نیروهای نظامی و امنیتی حکومت در پی حملات به مقرشان در پارک پلیس چادر زدند
یک شهروند با ارسال ویدیویی نشان میدهد که در منطقه تهرانپارس روز پنجشنبه نیروهای نظامی و امنیتی حکومت در پی حملات به مقرشان در پارک پلیس چادر زده و آنجا مستقر شدهاند.
یک شهروند با ارسال ویدیویی نشان میدهد که در منطقه تهرانپارس روز پنجشنبه نیروهای نظامی و امنیتی حکومت در پی حملات به مقرشان در پارک پلیس چادر زده و آنجا مستقر شدهاند.
تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، در جلسهای در کنگره اعلام کرد که اهداف آمریکا و اسرائیل در جریان عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی یکسان نیستند.
او گفت: «اهدافی که توسط رئیسجمهور مطرح شده، با اهدافی که دولت اسرائیل اعلام کرده، متفاوت است.»
او افزود: «ما از طریق عملیاتها میتوانیم ببینیم که دولت اسرائیل تمرکز خود را بر ناتوان کردن رهبری ایران گذاشته است.»
مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده گفت: «رئیسجمهور [ترامپ] اعلام کرده که اهداف او عبارتند از نابود کردن توانایی پرتاب موشکهای بالستیک ایران، توانایی تولید موشکهای بالستیک آنها، و نیروی دریاییشان.»
در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای حضور بر مزار جاویدنامان در آخرین پنجشنبه سال، گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که شهروندان در شهرهای مختلف ایران در این مراسم حضور یافتند.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «به فرمان شاهزاده بر سر مزار جاویدنامها، از جمله معین خشایاری، آمدیم تا با آنها عهد ببندیم که قسم به خون یاران، ایستادهایم تا پایان. جاوید شاه، پاینده ایران، تا ابد.»
جاویدنام معین خشایاری، ۳۳ ساله و اهل بندرعباس، در جریان اعتراضات ۱۹ دی، بر اثر شلیک مستقیم سلاح ساچمهای ماموران جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد.
شماری از شهروندان در کنار خانواده سپهر شکری بر مزار این جاویدنام حضور یافتند و علیرغم استقرار ماموران امنیتی، یاد او را گرامی داشتند و شعارهایی از جمله «ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم» سردادند.
گزارشها حاکی از آن است که ماموران حکومت قصد داشتند با لگدمال کردن سنگ آرامگاه سپهر شکری، ضربوشتم خانوادهاش و تهدید حاضران به «تجاوز گروهی»، این تجمع را بر هم بزنند.
بر اساس ویدیو رسیده به ایراناینترنشنال، مادر سپهر در این مراسم خطاب به نیروهای سرکوب فریاد زد: «شما اسلحه دارید، بچه من سینه داشت.»
تهدید ماموران به «تجاوز گروهی» در حالی مطرح میشود که در روزهای اخیر، خبر تجاوز و شکنجه دو تن از بازداشتشدگان در جریان انقلاب ملی، احساسات عمومی را جریحهدار کرده است.
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، دو پرستار بیمارستان رجایی قلب تهران که ۱۸ دیماه بهدلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شده بودند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتند.
در اوایل بهمنماه، ویدیویی ۱۲ دقیقهای از تلاش پدر سپهر شکری برای یافتن فرزندش در پزشکی قانونی کهریزک منتشر شد که در آن، او با صدایی آکنده از اضطراب و اندوه پیدرپی فریاد میزد: «سپهر بابا، کجایی؟»
این صحنه به یکی از تکاندهندهترین نمادهای انقلاب ملی بدل شد و نگاه رسانههای جهانی را به ابعاد واقعی سرکوب در ایران معطوف کرد.
شهروندان همچنین بر مزار جاویدنامان عابدین خزایی، عرفان خزایی و ابوالقاسم بابایی در وحیدیه شهریار حاضر شدند و یاد آنان را گرامی داشتند.
شماری از خانوادههای زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ خبر دادند هنگام مراجعه به آرامستان خاوران تهران برای گرامیداشت یاد عزیزان خود در آخرین پنجشنبه سال، با درهای بسته این مکان روبهرو شدند.
