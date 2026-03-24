در حالی که نام محمدباقر قالیباف به‌عنوان یکی از گزینه‌های مورد توجه آمریکا برای مذاکره برجسته شده، یکی از افراد نزدیک به تیم امنیت ملی کاخ سفید گفت به نظر می‌رسد دونالد ترامپ دارد مطالباتش را به‌عنوان کاری که انجام شده است، بیان می‌کند.

رسانه پولیتیکو در گزارشی که عصر دوشنبه سوم فروردین منتشر شد، به نقل از فردی نزدیک به تیم امنیت ملی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا نوشت: «به نظر می‌رسد اظهارات او نوعی ژست‌گیری باشد، انگار دارد تلاش می‌کند چیزی را می‌خواهد به واقعیت تبدیل کند.»

او جریان داشتن مذاکرات به‌عنوان راهی برای برون‌رفت از تنش را «خوب» ارزیابی کرد و در عین حال افزود: «ایران نشان داده که می‌تواند ضربه بخورد و همچنان برای ما مشکل ایجاد کند. آنها قرار نیست تسلیم شوند و نفت‌شان را به ترامپ بدهند.»

این رسانه به نقل از دون مقام دیگر در دولت آمریکا درباره مطرح شدن نام قالیباف به‌عنوان رهبر مورد نظر ترامپ، نوشت که واشینگتن هنوز آماده نیست روی فردی مشخص برای آینده تعهد بدهد، در عوض در حال «آزمون و ارزیابی» چندین گزینه است تا به فردی برسد که تندرو نباشد و حاضر به توافق باشد.

