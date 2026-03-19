واشینگتن پست: پنتاگون خواستار تصویب بودجه ۲۰۰ میلیارد دلاری برای عملیات علیه ایران است
روزنامه واشینگتن پست به نقل از «یک مقام دولتی» نوشت وزارت جنگ آمریکا از کاخ سفید خواسته است تا از کنگره خواستار تصویب بودجه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری برای تامین هزینههای نظامی جنگ با جمهوری اسلامی شود.
بر اساس این گزارش، مشخص نیست کاخ سفید خواستار تصویب چه مبلغی از کنگره خواهد شد.
این روزنامه نوشت درخواست جدید احتمالاً با مقاومت قانونگذاران مخالف جنگ مواجه خواهد شد.
وزارت خارجه قطر اعلام کرد در پی حمله به شهر صنعتی «راس لفان»، وابسته نظامی و وابسته امنیتی سفارت جمهوری اسلامی در دوحه به همراه کارکنان این بخشها «عنصر نامطلوب» اعلام شده و باید ظرف ۲۴ ساعت خاک این کشور را ترک کنند.
این تصمیم پس از دیدار مقامهای وزارت خارجه قطر با سفیر حکومت ایران اتخاذ شد و در چارچوب واکنش به آنچه دوحه «نقض حاکمیت و امنیت ملی» خود خوانده، صورت گرفته است.
محکومیت حمله و اتهام نقض حقوق بینالملل وزارت خارجه قطر در بیانیهای اعلام کرد حمله به راس لفان- یکی از مهمترین مراکز انرژی این کشور- «تشدیدی خطرناک» و «نقض آشکار حقوق بینالملل» و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است.
این وزارتخانه تاکید کرد که حملات جمهوری اسلامی بخشی از «رفتارهای تکراری و خصمانه» است که نهتنها امنیت قطر، بلکه ثبات منطقه را نیز تهدید میکند.
تاکید بر حق پاسخ دوحه اعلام کرد که بر اساس حقوق بینالملل و ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، حق اتخاذ اقدامات لازم برای دفاع از حاکمیت و امنیت خود را محفوظ میدارد و هشدار داد ادامه این روند با واکنشهای بیشتر مواجه خواهد شد.
زمینه تشدید بحران این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که همزمان با تشدید درگیریها در منطقه، حکومت ایران پس از حمله به تاسیسات خود در میدان گازی پارس جنوبی، تهدید به هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی در کشورهای منطقه کرده و موشکهایی به سمت قطر و عربستان شلیک کرده است.
شرکت انرژی دولتی قطر نیز از «خسارات گسترده» به تاسیسات راس لفان خبر داده است.
درخواست اقدام بینالمللی قطر از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است برای توقف این حملات وارد عمل شود و مسئولیت خود را در حفظ صلح و امنیت بینالمللی ایفا کند.
پیامدهای اقتصادی و منطقهای دوحه همچنین هشدار داد که ادامه این حملات، بازار جهانی انرژی را با اختلال جدی مواجه کرده و امنیت زیرساختهای حیاتی در منطقه را به خطر انداخته است.
در پایان، قطر تاکید کرد که با وجود تلاش برای دور ماندن از درگیری، «هدف قرار گرفتن مکرر این کشور و همسایگانش» نشاندهنده رویکردی است که میتواند دامنه بحران را به سطحی گستردهتر در منطقه و فراتر از آن گسترش دهد.
در همین رابطه، در جریان نشست چهارشنبه وزرای خارجه کشورهای اسلامی و عربی در ریاض، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان با انتقاد شدید از رفتارهای جمهوری اسلامی، این کشور را به هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساختهای اقتصادی کشورهای منطقه متهم کرد و هشدار داد که این اقدامات «هزینهبر» خواهد بود.
