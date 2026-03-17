انهدام مقر اطلاعات سپاه در جنوب تهران
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، انهدام مقر اطلاعات سپاه پاسداران را در خیابان فداییان اسلام واقع در جنوب تهران به تصویر میکشد.
وزیر نفت عراق اعلام کرد بغداد با تهران در تماس است تا زمینه عبور برخی نفتکشها از تنگه هرمز فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این کشور همزمان در حال تلاش برای ازسرگیری صادرات نفت از مسیر خط لوله کرکوک–جیهان به ترکیه است تا اختلال در ارسال محمولهها بهدلیل بحران تنگه هرمز را جبران کند.
در سوی دیگر، اسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با تکرار مواضع سایر مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کرد: «کشتیهای دشمنان ما، آمریکا، اسرائیل و همپیمانان آنها، اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارند.»
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در پیامی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس، به تهدیدهای اخیر جمهوری اسلامی علیه کییف بهدلیل حمایت از کشورهای خلیج فارس پرداخت.
در این پیام آمده است: «هیچ چیز تازهای نیست. در ۴ سال گذشته من اظهارات مختلف شنیدهام. برای ما مهم است که ایالات متحده و رهبران کشورهای خاورمیانه برای دریافت کمک در زمینه پهپادهای رهگیر به ما مراجعه کردهاند.»
او افزود: «پدافند هوایی به معنای توانمندیهای تهاجمی نیست. به همین دلیل گفتم که ما آمادهایم این تخصص و سامانههای دفاعی را ارائه دهیم. ما از چنین اظهاراتی نمیترسیم.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۵ اسفند با ابراز نگرانی شدید از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران گفت جمهوری اسلامی همچنان با زدن برچسب «تروریست» به معترضان، آنها را میکشد و بازداشت میکند.
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد در حملات همزمان به تهران، شیراز و تبریز، زیرساختهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.
به گفته این نهاد، مقر فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و محل نگهداری موشکهای بالستیک در شیراز و سامانههای پدافند هوایی در تبریز از جمله اهداف این عملیات بودند.
بر اساس این بیانیه، مقر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در تهران، از جمله وزارت اطلاعات و بسیج، هدف حمله قرار گرفت.
همچنین نقاطی که برای انبار، آمادهسازی و پرتاب پهپادها، موشکهای بالستیک و سامانههای پدافندی استفاده میشد، مورد اصابت قرار گرفتند.
یادداشت زیر را مراد ویسی، تحلیلگر ارشد ایراناینترنشنال، ۲۵ اسفند ۱۴۰۳، یک سال پیش از کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، در حمله آمریکا و اسرائیل به «بیت رهبری»، نوشت.
دشمن سرسخت آیینهای کهن ایرانی گرچه اکنون مرده، اما هنوز در گور نخفته است.
