محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت: «سفر وزیر خارجه ترکیه در زمانی انجام می‌شود که منطقه با تنش‌هایی بی‌سابقه روبه‌رو است و حملات مستمر ایران به کشورهای همسایه ادامه دارد.»

او افزود: «در پرتو درگیری‌های جاری میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، و تلاش‌های مداوم ایران برای کشاندن کل منطقه به این رویارویی، ما در دیدار خود بر اهمیت همکاری مشترک میان کشورهای‌مان تأکید کردیم.»

وزیر خارجه قطر گفت: «ما این تجاوز را به‌شدت محکوم می‌کنیم و خواستار توقف فوری آن هستیم. همچنین بر ضرورت اجرای کامل قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل تأکید داریم که به‌صراحت از ایران می‌خواهند این حملات و رویکرد گسترش درگیری در منطقه را متوقف کند.»

وزیر خارجه قطر تاکید کرد: «همچنین به شدت، حملات به ترکیه را محکوم می‌کنیم و تأکید می‌کنیم که این هدف‌گیری‌های مداوم و گسترش درگیری، به نفع امنیت و ثبات منطقه نخواهد بود.»

او گفت: «اقداماتی که ایران انجام داده، تنها به بی‌ثبات کردن کل منطقه و همه کشورهای آن انجامیده است. دیروز گرد هم آمدیم و با صدایی واحد اعلام کردیم که این حمله را محکوم می‌کنیم و این حملات باید متوقف شود. همچنین دیپلماسی باید بر پایه احترام متقابل و پرهیز از تجاوز استوار باشد و لازم است اعتماد از نو بازسازی شود؛ اعتمادی که متأسفانه با این اقدامات تجاوزکارانه از بین رفته است.»