خبرگزاری رویترز گزارش داد ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین گفته است روسیه پهپادهای «شاهد» را در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد تا از آنها علیه آمریکا و اسرائیل استفاده کند.
زلنسکی در مصاحبهای با شبکه سیانان و در گفتوگو با فرید ذکریا تاکید کرد که «صددرصد حقیقت دارد» [حکومت] ایران از پهپادهای شاهد ساخت روسیه برای حمله به پایگاههای آمریکا استفاده کرده است.
به گزارش رویترز، جمهوری اسلامی پیشگام توسعه پهپادهای شاهد است که بهعنوان جایگزینی ارزانتر برای موشکهای گرانقیمت شناخته میشوند. این پهپادها نخستینبار بهطور گسترده در جریان حمله روسیه به اوکراین مورد استفاده قرار گرفتند و به گفته مقامهای اوکراینی، روسیه از پاییز ۲۰۲۲ هزاران فروند از آنها را به کار گرفته است.
این گزارش میافزاید اگرچه حکومت ایران در ابتدا این پهپادها را در اختیار روسیه قرار داده بود، اما اکنون روسیه نسخههای خود از این پهپادها را تولید میکند و از آن زمان برخی نیروهای نظامی دیگر نیز پهپادهایی با الگوی مشابه شاهد را به کار گرفتهاند.