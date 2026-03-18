شنیده شدن صدای دو انفجار در اربیل عراق
رسانههای اقلیم کردستان عراق از شنیده شدن صدای دو انفجار در اربیل خبر دادند.
هنوز جزییات بیشتری درباره این رخداد منتشر نشده است.
کمال پنحاسی، سخنگوی فارسیزبان ارتش اسرائیل، با انتشار یک پیام ویدیویی تاکید کرد حملات این کشور به ایستهای بازرسی بسیج در ایران ادامه خواهد یافت.
او خطاب به نیروهای سرکوب گفت: «هیچ نقطه اختفایی برای شما پناهگاه نخواهد بود. سوءاستفاده شرمآور شما از شهروندان ایران بهعنوان سپر انسانی تضمینی برای امنیت شما نیست.»
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شهروندی به نام کوروش کیوانی صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند اعدام شد.
حکم اعدام او به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده بود.
میزان نوشت کیوانی «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
هرچند میزان بر طی شدن مراحل قانونی و تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور تاکید کرده است، اما پیشتر نامی از این زندانی سیاسی در رسانهها منتشر نشده بود.
ارتش اسرائیل با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد نیروی هوایی این کشور ۲۶ اسفند سایتهای سامانه موشکهای بالستیک و سایر زیرساختهای جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف تهران هدف قرار داد.
مقر یگان امنیتی سپاه پاسداران، مسئول مقابله با اعتراضات در ایران، مرکز نگهداری و پشتیبانی معاونت تدارکات و پشتیبانی کل نیروی انتظامی، و همچنین مقر وابسته به آرایه موشکهای بالستیک از دیگر اهداف این عملیات بودند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در مصاحبه با الجزیره گفت کشته شدن علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نظام سیاسی در ایران را «بیثبات نخواهد کرد».
او افزود: «آمریکا و اسرائیل هنوز متوجه نشدهاند که حکومت ایران به یک فرد وابسته نیست.»
عراقچی ادامه داد: «جمهوری اسلامی جنگ را آغاز نکرد. آمریکا آن را آغاز کرد و مسئول همه پیامدهای انسانی و مالی این جنگ است؛ چه برای ایران، چه برای منطقه و چه برای کل جهان. آمریکا باید پاسخگو باشد.»
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه، در مصاحبه با فاکسنیوز اعلام کرد هدف عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی، «تغییر آن» است.
او تاکید کرد وقتی قدرت به دست مردم ایران بیفتد، صلح در خاورمیانه دیگر دور از دسترس نیست.