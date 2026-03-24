در پی آتش‌سوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس متعلق به یک خیریه یهودی در لندن، پلیس بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتباط عاملان آن با جمهوری اسلامی خبر داد.

چهار آمبولانس «هتسولا» بامداد دوشنبه در منطقه گولدرز گرین لندن به آتش کشیده شدند.

مارک رولی، رییس پلیس متروپولیتن، شامگاه دوشنبه اعلام کرد روند سریع افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر نگران‌کننده است، اما تاکید کرد در حال حاضر برای نسبت دادن حمله اخیر به تهران «هنوز زود است».

گروهی به نام «حركة اصحاب الیمین الاسلامیه» که با جمهوری اسلامی در ارتباط است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.