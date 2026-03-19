سازمان حقوق بشر ایران: اخبار مربوط به وضعیت زندانیان در زندانها نگرانکننده است
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت از زمان آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، اخبار نگرانکنندهای از وضعیت زندانیان به دست این سازمان رسیده است.
این سازمان افزود: «این گزارشها الگویی از نقض جدی حقوق بشر در زندانها را آشکار میکنند که شامل کمبود مواد غذایی، تعطیلی فروشگاههای زندان، محرومیت از مراقبتهای پزشکی کافی، شرایط غیربهداشتی زندان، محدودیتهای شدید در دسترسی زندانیان به امکانات اولیه زندگی، انتقالهای خودسرانه زندانیان به مکانهای دیگر و نظامیشدن فزاینده زندانها میشود.»
بر اساس این گزارش، دستکم در دو زندان، این شرایط به اعتراض زندانیان و اعتصاب غذای دستهجمعی منجر شده و حداقل یک زندانی درپی محرومیت از مراقبتهای پزشکی جان باخته است.
سازمان حقوق بشر ایران اشاره کرد که کنترل چند زندان، ازجمله زندانهای مشهد، اصفهان، خرمآباد، ارومیه، قم، قزوین و تهران بزرگ (فشافویه)، بهطور کامل به نیروهای یگان ویژه «نوپو» سپرده شده و فضای این زندانها کاملاً نظامی و امنیتی است.
براساس این گزارش، اکثر زندانیان با جرایم مالی یا محکومیتهای سبک با قید وثیقه به مرخصی اعزام شدهاند، اما زندانیان سیاسی و عقیدتی و زندانیانی که با محکومیتهای سنگین مواجه هستند، در وضعیت نامناسبی در زندان رها شده و یا به مکانهایی نامعلوم منتقل شدهاند.