دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، با دفاع از سیاست‌های خود در قبال جمهوری اسلامی، مدعی شد خروج از توافق هسته‌ای در دوره ریاست‌جمهوری‌اش مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شده است و اگر این بار به مواضع حکومت ایران حمله نمی‌کرد، آنها ظرف دو تا چهار هفته به بمب اتمی می‌رسیدند.

او شامگاه چهارشنبه پنجم فروردین به وقت محلی، در مراسم جمع‌آوری کمک مالی برای جمهوری‌خواهان با انتقاد از سیاست‌های باراک اوباما، رییس‌جمهوری پیشین ایالات متحده، گفت دولت اوباما «همه‌چیز را به ایران داد» و شرایطی فراهم کرد که به گفته ترامپ، تهران بتواند در مدت کوتاهی به توان هسته‌ای نظامی برسد. ترامپ یادآوری کرد که بلافاصله پس از ورود به کاخ سفید، این توافق را لغو کرده و اگر چنین اقدامی انجام نمی‌شد، ایران «سال‌ها پیش» به سلاح هسته‌ای دست یافته بود.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین به عملیات نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در جنگ جاری اشاره کرد و گفت این حملات، از جمله با استفاده از بمب‌افکن‌های B-2، «توان هسته‌ای ایران را به‌شدت تضعیف» کرده است. او مدعی شد در صورت عدم انجام این حملات، ایران می‌توانست ظرف چند هفته به سلاح هسته‌ای دست یابد.

ترامپ در ادامه به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، اشاره و آن را «رویدادی بسیار مهم» توصیف کرد. او گفت سلیمانی «یک فرمانده قدرتمند» بود و حذف او باعث شد حکومت ایران دیگر رهبری در آن سطح نداشته باشد.

ترامپ همچنین مدعی شد در صورت حضور سلیمانی، مقابله با جمهوری اسلامی به این سرعت و سهولت ممکن نبود.