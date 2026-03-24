کنسرت شکیرا در دوحه به تعویق افتاد
خبرگزاری رویترز گزارش داد کنسرت شکیرا، خواننده پرآوازه کلمبیایی، در دوحه بهدلیل «شرایط کنونی منطقه» به تعویق افتاده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد کنسرت شکیرا، خواننده پرآوازه کلمبیایی، در دوحه بهدلیل «شرایط کنونی منطقه» به تعویق افتاده است.
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، گفت: «آنچه حکومت ایران در حق مقدسات اسلامی انجام داد، ننگی نابخشودنی است. تهران برای اهداف سیاسی تلاش کرد نخستین قبله مسلمانان و سومین حرم شریف را هدف قرار دهد.»
او افزود جمهوری اسلامی «هرگز یاور مسلمانان نبوده و از مسلمانان و اعراب چندین برابر بیش از جنگهای اعراب با اسرائیل قربانی گرفته است».
۲۹ اسفند، بقایای یکی از موشکهای حکومت ایران در بخش قدیمی اورشلیم سقوط کرد. این محل حدود ۴۰۰ متر با دیوار ندبه و مجموعه مسجدالاقصی فاصله دارد.
بر اساس ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال در سهشنبه چهارم فروردین، بهدنبال وقوع انفجار، دودی سفید در شاهینشهر به آسمان برخاسته است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، دود سیاه انفجارهای شیراز را در سهشنبه چهارم فروردین به تصویر میکشد.
به گفته یک شهروند، پایگاه هوایی شیراز هدف حملات پیاپی قرار گرفته است.
زهرا حجت، رییس موسسه توانبخشی «همدم» مشهد، بهدلیل مخالفت با استقرار سپاه پاسداران در این مرکز و استفاده از کودکان بهعنوان سپر انسانی، ضربوشتم و بازداشت شد.
بر اساس گزارشها، او به مکانی نامعلوم منتقل شده است.
اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره مذاکرات «بسیار سخت و جدی» با یکی از مقامهای جمهوری اسلامی که او را «رهبر واقعی» ایران خواند، واکنشهای متفاوتی را برانگیخته است.
علیحسین قاضیزاده، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این رابطه توضیح میدهد.