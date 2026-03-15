رسانههای اسرائیلی: حملات موشکی شبانه حکومت ایران تلفات نداشت
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند در جریان پنج دور حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در طول شب گذشته، هیچ فردی آسیب ندیده است.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند در جریان پنج دور حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در طول شب گذشته، هیچ فردی آسیب ندیده است.
گزارشها از حملات سنگین هوایی بامداد یکشنبه به شهر اصفهان حکایت دارند.
ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، پرواز یک جنگنده را در ارتفاع پایین در اصفهان نشان میدهند.
همچنین تصاویری از ستونهای دود غلیط در نقاط مختلف اصفهان منتشر شدهاند.
بر اساس گزارشها، اکثر صداهای انفجار در مناطق شمالی و جنوبی اصفهان شنیده شدهاند.
بر اساس گزارشهای دریافتی از شهروندان در یکشنبه ۲۴ اسفند، از چند شهر ایران خبرهایی درباره افزایش حضور نیروهای امنیتی، برپایی ایستهای بازرسی و همچنین پرواز پهپادها و حملات نظامی منتشر شده است.
در رشت شهروندان گزارش دادهاند که روز ۲۳ اسفند نیروهای لباس شخصی با دستگاههایی بزرگتر از تلفن همراه در کوچههای شهر به دنبال شناسایی سیگنالهای اینترنت ماهوارهای استارلینک بودهاند و به برخی شهروندان توصیه شده برای اتصال از کابل و لپتاپ استفاده کنند. همچنین هر شب از ساعت ۲۲ ایست بازرسی سپاه در آزادراه رشت-آستانه، حدود یک کیلومتر پیش از کمربندی آستانه، برقرار میشود.
در بندر عباس نیز گزارش شده که بخشهای مختلف شهر تحت ایست بازرسی قرار گرفته است. به گفته شاهدان، در اطراف پارک آزادگان، مقابل پارک دباغیان، مصلی و خیابانهای اصلی شهر ایستهای بازرسی ایجاد شده و از هر ۱۰ خودرو حدود ۶ خودرو متوقف و بازرسی میشوند.
در شهریار شهروندان حدود ساعت ۶:۲۵ صبح از پرواز پهپادهای اسرائیلی در آسمان شهرک شاهد خبر دادهاند که توجه ساکنان را جلب کرده است.
در اصفهان نیز گزارشهایی از حمله به چند نقطه شهر در فاصله ساعت ۶ تا ۶:۳۰ صبح منتشر شده است. شاهدان میگویند بیش از ۱۵ موشک به نقاط مختلف اصابت کرده و صدای پرواز جنگندهها نزدیکتر از قبل شنیده شده است، در حالی که به گفته آنان سامانههای پدافندی فعال نبودهاند.
در بندر جواد الائمه نیز شهروندان گزارش دادهاند که یک پایگاه سپاه با تونل زیرزمینی فعالیت میکند و هر شب از آنجا موشک شلیک میشود. همچنین در ارتفاعات شاهینکوه کیوسک و دکلهایی برای نظارت منطقه نصب شده است.
در پارسیان در استان هرمزگان نیز گزارش شده که نیروی انتظامی با عنوان «بیمارستان» یک کیوسک جدید ایجاد کرده و خودروها بهویژه در مسیرهای منتهی از سمت دریا مورد بازرسی قرار میگیرند.
ایرانیان در واشینگتن دیسی، مانند هفتههای گذشته، روز شنبه ۲۳ اسفند هم در اطراف کاخ سفید تجمع کردند. برگزارکنندگان میگویند هدف از این تجمع حمایت از تغییر رژیم در ایران است.
گزارش مرضیه حسینی، خبرنگار ایراناینترنشنال و گفتوگو با دو تن از شرکتکنندگان
خبرگزاری رویترز گزارش داد ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین گفته است روسیه پهپادهای «شاهد» را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد تا از آنها علیه آمریکا و اسرائیل استفاده کند.
زلنسکی در مصاحبهای با شبکه سیانان و در گفتوگو با فرید ذکریا تاکید کرد که «صددرصد حقیقت دارد» [حکومت] ایران از پهپادهای شاهد ساخت روسیه برای حمله به پایگاههای آمریکا استفاده کرده است.
به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی پیشگام توسعه پهپادهای شاهد است که بهعنوان جایگزینی ارزانتر برای موشکهای گرانقیمت شناخته میشوند. این پهپادها نخستینبار بهطور گسترده در جریان حمله روسیه به اوکراین مورد استفاده قرار گرفتند و به گفته مقامهای اوکراینی، روسیه از پاییز ۲۰۲۲ هزاران فروند از آنها را به کار گرفته است.
این گزارش میافزاید اگرچه حکومت ایران در ابتدا این پهپادها را در اختیار روسیه قرار داده بود، اما اکنون روسیه نسخههای خود از این پهپادها را تولید میکند و از آن زمان برخی نیروهای نظامی دیگر نیز پهپادهایی با الگوی مشابه شاهد را به کار گرفتهاند.
دونالد ترامپ اعلام کرد: «هنوز آماده توافق با جمهوری اسلامی نیستم، زیرا شرایط به اندازه کافی خوب نیست.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد که واشینگتن و تهران تلاشهای میانجیگرانه برای برقراری آتشبس را رد کردند.
وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد هیچ ابتکار جدی برای از سرگیری مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود ندارد اما تهران برای گفتوگوهای پشتپرده آماده است.
مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی نوشت: «جمهوری اسلامی هدف خود را اشتباه گرفته، قطبنمای خود را گم کرده و خرد را کنار گذاشته است.»
ترامپ خواستار حضور کشتیهای جنگی کشورهای مختلف از جمله چین در تنگه هرمز شد و گفت این تنگه بهزودی باز، امن و آزاد خواهد شد.
