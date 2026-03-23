انفجار شدید در محدوده دروازه تهران در اصفهان
یک مخاطب ایراناینترنشنال خبر داد شامگاه دوشنبه سوم فروردین در محدوده دروازه تهران در اصفهان، صدای انفجار شدیدی شنیده شد.
در بیستوچهارمین روز جنگ، دوشنبه سوم فروردین، شهروندان از تداوم انفجارها در نقاط مختلف کشور از جمله تهران خبر دادند. همزمان گزارشهای مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی از برقراری ایستهای بازرسی در برخی شهرهاست.
حملات به تهران و کرج ادامه دارد
بر اساس پیام یک مخاطب ایراناینترنشنال، سوم فروردین ساعت ۱۴:۱۰ در محدوده تهرانپارس ۱۱ بار صدای انفجار شنیده شد.
همچنین ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال وقوع انفجارهای مهیبی را در منطقه تهرانپارس تهران در دوشنبه نشان داد.
همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران اعلام کرد نقاطی در مناطق چهار، شش، ۲۰، ۱۸، ۱۱، ۲۱ و ۱۳ تهران از جمله اتوبان بابایی، خیابان فرجام، میدان نماز شهر ری، فتح، پاستور، یوسفآباد و پیروزی هدف قرار گرفت.
یک مخاطب گفت که صبح سه فروردین در تهران، خیابان نیروی هوایی، فاصله بین دوم و سوم مدرسه ۱۷ شهریور، محلی که محل تجمع نیروهای سپاه بود، هدف حمله قرار گرفت و شدت حمله بهاندازهای بود که کل منطقه نیروی هوایی تهران لرزید.
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال، ستونهای دود ناشی از وقوع چندین انفجار پیاپی در منطقه چیتگر تهران در روز دوشنبه را نشان داد.
همچنین رسانههای ایران اعلام کردند سعید شمقدری، استاد دانشگاه علم و صنعت، بامداد دوشنبه در حمله به منطقه چیذر تهران کشته شده است.
استاندار خراسان رضوی در پیام تسلیتی در این خصوص نوشت که او جان خود را در راه «بومیسازی صنعت موشکی» فدا کرد.
در استان البرز نیز، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، وقوع انفجارهای مهیب را در گرمدره در دوشنبه نشان میدهند.
انفجارها در شمال ایران
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال از حضور چندین جنگنده در آسمان کلاردشت و شنیده شدن صدای انفجارهای سنگین در ظهر دوشنبه در این شهر خبر میدهد.
حملات در مناطق مرکزی و غرب ایران
مخاطبان گفتند که ساعت ۰۶:۵۰ صبح دوشنبه ۳ فروردین صنایع الکترونیک صا ایران شیراز بار دیگر هدف قرار گرفت و از ساعت ۸ تا حدود ۱۱:۳۰ صبح صدای عبور جنگنده و فعالیت پدافند در تبریز شنیده شد.
همچنین ساعت ۱۱:۳۵ صبح سوم فروردین صدای عبور جنگنده و دو انفجار از فاصله دور در غرب تبریز شنیده شد.
همچنین پایگاه بسیج خیرآباد ورامین ساعت ۰۵:۱۰ بامداد هدف حمله قرار گرفت.
دود ناشی از انفجار ساعت ۷ صبح در محدوده پایینتر از اقدسیه تهران دیده شد.
حملات در جنوب ایران
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال وقوع انفجارهای پی در پی را در پایگاه دریایی بوشهر در دوشنبه سوم فروردین نشان میدهد.
بر اساس پیام مخاطبان ایران اینترنشنال، ساعت ۱۱:۵۲ دوشنبه سه فروردین در جزیره کیش صدای انفجار مهیبی شنیده شد.
یک مخاطب از بندرعباس، دوشنبه سوم فروردین از «انفجار وحشتناک با موجی عجیب» در این شهر خبر داد.
