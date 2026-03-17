انتشار ویدیوی پهپادی از سفارت آمریکا در بغداد از سوی شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی
خبرگزاری آسوشیتدپرس از انتشار دومین ویدیوی دید اول شخص پهپادی بهدست نیروهای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق خبر داد.
به گزارش آسوشیتدپرس، گروه «سرایا اولیاء الدم» همزمان با انتشار خبر هدف قرار گرفتن سفارت آمریکا در بغداد، ویدیویی به تاریخ دوشنبه ۲۵ اسفند منتشر کرد که با یک پهپاد چهارملخه فیلمبرداری شده است. در این ویدیو پهپاد بر فراز سفارت آمریکا پرواز میکند و بدون نمایش هرگونه حمله پایان مییابد.
آسوشیتدپرس جزئیات قابل مشاهده در ویدئو، از جمله پرچم آمریکا در داخل مجموعه، را با تصاویر ماهوارهای و ویژگیهای شناختهشده این مکان مطابقت داده و درستی ویدیو را تایید کرده است.
اولین مورد از این ویدیوها به حمله به یک تاسیسات آمریکایی در فرودگاه بینالمللی بغداد مرتبط بود.