سفیر آمریکا در سازمان ملل: اعزام نیرو به ایران یکی از گزینههاست
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، اعلام کرد اعزام نیرو به داخل ایران یکی از گزینههایی است که دونالد ترامپ در چارچوب سیاستهای خود در نظر دارد. او همچنین گفت واشینگتن برای مقابله با تلاشهای تهران در افزایش قیمت انرژی برنامهریزی کرده و جمهوری اسلامی را متهم کرد که برای بقای خود به اقتصاد جهانی فشار وارد میکند.
مایک والتز در نشستی در شبکه سیانان تاکید کرد که جنگ علیه [حکومت] ایران همچنان در چارچوب سیاست «اول آمریکا» قرار دارد و هدف آن پایان دادن به درگیریهای طولانیمدت است. او این جنگ را «نهاییترین جنگ بیپایان» توصیف کرد که به گفته او بیش از چهار دهه ادامه داشته است.
والتز گفت دولت ترامپ پیش از اقدام نظامی به [حکومت] ایران فرصت دیپلماسی داده بود، اما در نهایت به این نتیجه رسید که «دیگر کافی است» و به گزینه نظامی روی آورد. او تاکید کرد که رییسجمهوری آمریکا «تمام گزینهها» از جمله اعزام نیرو به داخل ایران را در اختیار دارد، هرچند به گفته او، گزینه ترجیحی همچنان تضعیف زیرساختهای هستهای ایران از طریق حملات هوایی و دریایی است.
او همچنین تصمیم دولت آمریکا برای لغو موقت تحریمها بر بخشی از نفت ایران را «کاملاً موقتی» توصیف کرد و گفت این اقدام با هدف خنثی کردن راهبرد حکومت ایران برای افزایش شدید قیمت انرژی انجام شده است.