در پیام این مخاطب آمده است: «پایگاه هوایی رو زدن. جوری خونه لرزید که زلزله اینجوری نمیلرزوند. تمام خونه پر از خاک شده از بس از سقف و دیوار خاک ریخته. موج وحشتناکی بود. تمام در و پنجرهها میخواستن منفجر بشن.»
ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پس از انفجاری مهیب در بندرعباس دوده سیاه بر آرامستان باغو نشسته است. به گفته شاهدان این انفجار در ایستگاه رادیویی شهر رخ داده است.
شهروندی با ارسال یک ویدیو از آسمان دزفول، از پرواز یک جنگنده در ارتفاع بسیار پایین در ظهر روز دوشنبه ۳ فروردین در آسمان این شهر خبر داد.
استقرار نیروهای بسیج
همچنین گزارشهای مردمی حاکی است که در خیابان پیروزی تهران، از بزرگراه بسیج تا انتهای خیابان، نیروها بهصورت پراکنده با خودروهای تویوتا، سلاحهای سنگین و یگان موتوری مستقر شدهاند و با جابهجایی در میان مردم موقعیت خود را تغییر میدهند.
یک مخاطب گفت که در اتوبان باکری شمال، زیر پل همت، نیروهای نظامی و بسیج با استقرار سلاحهای سنگین حضور دارند.
پیام مخاطبی از محمدشهر کرج حاکی است که صبح ۳ فروردین در حوالی امامزاده، نیروهای مسلح با متوقف کردن خودروها اقدام به بازرسی کردند و پس از بررسی صندوق عقب که حاوی خرید خوراکی بود، اجازه ادامه مسیر دادند.
تداوم قطعی اینترنت در ایران
دریافت گزارشهای مردمی در شرایطی است که اینترنت در سراسر ایران همچنان قطع است.
وبسایت نتبلاکس که اختلالهای اینترنتی در جهان را رصد میکند، گزارش داد ایران اکنون روز ۲۴ خاموشی اینترنت را پشت سر میگذارد و این خاموشی که برای بیش از ۵۵۲ ساعت ادامه داشته، یکی از شدیدترین قطعیهای اینترنت در جهان است.
بنا بر این گزارش در طول این دوره، دسترسی عمومی به اینترنت بینالمللی برای شهروندان قطع است و تنها از طریق فهرست سفید انتخابی که مقامهای حکومت تعیین کردهاند، برخی کاربران میتوانند به اینترنت جهانی دسترسی داشته باشند.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، مشاهدات خود را از حملات در مناطق مختلف کشور گزارش کردند:
پایگاه انارکی سپاه و پادگان گرمدره جنوبی ساعت ۰۵:۱۰ بامداد دوشنبه ۷ تا ۸ نوبت بمباران شد.
ساعت ۳ بامداد صدای انفجار بسیار شدید در تبریز به گوش رسید.
صدای انفجار شدید ساعت ۰۶:۵۵ صبح دوشنبه در شیراز شنیده شد.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از وقوع انفجارهای شدید، مشاهده دود و افزایش حضور نیروهای امنیتی در صبح دوشنبه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران حوالی ساعت ۰۷:۰۰ صبح دود ناشی از انفجار در محدوده پایینتر از اقدسیه مشاهده شده است. همچنین در منطقه ۱۷، در پارکینگ مجموعه ورزشی شهدای این منطقه (استخر آدم و حوا)، ونهای یگان ویژه و چادرهای نیروی انتظامی مستقر شدهاند که نشاندهنده افزایش تدابیر امنیتی در پایتخت است.
در شیراز، شهروندان از شنیده شدن صدای یک انفجار بسیار شدید در ساعت ۰۶:۵۵ صبح خبر دادهاند. در تبریز نیز گزارش شده که حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد صدای انفجار شدیدی در شهر شنیده شده است.
در ورامین، به گفته شاهدان، پایگاه بسیج در منطقه خیرآباد در ساعت حدود ۰۵:۱۰ بامداد هدف حمله قرار گرفته است. همزمان در گرمدره نیز گزارش شده که پایگاه انارکی سپاه و پادگان گرمدره جنوبی طی ۷ تا ۸ نوبت بمباران شدهاند.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در چند شهر ایران از وقوع انفجارهای شدید، فعال شدن پدافند و جابهجایی نیروهای نظامی در بامداد و صبح دوشنبه حکایت دارد.