انتقاد از تناقض در ادعاهای جمهوری اسلامی فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان در سخنان خود گفت کشورهایی که از «همبستگی اسلامی» سخن میگویند، نمیتوانند همزمان به کشورهای اسلامی آسیب بزنند و غیرنظامیان آنها را هدف قرار دهند. او تاکید کرد که رفتار [حکومت] ایران نشاندهنده نگاهی «خصمانه» به همسایگان است، نه رویکردی مبتنی بر همکاری و همزیستی.
او افزود: «اگر [حکومت] ایران تصور میکند کشورهای خلیج [فارس] قادر به ایستادگی نیستند، این یک محاسبه کاملاً اشتباه است.»
هشدار درباره گزینههای نظامی این مقام سعودی با اشاره به ادامه حملات، اعلام کرد که عربستان گزینههای مختلفی -از جمله گزینههای غیرسیاسی- را در اختیار دارد و در صورت لزوم، اقدام نظامی را منتفی نمیداند.
او گفت: «پادشاهی عربستان در برابر فشار تسلیم نخواهد شد و در صورت لزوم از حق دفاع از خود استفاده خواهد کرد.»
حمله به ریاض؛ پیامی مستقیم به دیپلماسی در پاسخ به پرسش خبرنگار سیانان درباره احتمال ورود عربستان به جنگ، وزیر خارجه این کشور گفت حمله به ریاض همزمان با برگزاری نشست دیپلماتیک، «بهسختی میتواند تصادفی باشد» و آن را نشانهای از رویکرد [حکومت] ایران نسبت به دیپلماسی دانست.
او تاکید کرد: «[حکومت] ایران به گفتوگو باور ندارد و تلاش میکند با فشار به اهداف خود برسد - اما این رویکرد موفق نخواهد شد.»
هدف قرار دادن زیرساختهای اقتصادی وزیر خارجه عربستان با اشاره به حمله به پالایشگاهها در ریاض، این اقدام را فاقد هرگونه توجیه نظامی دانست و گفت: «هدف قرار دادن تاسیسات غیرنظامی و معیشت مردم، نشاندهنده ماهیت این حملات است.»
رد ادعای هدف قرار دادن پایگاههای نظامی در پاسخ به پرسش شبکه العربیه، این مقام سعودی ادعای [حکومت] ایران مبنی بر هدف قرار دادن پایگاههای نظامی را رد کرد و گفت این تناقض «سابقهدار» است.
او افزود که [حکومت] ایران در گذشته نیز حمایت از گروههای نیابتی و اقدامات بیثباتکننده را انکار کرده، اما اکنون «واقعیت برای جهان روشن شده است.»
او در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که این حملات از پیش طراحی شدهاند و نمیتوان آنها را اتفاقی یا واکنشی تلقی کرد. به گفته بنفرحان، آنچه امروز در منطقه رخ میدهد، ادامه یک الگوی رفتاری دیرینه از سوی [حکومت] ایران است که بر «فشار، باجگیری، حمایت از گروههای شبهنظامی و استفاده از آنها برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه و بیثباتسازی منطقه» استوار است.
گسترش حملات در منطقه به گفته وزیر خارجه عربستان، حملات به اهداف غیرنظامی تنها به این کشور محدود نبوده و کشورهای دیگری از جمله قطر، امارات، بحرین و کویت نیز هدف قرار گرفتهاند.
او تاکید کرد که این کشورها پیشتر به [حکومت] ایران اعلام کرده بودند که خاکشان برای حمله به ایران استفاده نخواهد شد و حضور نیروهای خارجی صرفاً ماهیتی دفاعی دارد.
پیگیری دیپلماتیک و بینالمللی این مقام سعودی از پیگیری موضوع در شورای امنیت سازمان ملل خبر داد و گفت: «[حکومت] ایران باید به تعهدات خود پایبند باشد و در غیر این صورت، از جامعه بینالمللی خواهیم خواست اقدامات لازم را انجام دهد.»
تاثیرات اقتصادی و منطقهای وزیر خارجه عربستان همچنین به پیامدهای اقتصادی حملات اشاره کرد و گفت اختلال در کشتیرانی و انرژی باعث افزایش قیمتها، از جمله افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت کودهای شیمیایی شده که تاثیر مستقیمی بر کشورهای فقیر- بهویژه در جهان اسلام - خواهد داشت.