آنها ناچار شدند دستهگلها و تصاویر عزیزانشان را پشت درهای بسته آرامستان بگذارند.
مزار جاویدنامان مجید زنگنه و آرین نباتی در روستای نغندر مشهد نیز پنجشنبه ۲۸ اسفند میزبان شماری از هموطنان بود.
گرامیداشت یاد جاویدنامان در سفره هفتسین
ایرانیان در داخل کشور و نقاط مختلف جهان میکوشند در کنار پاسداشت نوروز و سنتهای دیرینه ایرانی، روح اعتراض را زنده نگه دارند و آرمان آزادی ایران و رهایی از استبداد را به شکلهای مختلف به نمایش بگذارند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد یکی از ایرانیان پرچم شیروخورشید را در کنار دیوان حافظ در سفره هفتسین قرار داده است.
این مخاطب ویدیوی خود را با جملهای از شاهزاده رضا پهلوی صداگذاری کرده است که میگوید: «امیدوارم این آخرین نوروز در تبعید باشد.»
بر اساس یکی دیگر از ویدیوهای ارسالی به ایراناینترنشنال، یک شهروند سبزه سفره هفتسین خود را با عکسهای جاویدنامان انقلاب ملی آراسته است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور علی خامنهای کشته شدند.
۲۳ بهمن، پارلمان اروپا در قطعنامهای ضمن محکوم کردن سرکوب خشونتبار مردم ایران هشدار داد کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.
نوروز و نو شدن سال همیشه، حتی در خوشترین سالها هم با ترکیبی از سور و سوگ همراه بوده است. یاد رفتگان بخش عمده ای از مراسم آغاز سال تازه است.
برگزاری نوروز در میان ایرانیان همواره با مفهوم «نو شدن» و «پیروزی نیکی بر بدی» همراه بوده است، اما تاریخ پرفراز و نشیب ایران باعث شده که این جشن گاهی با سوگ ملی، از دست دادن عزیزان یا شرایط سخت جنگی گره بخورد.
سال نویی که در راه است با این هرسه همراه است. سوگ ملی مداومی که بهویژه از سال ۱۴۰۱ و کشتگان نامدار و قهرمانان گمنام جنبش زن، زندگی، آزادی و خیزش ملی همین سال رو به پایان، تا کنون مادران بسیاری را با بغض و اشک و فریادهای شیردلانه، گاه در کنار مزار عزیزانشان، در کنار سفره های نوروز نشانده است.
نوروزهای همراه با جنگ را نیز سالها زیر غرش موشکهای اسکاد تجربه کرده ایم. کم و بیش در همه شهرهای ایران. آن هم در حالی که بیمسئولیتی و جهلی که بر هر دو سوی مهلکه نبرد حاکم بود جوانان را دسته دسته به کام مرگ میکشاند.
از دوران باستان در ایران سوگ از دست دادن جوانان برنا و رعنا سنگینترین سوگها بوده است. سوگ سیاوش هنوز هایهای مادران غمدیده و خاموش را به یاد جوان بر خاک افتادهشان به آسمان میبرد تا شنوندهای پیدا کند که در زمین گوش شنوایی نیست.
مرگ سیاوش در شاهنامه در روزهای پیش از نوروز اتفاق افتاد. در شاهنامه فردوسی، نوروز نماد پیروزی است، اما گاهی با تلخیهای جنگ همراه میشود. برای مثال، پس از نبردهای سنگین یا از دست دادن پهلوانان، اگرچه آیینهای نوروزی برگزار میشد، اما رنگی از اندوه بر آن حاکم بود.
سوگ سیاوش چنان در فرهنگ ایران ریشه دواند که آیینی به نام «سووشون» شکل گرفت. مردم تا قرنها در بخارا و مناطق دیگر ایرانزمین، در نزدیکی نوروز، مراسم سوگواری برای او برپا میکردند. این تلاقیِ «جانباختن سیاوش» و «زایش دوباره طبیعت در نوروز»، نمادی از باور ایرانیان به پیروزی نهایی نیکی بر بدی است.
