وزیر خارجه قطر: اعتماد به جمهوری اسلامی با این اقدامات تجاوزکارانه از بین رفته است
محمد بن عبدالرحمن الثانی وزیر خارجه قطر پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در دوحه گفت: «سفر وزیر خارجه ترکیه در زمانی انجام میشود که منطقه با تنشهایی بیسابقه روبهرو است و حملات مستمر ایران به کشورهای همسایه ادامه دارد.»
او افزود: «در پرتو درگیریهای جاری میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل، و تلاشهای مداوم ایران برای کشاندن کل منطقه به این رویارویی، ما در دیدار خود بر اهمیت همکاری مشترک میان کشورهایمان تأکید کردیم.»
وزیر خارجه قطر گفت: «ما این تجاوز را بهشدت محکوم میکنیم و خواستار توقف فوری آن هستیم. همچنین بر ضرورت اجرای کامل قطعنامههای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل تأکید داریم که بهصراحت از ایران میخواهند این حملات و رویکرد گسترش درگیری در منطقه را متوقف کند.»
وزیر خارجه قطر تاکید کرد: «همچنین به شدت، حملات به ترکیه را محکوم میکنیم و تأکید میکنیم که این هدفگیریهای مداوم و گسترش درگیری، به نفع امنیت و ثبات منطقه نخواهد بود.»
او گفت: «اقداماتی که ایران انجام داده، تنها به بیثبات کردن کل منطقه و همه کشورهای آن انجامیده است. دیروز گرد هم آمدیم و با صدایی واحد اعلام کردیم که این حمله را محکوم میکنیم و این حملات باید متوقف شود. همچنین دیپلماسی باید بر پایه احترام متقابل و پرهیز از تجاوز استوار باشد و لازم است اعتماد از نو بازسازی شود؛ اعتمادی که متأسفانه با این اقدامات تجاوزکارانه از بین رفته است.»
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای قطری خود در دوحه گفت:« بهمنظور نشان دادن همبستگی خود با قطر، امروز به همراه هیئت خود در این کشور حضور داریم. در حالی قطریها بار دیگر در حال میانجیگری بودند، هدف حملهای قرار گرفتند که به هیچوجه شایسته آن نبودند و این حمله همچنان ادامه دارد.»
او افزود: «ما حملاتی را که جان غیرنظامیان را نادیده میگیرد و زیرساختهای غیرنظامی را هدف قرار میدهد، محکوم و نکوهش میکنیم. اینگونه حملات هرگز و تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیستند. ترکیه همواره در کنار ملت برادر قطر ایستاده و همچنان در کنار قطر خواهد ماند.»
وزیر خارجه ترکیه گفت: «در جریان نشست روز گذشته در عربستان سعودی، ما با شدیدترین لحن ممکن تأکید کردیم که در همبستگی کامل با کشورهای برادری هستیم که هدف این حملات قرار گرفتهاند. همچنین در رایزنیهای خود در ریاض توافق کردیم که برای تحقق اهدافی چون توقف فوری حملات و برقراری آتشبس، جلوگیری از گسترش درگیریها و حل بحران از طریق روشهای دیپلماتیک، تلاشهای مشترکی انجام دهیم.»
وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد: «باید بهصراحت اشاره کرد که طرف اصلی مسئول این جنگ که منطقه ما را به بحرانی بیسابقه کشانده، اسرائیل است.»
فیدان گفت: «کشورهای منطقه با این اقدامات، بنیانهای ثبات منطقهای را هدف قرار میدهند و کیفیت این اقدامات غیرقابل قبول است. بنابراین این رویکرد نه برای ایران کارآمد است و نه برای سایر کشورها. همانطور که حملات به ایران اشتباه است، حملات ایران به دیگر کشورهای منطقه نیز نادرست است.»
او ادامه داد: «ما بهروشنی به همتایان ایرانی خود در تمامی سطوح ارتباطی اعلام میکنیم که این حملات، که ممکن است باعث ایجاد شکافهای دائمی و سختجبران میان کشورهای منطقه شود، باید فوراً متوقف شوند و همچنین هرگونه تنشزایی باید متوقف شود.»
وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت: «موضع ما در مواجهه با این بحران کاملا روشن است. ما همه اقدامات هدفمند علیه جغرافیای منطقه را رد میکنیم و بر این باوریم که تلاشهای اسرائیل برای پاک کردن جنایات خود و اجرای سیاستهای اشغالگرانه توسعهطلبانه تحت پوشش این بحران منطقهای هرگز نباید پذیرفته شود.»