او در پایان تاکید کرد عربستان با استفاده از موقعیت خود در دریای سرخ تلاش میکند مسیرهای تجاری را باز نگه دارد و به ثبات منطقه کمک کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از «یک مقام آمریکایی و سه فرد آگاه» نوشت که دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در حال «بررسی استقرار هزاران سرباز آمریکایی برای تقویت عملیات خود در خاورمیانه است.»
آنها به این خبرگزاری گفتند: «ارتش ایالات متحده برای مراحل بعدی احتمالی در عملیات خود علیه ایران آماده میشود.»
به نوشته رویترز، استقرار این نیروها میتواند به ترامپ کمک کند تا گزینههای بیشتری را در اختیار داشته باشد، زیرا او در حال بررسی گسترش عملیات ایالات متحده است، در حالی که جنگ ایران وارد سومین هفته خود شده است.
مجلس سنای ایالات متحده یک قطعنامه در مورد محدود کردن اختیارات جنگی دونالد ترامپ در مورد جمهوری اسلامی را رد کرد.
به گزارش شبکه خبری سیبیاس، قطعنامه سناتور کوری بوکر ، نماینده دموکرات، با رای مخالف ۵۳ نماینده سنا در مقابل ۴۷ رای موافق رد شد.
سیبیاس اشاره کرد که «تلاش دموکراتها برای محدود کردن ترامپ در اقدام نظامی در ایران برای سومین بار شکست خورد» و گفت این قطعنامه به رییسجمهوری آمریکا دستور میداد که «نیروهای مسلح ایالات متحده را از خصومتها در داخل یا علیه ایران خارج کند، مگر اینکه به صراحت با اعلام جنگ یا مجوز خاصی برای استفاده از نیروی نظامی مجاز شده باشد.»
به گزارش رویترز، دولت دونالد ترامپ در حال بررسی اعزام هزاران نیروی نظامی به خاورمیانه است؛ اقدامی که در چارچوب آمادهسازی برای گامهای بعدی در جنگ با حکومت ایران مطرح شده است.
بر اساس این گزارش، یک مقام آمریکایی و سه منبع آگاه گفتهاند این اعزام نیرو میتواند گزینههای بیشتری در اختیار ترامپ قرار دهد، در حالی که جنگ با جمهوری اسلامی وارد سومین هفته خود شده است.
بررسی گزینههای نظامی رویترز به نقل از منابع خود گزارش میدهد که از جمله گزینههای مورد بررسی، تامین عبور امن نفتکشها از تنگه هرمز است؛ ماموریتی که عمدتاً با استفاده از نیروهای هوایی و دریایی انجام میشود. با این حال، به گفته چهار منبع از جمله دو مقام آمریکایی، این ماموریت ممکن است به استقرار نیروهای زمینی آمریکا در سواحل ایران نیز نیاز داشته باشد.
همچنین به گفته منابع، دولت ترامپ گزینه اعزام نیروهای زمینی به جزیره خارک را نیز بررسی کرده است؛ جزیرهای که حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از آن انجام میشود. یکی از مقامهای آمریکایی این گزینه را «بسیار پرریسک» توصیف کرده و هشدار داده است که حکومت ایران توان هدف قرار دادن این منطقه با موشک و پهپاد را دارد.
حملات و اهداف آمریکا به گزارش رویترز، ایالات متحده در ۲۲ اسفند حملاتی علیه اهداف نظامی در جزیره خارک انجام داده و ترامپ تهدید کرده است که زیرساختهای نفتی آن را نیز هدف قرار خواهد داد. با این حال، کارشناسان نظامی معتقدند کنترل این جزیره- به دلیل نقش حیاتی آن در اقتصاد ایران- ممکن است گزینهای مؤثرتر از نابودی آن باشد.
