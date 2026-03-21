آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند و ژاپن پنج‌شنبه ۲۸ اسفند با انتشار بیانیه مشترکی، بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را به‌شدت محکوم کردند .

دو روز پس از انتشار این بیانیه، اکنون ۲۲ کشور، از جمله امارات متحده عربی و بحرین آن را امضا کرده‌اند.

علاوه بر این کشورها کانادا، کره جنوبی، نیوزیلند، دانمارک، لتونی، اسلوونی، استونی، نروژ، سوئد، فنلاند، چک، رومانی، لیتوانی و استرالیا نیز با امضای این بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که فورا تهدیدها، مین‌گذاری، حملات پهپادی و موشکی و سایر تلاش‌ها برای مسدود کردن تنگه هرمز برای کشتی‌رانی تجاری را متوقف و براساس قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل کند.

در این بیانیه مشترک گفته شده است: « مطابق با قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت سازمان ملل، تاکید می‌کنیم که چنین مداخلاتی در کشتی‌رانی بین‌المللی و اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی انرژی، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود. در این راستا، خواستار تعلیق فوری و جامع حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله تاسیسات نفت و گاز، هستیم.»

۲۲ کشور امضاکننده این بیانیه همچنین با اشاره به اینکه پیامدهای اقدامات حکومت ایران از سوی مردم در همه نقاط جهان، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین اقشار، احساس خواهد شد،‌ تاکید شده است: «آزادی کشتی‌رانی یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل متحد است.»

امضاکنندگان این بیانیه همچنین افزوده‌اند: «ما آمادگی خود را برای مشارکت در تلاش‌های مناسب جهت تضمین عبور ایمن از تنگه اعلام و از تعهد کشورهایی که در حال برنامه‌ریزی مقدماتی در این زمینه هستند استقبال می‌کنیم.»

انتشار این بیانیه و پیوستن کشورهای دیگر به آن پس از حملات متقابل به تاسیسات انرژی و تشدید شدید جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.

پیشتر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا از کشورهایی که بیش از همه از جریان آزاد نفت در تنگه هرمز سود می‌برند اما به کارزار آزاد کردن این آبراهه حیاتی نپیوسته‌اند به‌تندی انتقاد کرده بود.

او جمعه ۲۹ اسفند نیز متحدان آمریکا در ناتو را به همین دلیل سرزنش کرد و آنان را «بزدل» خواند.

پس از آنکه شرکت دولتی قطر انرژی از خسارات گسترده ناشی از حملات موشکی جمهوری اسلامی به شهر صنعتی رأس لفان خبر داد، اقتصادهای بزرگ جهان در تلاش بوده‌اند تا اثر افزایش شدید قیمت نفت را مهار کنند.

رأس لفان حدود یک‌پنجم گاز طبیعی مایع جهان را فرآوری می‌کند. بندر اصلی عربستان در دریای سرخ، که این کشور توانسته بخشی از صادرات خود را برای دور زدن بسته شدن تنگه هرمز به آنجا منتقل کند، نیز مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

این حملات نشان‌ داد که با وجود ضربات سهمگین اسرائیل و آمریکا، جمهوری اسلامی هنوز قادر به ادامه حملات خود به کشورهای همسایه ایران بوده است.

به‌گزارش خبرگزاری رویترز این حملات همچنین محدودیت سامانه‌های دفاعی در حفاظت از یکی از باارزش‌ترین و راهبردی‌ترین دارایی‌های انرژی منطقه خلیج فارس را نمایان کرده و در عین حال حاکی از نبود هماهنگی در راهبرد و اهداف جنگی، تقریبا سه هفته پس از آغاز جنگ، است.

در بیانیه مشترک اعلام آمادگی برای تضمین عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز همچنین گفته شده است که این کشورها از تصمیم آژانس بین‌المللی انرژی برای مجاز کردن آزادسازی هماهنگ ذخایر استراتژیک نفت استقبال می‌کنند.

آنها افزوده‌اند: « ما همچنین اقدامات دیگری برای تثبیت بازارهای انرژی انجام خواهیم داد و از جمله با برخی کشورهای تولیدکننده برای افزایش تولید همکاری خواهیم کرد.»

امضاکنندگان بیانیه همچنین گفته‌اند: «ما همچنین برای حمایت از کشورهایی که بیشترین آسیب‌ را دیده‌اند، از جمله از طریق سازمان ملل متحد و موسسات مالی بین‌المللی، تلاش خواهیم کرد.»

در پایان این بیانیه مشترک با تاکید بر اینکه امنیت دریایی و آزادی کشتی‌رانی به نفع همه کشورهاست، از همه دولت‌ها خواسته شده به حقوق بین‌الملل احترام بگذارند و اصول بنیادین رفاه و امنیت بین‌المللی را حفظ کنند.

از زمان آغاز جنگ، جمهوری اسلامی به اسرائیل، تاسیسات دیپلماتیک و نظامی آمریکا در سراسر خلیج فارس و دست‌کم ۱۲ کشور همسایه حمله کرده است.

در همین حال، گزارش‌های متعددی از بررسی احتمال نیروی نظامی بیشتر آمریکا به منطقه منتشر شده است. این نیروها می‌توانند برای کمک به بازگرداندن عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز مورد استفاده قرار گیرند و حتی ممکن است برای تصرف جزیره خارک یا برخی مناطق دیگر در سواحل جنوبی ایران به کار گرفته شوند.