استفاده از لباس شخصی و خودروهای غیرنظامی به جای گشتهای رسمی، نشاندهنده هراس جدی از شورشهای احتمالی و حملات هدفمند است.
همچنین، نشانههایی از تمایل مقامها در بخشهای غیرنظامی مانند وزارتخانههای نفت و کشاورزی برای جدایی از بدنه قدرت و همکاری با نیروهای بینالمللی دیده میشود.
پنج گزینه روی میز برای بازگشایی تنگه هرمز
با توجه به تلاطم در بازار جهانی انرژی و جهش بیسابقه قیمت نفت، رومان پنج راهبرد کلیدی را که در اسناد اخیر ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و نیروی دریایی آمریکا برای شکستن بنبست تنگه هرمز تدوین شده، تشریح کرد:
نخست، حمایت همهجانبه از قیامهای داخلی با تمرکز ویژه بر استانهای عربنشین و مناطق پیرامونی تنگه هرمز که دههها تحت فشارهای ساختاری بودهاند.
این مناطق میتوانند به عنوان نقاط فشار استراتژیک علیه سپاه پاسداران عمل کنند.
دوم ، قرا گرفتن استفاده از اهرم فشار علیه چین در دستور کار ؛ چرا که تا زمانی که پکن فشار دیپلماتیک و اقتصادی ناشی از اختلال در تامین انرژی را حس نکند، انگیزهای برای واداشتن تهران به عقبنشینی نخواهد داشت.
سوم، فعالسازی فوری مسیرهای جایگزین زمینی برای انتقال نفت؛ چنین کاری اجازه میدهد تا با بهرهگیری از مسیرهای غربی و انتقال سوخت از طریق خاک عراق به سمت ترکیه و دریای سرخ، خلیج فارس بهطور کامل دور زده شود.
چهارم، اعمال مجازاتهای مستقیم و هدفمند علیه عاملان انسداد؛ این اقدام شامل هدف قرار دادن مستقیم آن دسته از مقامها و فرماندهانی میشود که مسئولیت عملیاتی بستن تنگه هرمز را بر عهده دارند.
در نهایت، اجرای عملیات گسترده اسکورت با بازگشت به الگوهای تاریخی موفق، مشابه عملیات «آخوندک» (Praying Mantis) در پایان جنگ ایران و عراق، برای تضمین امنیت تردد کشتیهای تجاری و ثبات در بازارهای جهانی پیشبینی شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از مشاوران خود خواسته است تا گزینههای موثری را برای برقراری دوباره جریان آزاد انرژی از تنگه هرمز ارائه دهند. در این میان، یگان سیویکم تفنگداران دریایی آمریکا به عنوان اصلیترین ابزار نظامی، مطرح شده است.
روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی به بررسی راهکارهای عملیاتی برای رفع انسداد تنگه هرمز پرداخت.
در حالی که صعود قیمت بنزین فشارهای سیاسی را بر واشینگتن دوچندان کرده، ترامپ در پی راهی برای برقراری دوباره جریان آزاد انرژی در این آبراه کلیدی است.
در این میان، یگان سیویکم تفنگداران دریایی آمریکا به عنوان اصلیترین ابزار نظامی مطرح شده است.
این نیرو که یک واحد واکنش سریع ۲۲۰۰ نفره است، طبق گزارش این روزنامه، سوار بر ناو «یواساس تریپولی» از ژاپن راهی خاورمیانه شده و انتظار میرود تا هفته آینده به منطقه برسد.
استراتژی تصرف جزایر؛ چگونه نیروی دریایی آمریکا میتواند تنگه هرمز را باز کند؟
طبق تحلیل والاستریت ژورنال، یکی از گزینههای استراتژیک، تصرف یک یا چند جزیره در نزدیکی سواحل جنوبی ایران است.
مقامهای فعلی و سابق آمریکایی به این روزنامه گفتند که واشینگتن میتواند از این جزایر به عنوان اهرم فشار در مذاکرات یا پایگاههایی برای مقابله با حملات به کشتیهای تجاری استفاده کند.
یگان واکنش سریع سیویکم تفنگداران که از چهار عنصر اصلی رزمی (زمینی، هوایی، فرماندهی و لجستیک) تشکیل شده، تخصص ویژهای در انجام حملات برقآسا از دریا و هوا دارد.