در همین حال، مقامهای دولت ترامپ همچنین درباره احتمال اعزام نیرو برای تامین امنیت ذخایر اورانیوم با غنای بالا در ایران نیز گفتوگو کردهاند. با این حال منابع تاکید کردهاند که اعزام نیروهای زمینی در حال حاضر قریبالوقوع نیست.
ریسکهای سیاسی رویترز مینویسد هرگونه استفاده از نیروهای زمینی -حتی در ماموریتهای محدود- میتواند برای ترامپ هزینه سیاسی قابل توجهی داشته باشد، چرا که حمایت عمومی از جنگ با حکومت ایران در آمریکا پایین است و ترامپ پیشتر وعده داده بود از درگیر شدن در جنگهای جدید در خاورمیانه پرهیز کند.
یک مقام کاخ سفید در این باره گفته است: «در حال حاضر هیچ تصمیمی برای اعزام نیروهای زمینی گرفته نشده، اما رییسجمهوری همه گزینهها را در اختیار دارد.»
او افزود که اهداف عملیات موسوم به «خشم حماسی» شامل نابودی توان موشکی بالستیک حکومت ایران، از بین بردن نیروی دریایی، جلوگیری از فعالیت نیروهای نیابتی و تضمین عدم دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای است.
پنتاگون از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
آمار عملیات و تلفات بر اساس دادههای منتشرشده توسط سنتکام، آمریکا از آغاز جنگ در ۹ اسفند بیش از ۷۸۰۰ حمله انجام داده و بیش از ۱۲۰ شناور ایرانی را منهدم یا آسیبدیده کرده است. حدود ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه حضور دارند.
ارتش آمریکا همچنین اعلام کرده تاکنون ۱۳ نظامی آمریکایی کشته و حدود ۲۰۰ نفر زخمی شدهاند، هرچند بیشتر این جراحات جزئی بوده است.
ابهام در تصمیمگیری رویترز گزارش میدهد که ترامپ در سالهای گذشته از مداخلات نظامی انتقاد کرده بود، اما اخیراً احتمال استقرار نیروهای زمینی در ایران را رد نکرده است. یک مقام ارشد کاخ سفید نیز گفته است که هنوز تصمیمی درباره نحوه دستیابی به مواد هستهای ایران اتخاذ نشده است.
در همین حال، تولسی گابارد، مقام امنیتی دولت آمریکا در شهادت کتبی خود به قانونگذاران اعلام کرده که برنامه غنیسازی هستهای ایران در پی حملات ماه ژوئن «نابود شده» و ورودی تاسیسات زیرزمینی با بتن مسدود شده است.
تحولات میدانی و نظامی به گفته منابع، بحثها درباره تقویت نیروها فراتر از اعزام یک گروه رزمی دریایی و بیش از ۲۰۰۰ تفنگدار دریایی است که قرار است هفته آینده وارد منطقه شوند. با این حال، اعزام ناو هواپیمابر جرالد فورد به یونان برای تعمیرات پس از آتشسوزی، بخشی از توان نظامی آمریکا را کاهش میدهد.
مواضع متغیر درباره تنگه هرمز رویترز مینویسد ترامپ در خصوص نحوه برخورد با بحران تنگه هرمز مواضع متغیری داشته است. او ابتدا از اسکورت نفتکشها توسط نیروی دریایی آمریکا سخن گفت، اما سپس از دیگر کشورها خواست در این ماموریت مشارکت کنند.
با توجه به استقبال محدود متحدان، ترامپ حتی احتمال کنارهگیری آمریکا از این ماموریت را نیز مطرح کرده و در شبکه تروثسوشیال نوشته است که ممکن است مسئولیت امنیت این آبراه به کشورهایی واگذار شود که از آن استفاده میکنند.
رویترز در پایان تاکید میکند که تصمیمگیری نهایی درباره اعزام نیروهای بیشتر یا گسترش عملیات نظامی هنوز اتخاذ نشده و گزینههای مختلف همچنان روی میز قرار دارند.