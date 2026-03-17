هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، اعلام کرد: «اگر جنگ در خاورمیانه گسترش پیدا کند، ممکن است به یک بحران دائمی پناهجویان تبدیل شود و پناهجویان برای یافتن سرپناه به خارج از مرز کشورهای خود بروند.»
او افزود: «این وضعیت باید هرچه زودتر متوقف شود.»
در حالی که مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، و احمد دنیامالی، وزیر ورزش، گفتهاند در صورت جابهجایی محل بازیهای تیم ملی از آمریکا به مکزیک، تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت میکند، تایمز لندن خبر داده است که فیفا با انتقال بازیهای جام جهانی ایران به مکزیک موافقت نخواهد کرد.
مهدی تاج روز گذشته در گفتوگویی درباره حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی گفت: «در حال مذاکره با فیفا هستیم تا مسابقات ایران در جام جهانی در کشور مکزیک برگزار شود.»
او همچنین گفت: «وقتی ترامپ صراحتا اعلام کرده است که نمیتواند امنیت تیم ملی ایران را تامین کند، قطعا به آمریکا سفر نمیکنیم.»
پیش از این، ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، به فیفا پیشنهاد کرده بود بازیهای تیم ملی فوتبال در جام جهانی «از آمریکا به مکزیک منتقل شود.»
پسندیده همچنین مدعی شده است: «آمریکا در موضوع صدور روادید با ما همکاری نمیکند. ما علاقهمند به حضور در جام جهانی هستیم، اما آنها حمایت لجستیکی یا اداری لازم را ارائه نمیکنند.»
همچنین احمد دنیامالی، وزیر ورزش، گفته است: «اعلام کردهایم اگر کشور مکزیک بتواند با فدراسیون جهانی شرایط میزبانی از ما را ایجاد کند، میتوانیم درباره این حضور اقدامی داشته باشیم.»
او افزود: «اما در حال حاضر با توجه به شرایط جنگی، اعتقاد و باور من این است هر چیزی که میدان را تحت تاثیر قرار دهد، باید با دقت دربارهاش بپردازیم. در حال حاضر هنوز این شرایط فراهم نیست.»
سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد: «بههلاکت رسیدن غلامرضا سلیمانی، امروز به زنجیره ضرباتی که از ابتدای عملیات بر پیکره سازمان سرکوبگر بسیج وارد آوردهایم، افزوده شد.»
او افزود: «حملات ما علیه نیروهای سرکوب در ایران، در تمامی سطوح و حتی ایستهای بازرسی مستقر شده در تهران - ادامه خواهد یافت.»
او تاکید کرد: «نیروهای بسیجی که اکنون در خیابانها حضور دارند باید از خود بپرسند: آیا به خطر انداختن جانتان برای رهبران و فرماندهانی پوشالی، ارزشش را دارد یا خیر؟»
بارونس چپمن، معاون وزیر خارجه بریتانیا، در واکنش به تهدید سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن زیرساختهای ایراناینترنشنال، در مجلس اعیان گفت دولت بریتانیا این موضوع مشخص را بررسی خواهد کرد.
هلنا کندی، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به گزارشهایی درباره تهدید علیه خبرنگاران شبکه ایراناینترنشنال و بیبیسی، هشدار داد این تهدیدها میتواند ابعاد جدیتری به خود بگیرد.
او گفت سپاه پاسداران هشدار داده است در صورت ادامه همکاری برخی نهادها و کشورها با ایراناینترنشنال، «مکانها و زیرساختهای مرتبط با این شبکه ممکن است در فهرست اهداف نظامی ایران قرار گیرند.»
کندی با طرح این موضوع از بارونس چپمن پرسید آیا دولت بریتانیا در قبال چنین تهدیدهایی اقدامی انجام خواهد داد یا نه.
در پاسخ، بارونس چپمن، معاون وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد این موضوع مشخص را بررسی خواهد کرد.
او گفت شخصا از جزئیات مطرحشده مطلع نبوده است، اما اطمینان خواهد یافت این مسئله از سوی مسئولان و وزیران مربوطه پیگیری شود.
دونالد ترامپ در دیدار با نخستوزیر ایرلند در کنفرانس خبری درباره جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «ما خیلی به کمک نیاز نداریم. در واقع اصلا به کمکی نیاز نداریم.»
