانشاه و تنگه کنشت هدف قرار گرفت.

برخی مخاطبان گفتند زاغه مهمات و موشک در این منطقه هدف بوده و انفجارها تا حوالی ساعت ۱۴ ادامه داشت.

در همدان بین ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۲:۵۰ چندین انفجار مهیب به گوش رسید و گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن اطلاعات سپاه منتشر شد.

در بندرعباس نیز یک ساختمان هشت‌طبقه در منطقه گلشهر هدف قرار گرفت.

شهروندی گزارش داد ساعت ۱۴:۵۴ بعدازظهر به مقر سپاه در چمستان مازندران حمله شد.

همچنین مخاطبان از حملات مکرر به محدوده‌ای در نزدیکی تبریز که به گفته آنان سایت موشکی است، خبر دادند.

بر پایه گزارش‌های رسیده، حدود ساعت ۱۵:۴۰ صدای چند انفجار در بابلسر به گوش رسید.

مخاطبان هدف حملات را پایگاه نیروی هوایی عنوان کردند و افزودند سه انفجار شدید رخ داده است.

شهرهای شاهین‌شهر، بهارستان و مبارکه در استان اصفهان نیز هدف قرار گرفتند.

تغییر کاربری مراکز غیرنظامی

برخی پیام‌ها حاکی از تخلیه خانه‌های سالمندان و شیرخوارگاه‌ها در دزفول و استقرار نیروها و تجهیزات در این مراکز است.

همچنین گزارش شده مدرسه شبانه‌روزی دشت تیرتاج دشمن‌زیاری اکنون محل استقرار فرماندهان سپاه و بسیج نورآباد ممسنی است.

تشدید مشکلات معیشتی و دارویی

در کنار تحولات امنیتی، مخاطبان از افزایش شدید قیمت مواد غذایی در خوزستان و بی‌ثباتی قیمت‌ها خبر دادند.

برخی گزارش‌ها از جهش چندبرابری قیمت انسولین حکایت دارد و شماری از بیماران از کمبود دارو و جابه‌جایی بین شهرها برای تهیه آن گلایه کرده‌اند.