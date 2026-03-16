یک مخاطب ایران‌اینترنشنال، دوشنبه ۲۵ اسفند خبر داد با استقرار حدود ۳۰ نیروی مسلح نوپو و نفربرها در مسیر جنوب به شمال میدان الغدیر گلشهر کرج، این مسیر به‌طور کامل مسدود شد.

مخاطب دیگری اعلام کرد نیروهای امنیتی با موتور، تیربار و تجهیزات وارد بانک ملت در گلشهر کرج، چهارراه گلزار، و همچنین اداره ثبت احوال در گلزار شرقی شده‌اند.

از سوی دیگر، ساعت ۱۶:۱۵ دوشنبه، صدای پدافند و انفجار از اطراف گرمدره در استان البرز به گوش رسیده است.

مخاطبی به ایران‌اینترنشنال گفت: «نزدیک ظهر یکی از ساختمان‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا در خیابان زرافشان شهرک غرب تهران هدف قرار گرفت و از همان زمان، مسیر خیابان زرافشان شهرک غرب مسدود شد.»

مخاطب دیگری خبر داد کلانتری ۱۲۳ نیاوران در حملات ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه هدف قرار گرفت.

همچنین حدود ساعت ۱۲:۲۰ ظهر دوشنبه، ساختمان بسیج در خیابان هدایتی تهران، سمت «شهید کرد»، هدف قرار گرفته است.