او افزود: «من در طول چند هفته گذشته نگاه میکردم و همه متحدان ناتو کاملا از کاری که ما انجام دادیم حمایت میکردند. آنها معتقد بودند این کار بسیار مهمی است — همین حالا هم دربارهاش صحبت میکردیم — اینکه تهدید هستهای ایران را از بین ببریم، و ما این کار را بهشدت و با قدرت انجام دادیم.»
ترامپ افزود: «ما نیروی دریایی جمهوری اسلامی را نابود کردیم، ارتششان را در همه ابعاد از بین بردیم. نیروی هواییشان اکنون کاملا از بین رفته است. آنها دیگر نه نیروی هوایی دارند، نه نیروی دریایی. هیچ راداری ندارند؛ رادارهایشان کاملا نابود شده است. سامانههای ضدهواییشان از بین رفتهاند. همه چیز نابود شده است. رهبرانشان از بین رفتهاند.»
او تاکید کرد: «فکر میکنم یکی از افراد ردهبالای آنها دیروز کشته شده، همراه با فرد دیگری که مسئول کشتن ۳۲ هزار نفر در دو هفته گذشته بوده است. او مسئول سرکوب و کشتار معترضان بود. این یک گروه شرور است. البته آنها بسیار بیشتر از ۳۲ هزار نفر را کشتهاند. و فردی که مسئول این کشتارها بود نیز دیروز کشته شد.»
ترامپ گفت: «همه متحدان ناتو با ما موافق بودند، اما با وجود اینکه ما خیلی به آنها کمک کردهایم — هزاران سرباز ما در کشورهای مختلف سراسر جهان حضور دارند — آنها نمیخواهند به ما کمک کنند، که واقعا عجیب است، واقعا عجیب.»
رییسجمهور آمریکا تاکید کرد: «من هم فشار کامل وارد نکردم، چون فکر میکنم اگر این کار را میکردم، احتمالاً آنها کمک میکردند. اما ما به کمک نیاز نداریم. از نظر من، این جنگ تقریباً از همان روز اول تا حد زیادی پیش رفته بود. ما بسیاری از این اهداف را خیلی زود از بین بردیم. نیروی دریایی را عملا در عرض چند روز نابود کردیم.»
او گفت: «اما برایم عجیب بود که ناتو، با اینکه کاملاً موافق بودند که این کار بسیار مهمی است — و هیچکس نگفت نباید این کار را انجام دهید — با این حال همکاری نکردند. اگر ما با بمبافکنهای بی-۲ تأسیسات هستهای را هدف قرار نمیدادیم، آنها ظرف یک ماه به سلاح هستهای دست پیدا میکردند.»
لیندسی گراهام، سنتاتور آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «همین الان با رئیسجمهور ایالات متحده صحبت کردم درباره عدم تمایل متحدان اروپاییمان برای ارائه امکانات و منابع جهت حفظ عملکرد تنگه هرمز؛ در حالی که این مسئله برای اروپا بسیار بیشتر از آمریکا منفعت دارد.»
او افزود: «در تمام عمرم هرگز او [ترامپ] را تا این حد خشمگین ندیده بودم. با توجه به آنچه در معرض خطر است، من نیز در این خشم با او شریکم.»
گراهام نوشت: «تکبر متحدان ما در اینکه القا میکنند ایرانِ دارای سلاح هستهای نگرانی چندانی برای آنها ندارد و اینکه اقدام نظامی برای جلوگیری از دستیابی حکومت آیتاللهها به بمب هستهای مشکل ماست نه آنها، بهطرز باورنکردنی توهینآمیز است. رویکرد اروپا در مهار جاهطلبیهای هستهای آیتاللهها ثابت کرده که شکستی فاجعهبار بوده است.»
او افزود: «پیامدهای ارائهی کمک اندک برای حفظ کارکرد تنگه هرمز، برای اروپا و آمریکا گسترده و عمیق خواهد بود. من خود را فردی میدانم که بهشدت از حمایت از اتحادها دفاع میکند، اما در زمانی که چنین آزمون واقعیای در جریان است، این موضوع باعث میشود در ارزش این اتحادها تردید کنم. مطمئنم تنها سناتوری نیستم که چنین احساسی دارد.»