در سالهای اخیر سیاوشها بیشمار بودهاند. با نامهای بسیار. زن و مرد. دختر و پسر. تصاویرشان را بر صفحه تلویزیونها، روی پوسترها و دیوارها و در دست معترضان پرشور و پرخروشی که این عکسها را همچون پرچم کاوه در صفوف بیشمار دادخواهان به اهتزاز درمیآورند، دیدهایم.
دیدار با کسانی که عزیزی را از دست دادهاند در نخستین نوروز پس از واقعه که به آن «نوعید» میگویند، اهمیت بسیار دارد. بر سر سفره نوروز سال پیش، زن جوانی نشسته بود با موهایی سپیدشده از اندوه مرگ جوان به خون خفتهاش. آرام و باوقار و خاموش نشسته بود و به دوردستهای آفاق خیالش خیره بود. ناگهان سکوت را شکست و با شیونی پر از اعتراض فریاد زیاد: ناجوانمردها! بچه من سر نداشت؟ کشتنش کافی نبود؟ سر بچهام را چه کردید؟
و از این دست مادران و پدران و برادران و خواهران و دوستان بسیارند که اندوه سنگینشان سخت فراموش میشود. فراموش میشود؟ بارها و بارها شنیدهایم که «مرگ حق است.» اما درباره چنین مرگهایی است که گفتهاند: «اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟»
ریشه تاریخی نوروز با یاد گذشتگان پیوند دارد. پیش از فرا رسیدن نوروز، دوره موسوم به فرودگان از دیرباز زمان بازگشت فروهر درگذشتگان به زمین تلقی میشد. در سنتهای چندصد ساله اخیر در ایران نیز پنجشنبه آخرسال همواره روز بازدید از مزار عزیزان بوده است.
ایرانیان باستان معتقد بودند ارواح مردگان در آستانه سال نو به خانه بازمیگردند. پاکیزه کردن خانه و چیدن سفره نه تنها برای زندگان، بلکه برای پذیرایی از ارواح نیز بود. نوروز در بنمایه خود، نوعی «تجدید میثاق با رفتگان» است.
بسیاری از رفتگان این سالها بسی ارجمندند. چه در گورستانها و گورهای دستهجمعی بی نام و نشان و چه در مزارهای با گل و تزئین و چراغ که سنگ نشانهشان بارها بهدست ناجوانمردان شکسته شده و هربار بازماندگان دلشکسته، مزارها را از نو میسازند و تزئین میکنند و بر آنها گل نثار میکنند به یاد گلی که از دست دادهاند.
در همه این سالها نه کینهورزی تندروان و بنیادگرایان مذهبی حاکم نسبت به ارزشهای فرهنگی باستانی ایران و نه جنگها و سوگهای از پی سرکوب خشونتآمیز اعتراض، هیچیک نتوانست نوروز را تعطیل کند یا از یادها ببرد یا از اهمیت آن بکاهد.
سوگرقص ایرانیان جوان از دست داده بر مزار فرزندان برومند و دلبندشان گویی بدان معنی بود که «ما گر زسر بریده میترسیدیم، در مجلس عاشقان نمیرقصیدیم.»
در این روزهای سخت نیز، ایرانیان وفادار و پایبند به سنتها و ارزشهای دیرپای فرهنگی ایران زمین، پس از آتشافروزی در مراسم چهارشنبهسوری و ادای احترام به جانباختگان راه میهن و دیگر درگذشتگان و رفتگان در پنجشنبه آخر سال، بار دیگر نوروز را جشن میگیرند و گرامی میدارند.
همچون همه نوروزها و دیروزها و با امید به فردایی که در آن همه ایرانیان از حقوق برابر برخوردارند و هیچکس بیجهت بر دیگری برتری ندارد و امکان پیشرفت و زندگی سالم اقتصادی و اجتماعی برای همه فراهم است و حکومت برخاسته از میان مردم، دادگستری و تامین امکانات آموزشی و بهداشتی و دسترسی آزادانه به اطلاعات را برای همگان، همه ایرانیان از هر زبان و آیین و مسلکی، وظیفه خود میشمارد و به سلیقه و سبک زندگی آنان احترام میگذارد.
محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت: «سفر وزیر خارجه ترکیه در زمانی انجام میشود که منطقه با تنشهایی بیسابقه روبهرو است و حملات مستمر ایران به کشورهای همسایه ادامه دارد.»
او افزود: «در پرتو درگیریهای جاری میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، و تلاشهای مداوم ایران برای کشاندن کل منطقه به این رویارویی، ما در دیدار خود بر اهمیت همکاری مشترک میان کشورهایمان تأکید کردیم.»
وزیر خارجه قطر گفت: «ما این تجاوز را بهشدت محکوم میکنیم و خواستار توقف فوری آن هستیم. همچنین بر ضرورت اجرای کامل قطعنامههای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل تأکید داریم که بهصراحت از ایران میخواهند این حملات و رویکرد گسترش درگیری در منطقه را متوقف کند.»
وزیر خارجه قطر تاکید کرد: «همچنین به شدت، حملات به ترکیه را محکوم میکنیم و تأکید میکنیم که این هدفگیریهای مداوم و گسترش درگیری، به نفع امنیت و ثبات منطقه نخواهد بود.»
او گفت: «اقداماتی که ایران انجام داده، تنها به بیثبات کردن کل منطقه و همه کشورهای آن انجامیده است. دیروز گرد هم آمدیم و با صدایی واحد اعلام کردیم که این حمله را محکوم میکنیم و این حملات باید متوقف شود. همچنین دیپلماسی باید بر پایه احترام متقابل و پرهیز از تجاوز استوار باشد و لازم است اعتماد از نو بازسازی شود؛ اعتمادی که متأسفانه با این اقدامات تجاوزکارانه از بین رفته است.»
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای قطری خود در دوحه گفت:« بهمنظور نشان دادن همبستگی خود با قطر، امروز به همراه هیئت خود در این کشور حضور داریم. در حالی قطریها بار دیگر در حال میانجیگری بودند، هدف حملهای قرار گرفتند که به هیچوجه شایسته آن نبودند و این حمله همچنان ادامه دارد.»
او افزود: «ما حملاتی را که جان غیرنظامیان را نادیده میگیرد و زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار میدهد، محکوم و نکوهش میکنیم. اینگونه حملات هرگز و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیستند. ترکیه همواره در کنار ملت برادر قطر ایستاده و همچنان در کنار قطر خواهد ماند.»
وزیر خارجه ترکیه گفت: «در جریان نشست روز گذشته در عربستان سعودی، ما با شدیدترین لحن ممکن تأکید کردیم که در همبستگی کامل با کشورهای برادری هستیم که هدف این حملات قرار گرفتهاند. همچنین در رایزنیهای خود در ریاض توافق کردیم که برای تحقق اهدافی چون توقف فوری حملات و برقراری آتشبس، جلوگیری از گسترش درگیریها و حل بحران از طریق روشهای دیپلماتیک، تلاشهای مشترکی انجام دهیم.»
وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد: «باید بهصراحت اشاره کرد که طرف اصلی مسئول این جنگ که منطقه ما را به بحرانی بیسابقه کشانده، اسرائیل است.»
فیدان گفت: «کشورهای منطقه با این اقدامات، بنیانهای ثبات منطقهای را هدف قرار میدهند و کیفیت این اقدامات غیرقابل قبول است. بنابراین این رویکرد نه برای ایران کارآمد است و نه برای سایر کشورها. همانطور که حملات به ایران اشتباه است، حملات ایران به دیگر کشورهای منطقه نیز نادرست است.»
او ادامه داد: «ما بهروشنی به همتایان ایرانی خود در تمامی سطوح ارتباطی اعلام میکنیم که این حملات، که ممکن است باعث ایجاد شکافهای دائمی و سختجبران میان کشورهای منطقه شود، باید فوراً متوقف شوند و همچنین هرگونه تنشزایی باید متوقف شود.»
وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت: «موضع ما در مواجهه با این بحران کاملا روشن است. ما همه اقدامات هدفمند علیه جغرافیای منطقه را رد میکنیم و بر این باوریم که تلاشهای اسرائیل برای پاک کردن جنایات خود و اجرای سیاستهای اشغالگرانه توسعهطلبانه تحت پوشش این بحران منطقهای هرگز نباید پذیرفته شود.»