بر اساس این گزارشها، در تهران حوالی ساعت ۰۳:۱۲ بامداد انفجار شدیدی در منطقه حکیمیه رخ داده است. همچنین در بازه زمانی ۰۵:۳۰ بامداد، چندین انفجار سنگین در حوالی کوههای لویزان، انتهای پیروزی و پشت کوههای پارچین گزارش شده و همزمان پدافند در شرق تهران فعال بوده است.
شهروندان همچنین اعلام کردهاند که بین ساعت ۰۵:۳۰ تا ۰۵:۴۰ بامداد، پس از این حملات، لرزش خانهها در مناطق مرکزی شهر از جمله محدوده میدان جمهوری و خیابان آذربایجان نیز احساس شده است که نشاندهنده گستره تاثیر این انفجارهاست.
در کرج، ساکنان گوهردشت از شنیده شدن صدای جنگندهها بین ساعت ۰۲:۰۰ تا ۰۳:۰۰ بامداد خبر دادهاند. همچنین به گفته شاهدان، حوالی ساعت ۰۴:۰۰ بامداد همزمان با آغاز انفجارها برق قطع شده و حدود ساعت ۰۶:۰۰ دوباره وصل شده است.
در شمال کشور، در ساری، گزارش شده که نیروها و تجهیزات سپاه پاسداران از میدان امام به ساختمان هلال احمر در بلوار امام رضا، ابتدای طالقانی دوم منتقل شدهاند؛ اقدامی که به گفته شاهدان در شرایطی با حساسیت بالا انجام شده است.
در یزد نیز حوالی ساعت ۰۷:۱۴ صبح صدای انفجاری بسیار شدید شنیده شده که به گفته شهروندان، لرزش شیشهها تا چند کیلومتر دورتر نیز احساس شده است.
گزارشهای دریافتی از شهروندان در تهران و مناطق اطراف از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگندهها در ساعات بامداد دوشنبه حکایت دارد. گزارشها و همزمانی آنها در چند نقطه، از شدت تحرکات در شرق پایتخت خبر میدهد.
بر اساس این گزارشها، حوالی ساعت ۰۴:۳۰ بامداد محدوده اندرزگو هدف حمله قرار گرفته و شدت انفجار به حدی بوده که موجب لرزش پنجرهها شده است. همچنین حدود ساعت ۰۵:۰۰ بامداد، از سمت پارک گلنما در منطقه پیروزی و شرق تهران صدای انفجار شنیده شده است.
شاهدان همچنین از هدف قرار گرفتن محدودهای «بیت» در ساعت ۰۵:۳۰ بامداد خبر دادهاند. همزمان در تهرانپارس نیز در حدود ساعت ۰۵:۱۵ بامداد، صدای جنگندهها و انفجار گزارش شده است. در مجموع، شهروندان از وقوع چندین انفجار و پرواز جنگندهها در شرق تهران در طول بامداد خبر دادهاند.
در کنار این تحرکات، گزارشهایی از حضور مستمر نیروهای بسیج در خیابان نواب، مسیر شمال به جنوب حوالی مترو کمیل، منتشر شده است؛ جایی که به گفته شاهدان، این نیروها از مسجد غفوری بهعنوان محل استراحت استفاده میکنند.
در مناطق اطراف تهران نیز گزارشهای مشابهی منتشر شده است. در دماوند، حوالی ساعت ۰۵:۱۸ بامداد صدای چندین انفجار شدید شنیده شده است. در کرج نیز شهروندان از وقوع یک انفجار شدید در ساعت ۰۵:۱۰ بامداد در شهرک وحدت فردیس خبر دادهاند که بهدنبال آن چندین انفجار دیگر در شرق کرج رخ داده و به گفته شاهدان، آسمان منطقه را روشن کرده است.